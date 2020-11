News

Neuer MOTIV GO BAG von Lautsprecher Teufel

Lautsprecher Teufel bietet ab sofort den MOTIV GO BAG an. Dabei handelt es sich um eine Tasche für Teufels kürzlich vorgestellten Bluetooth-Lautsprecher MOTIV GO. Mit ihr ist der Edel-Speaker jederzeit vor Stößen und Spritzwasser geschützt. Der MOTIV GO BAG ist ab sofort zum Preis von 24,99 Euro auf www.teufel.de versandkostenfrei bestellbar.

