Action-Klassiker "Universal Soldier" kommt noch einmal ins Kino

Studio Canal bringt "Universal Soldier" noch einmal ins Kino. Der Science Fiction-Action-Klassiker von Roland Emmerich mit Jean-Claude van Damme aus dem Jahr 1992 wird im Rahmen der "Best of Cinema"-Reihe am 07.11.2023 in ausgewählten Kinos gezeigt. Es handelt sich um ein eintägiges Kino-Event.

"Universal Soldier" wurde von StudioCanal bereits 2019 in der Uncut-Fassung auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht. Die 4K-Edition enthält auch ein alternatives Ende. Unser Review der Ultra HD Blu-ray finden Sie hier.

