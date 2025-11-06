News

Universal: Neuer "Five Nights at Freddy’s 2"-Trailer online

Universal hat einen neuen Trailer für "Five Nights at Freddy’s 2" veröffentlicht:

Die Fortsetzung des Blumhouse Horror-Thrillers soll am 04.12.2025 in den deutschen Kinos starten.

Offizielle Synopsis:

Seit den albtraumhaften Geschehnissen in Freddy’s Pizzeria ist ein Jahr vergangen. Die Geschichten darüber, was sich dort genau abgespielt hat, haben sich längst zu einem lokalen Mythos verklärt – ein Mythos, der so populär ist, dass die Stadt nun sogar das erste „Fazfest“ abhalten will. Der ehemalige Wachmann Mike (Josh Hutcherson, Die Tribute von Panem – The Hunger Games) und die Polizistin Vanessa (Elizabeth Lail, You – Du wirst mich lieben) haben Mikes elfjähriger Schwester Abby (Piper Rubio, For All Mankind) die Wahrheit über das Schicksal ihrer animatronischen Freunde bislang verschwiegen. Eines Tages schleicht sich Abby heimlich davon, um sich mit Freddy, Bonnie, Chica und Foxy zu treffen. Sie ahnt nicht, dass sie damit eine Reihe von schrecklichen Ereignissen in Gang setzt, die dunkle Geheimnisse über den Ursprung von Freddy’s Pizzeria enthüllen – und einen Schrecken entfesseln, der seit Jahrzehnten verborgen lag.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.