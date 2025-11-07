News

Deutsche Telekom: MagentaTV-Upgrade gratis für ältere Verträge

Die Deutsche Telekom stellt ihr Online TV-Angebot Magenta TV jetzt schrittweise auch für Kunden mit älteren Bestands-Verträgen um, die vor dem Start von Magenta TV 2.0 am 14.02.2024 abgeschlossen wurden. Bislang erforderte ein Wechsel vom klassischen Magenta TV auf Magenta TV 2.0 eine Vertragsänderung durch den Kunden zu neuen Konditionen, die sich auch auf das Angebot von Streaming-Diensten auswirken können. So war z.B. bei vielen Verträgen in den letzten Jahren auch Disney+ in 4K und HDR inklusive bevor von Disney die Basis-Version mit Werbung eingeführt wurde. Bei den neueren Magenta TV-Verträgen ist 4K-Streaming von Disney+ und anderen Anbietern hingegen meist nur gegen Aufpreis möglich.

Die Umstellung läuft bereits seit einigen Monaten und Kunden, die das kostenlose Upgrade auf Maganta TV 2.0 erhalten, werden per E-Mail ca. zwei Wochen vorab informiert. Die Umstellung soll in der Nacht erfolgen. Bei dem Wechsel können Aufnahmen und Einstellungen nicht übertragen werden. Zur weiteren Nutzung ist die neue Magenta TV-App für Smart TVs und Streaming Sticks oder teilweise neuere Hardware erforderlich. So werden z.B. die älteren Media Receiver MR 401, 201, 400, 200, 601 Sat und MTV Box (siehe unten) nicht mehr unterstützt. Die älteren Streaming-Apps sind an der Kennzeichnung "1. Gen" im Logo zu erkennen.

Die Telekom nutzt für Magenta TV 2.0 eine neue Technik-Plattform, die auch das Streaming von Sendern in Ultra HD über das Internet ermöglicht. Das war zuvor nur mit Telekom-Hardware über die klassische IPTV-Plattform der Telekom möglich. Derzeit werden die Programme ProSiebenSat.1 UHD, RTL UHD, TravelXP 4K und InUltra mit Ultra HD-Auflösung gestreamt. Außerdem sind mehr HD-Sender verfügbar. Dazu gehören z.B. viele Regionalsender oder der US-Businesskanal CNBC HD.

MagentaTV kann ähnlich wie die Angebote von Anbietern wie waipu.tv oder Zattoo einzeln aber auch in einem Komplett-Paket inklusive Internet-Zugang der Deutschen Telekom gebucht werden. Das Angebot umfasst über 180 TV-Sender mit Cloud-Aufnahmefunktion, davon über 100 öffentlich-rechtliche und private Sender in HD und lässt sich über verschiedene Pay TV-Pakete erweitern.

Laut der Deutschen Telekom lässt sich Magenta TV 2.0 im Web-Browser auf www.magenta.tv oder mit den folgenden Geräten nutzen:

MagentaTV One und MagentaTV Stick

Mit der MagentaTV App ab iOS 16 und Android 8.1

Apple TV 4K und Apple TV HD

Samsung Smart TV ab 2018 und LG Smart TV ab Version webOS 5

Smart TV ab Android 7.1, z. B. von Sony, Philips, Panasonic und Xiaomi

Chromecast mit Google TV 4K und HD

Amazon Fire TV Sticks ab Fire OS 6

nicht mehr kompatible Geräte:

Media Receiver 401, 201, 400, 200, 601 Sat

MagentaTV Box (PLAY)

Samsung Smart TV aus 2017

Mobile Apps für HUAWEI HarmonyOS

Fire TV mit Fire OS älter als 6.0

Android TV App Versionen vor 7.1

Chromecast der Generationen 1 bis 3

