"Murder in the First - Lebenslang in Alcatraz" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
07.11.2025 (Karsten Serck)
StudioCanal veröffentlicht "Murder in the First - Lebenslang in Alcatraz" auf Ultra HD Blu-ray. Das Gefängnis-Drama von Marc Rocco aus dem Jahr 1995 mit Christian Slater, Kevin Bacon, Gary Oldman und William H. Macy erscheint am 11.12.2025 auf Ultra HD Blu-ray. Die Ultra HD Blu-ray wird voraussichtlich mit deutschem und englischem DTS HD MA 2.0-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind ein Audio-Kommentar, Making und Interviews geplant.
