XXL-SPECIAL: Philips präsentiert das neue Smart TV-Lineup mit OLED+908, OLED808, "The Xtra" und "The One"

Philips hat das erneut sehr interessante Smart TV-Lineup für 2023 präsentiert. Highlight ist die 7. Generation des P5-Prozessors. Sie liefert die starke Basis für die neuen OLED+, OLED, "The Xtra"-Serie und "The One"-LCD Ambilight TVs. Zudem besitzt das Ambilight TV-Flaggschiff OLED+908 ein hochaktuelles META OLED-Panel. Fassen wir zunächst die elementaren Neuigkeiten in der Übersicht zusammen:

Die 7. Generation des Philips P5 Bildprocessings mit AI kommt mit noch mehr Rechenpower und mit einer weiterentwickelte Ambient Intelligence für OLED-Modelle.

Das Flaggschiff OLED+908 ist mit einem OLED-Panel mit META-Technologie für 2.100 Nits Spitzenhelligkeit sowie mit einem integrierten 3.1-Soundsystem von Bowers & Wilkins mit 80 Watt Leistung ausgestattet.

Ambilight ist in der klassischen, dreiseitigen Version bei den "The Xtra" MiniLED- und "The One" LED-TVs an Bord, während die Serien OLED808 und OLED+908 die jüngste "Next Gen"-Variante offerieren.

Die OLED808-Serie basiert bei 55-, 65- und 77-Zoll weiterhin auf OLED-EX-Panels und umfasst auch die zusätzlichen Diagonalen von 42- und 48-Zoll.

Die 2023 neu kommende "The Xtra"-Serie ist in der Gesamtrange direkt unterhalb der OLED-Modelle positioniert und startet mit zwei MiniLED-TVs, wozu der 9308 mit integriertem 64-Watt Bowers & Wilkins 2.1-Soundsystem gehört.

Die erfolgreiche "The One"-Serie wird mit zwei neuen Versionen fortgeführt: 8808 mit 120Hz und 8508 mit 60Hz.

Das noch intuitivere und personalisierte Google TV -Betriebssystem wird Android TV auf den 2023er OLED-TVs und "The One" LCD-Modellen ersetzen.

In den neuen Modellen der "The Xtra"-Serie wird ein von TP Vision entwickeltes, benutzerfreundliches und erweitertes Smart TV-System zum Einsatz kommen.

Für die perfekte Gaming Performance unterstützen die Modelle der Serie 8808 sowie die 2023er OLED-Modelle Dolby Vision 4K 120Hz.

OLED+ 908

Der OLED+908 wird ab Herbst 2023 in den Größen 55, 65 und 77 Zoll auf den Markt kommen. Er kombiniert die herausragenden Eigenschaften des neuesten META OLED-Panels mit der enormen Rechenleistung des P5 AI-Prozessors der 7. Generation, einem integrierten Bowers & Wilkins-Soundsystem und dem dreiseitigen "Next Gen"-Ambilight – was, so verspricht Philips, ein eindrucksvolles Resultat auf visueller und auch auf akustischer Ebene mit sich bringen soll.

Für eine außergewöhnliche Bild-Performance sorgt das neue META OLED-Panel. Es verwendet eine Micro Lens Array-Schicht und einen META-Algorithmus zur Steigerung der Helligkeit, um eine Spitzenhelligkeit von bis zu 2.100 Nits zu erreichen, was laut Philips einer Steigerung von 70 Prozent entspricht. Gleichzeitig bietet das neue Panel einen noch größeren Betrachtungswinkel sowie eine verbesserte Energieeffizienz. 2.100 Nits ist ein Wert, der vor kurzem noch undenkbar für ein OLED-Panel war. Hier war man schon froh, wenn rund 1.000 Nits zur Verfügung standen, und Werte um die 2.000 Nits konnten lediglich von Quantum Dot-TVs mit Hintergrundbeleuchtung erreicht werden.

Natürlich gibt es auch beim Prozessor wieder Neuigkeiten. Schon in den vorangegangenen Generationen präsentierte sich der P5-AI-Prozessor als überdurchschnittlich leistungsstark. Die neue Generation sorgt unter anderem auch für neue Höhenflüge bei Ambilight Intelligence.

Mit der jetzt 2. Version von Ambient Intelligence passt der P5 AI-Prozessor der 7. Generation Helligkeit, Gamma und Farbwiedergabe nochmals exakter in Echtzeit an das Umgebungslicht an. Dafür kommt ein neuer XYZ-Lichtsensor zum Einsatz, der die Farbtemperatur des Lichts im Raum misst, um so in Echtzeit den Weißpunkt des Displays exakt dem Licht im Raum anzupassen.

Das verbesserte Super-Resolution-Feature des P5-Prozessors überzeugt mit einer außergewöhnlichen Kantenschärfe und sorgt für die Darstellung feinster Details im Hauptbereich der jeweiligen Bildszene.

Der satte, präzise Klang steht der außergewöhnlichen Bildqualität nicht nach, dank des 3.1- Soundsystems von Bowers & Wilkins mit 80 Watt Leistung. Sechs auf der Vorderseite platzierte Lautsprecher, die in einer LCR-Anordnung (Left, Center, Right) direkt auf den Zuhörer gerichtet sind, sorgen für eine weitläufige Klangbühne mit sauber aufbereiteten Dialogen. Die passenden Bässe liefert ein großer, rückwärtig montierter Subwoofer, der von vier passiven Radiatoren unterstützt wird.

Wie alle 2023er OLED Ambilight-TVs wird auch der OLED+908 mit dem neuen Google TV OS ausgestattet sein – einer verfeinerten Version des bekannten Android TV-Erlebnisses mit einer intuitiveren Benutzeroberfläche und einem Startbildschirm, der noch mehr auf personalisierte Inhalte und Empfehlungen setzt. Google TV ermöglicht zudem einen einfacheren Zugang zu den wichtigsten Einstellungen und Funktionen und überlagert durch kompaktere Menüs die Bildschirminhalte weniger stark als bisher.

Das minimalistische Design des OLED+908 umfasst einen dunklen, besonders schlanken Metallrahmen, der mit dem dunklen Audiomix-Lautsprechertuch von Kvadrat und einem offenen Metallfuß kombiniert ist. Der OLED+908 besitzt außerdem über eine neue Fernbedienung mit einem über USB-C wiederaufladbaren Akku und einem neuen "123"-Hot-Key zum Ein- und Ausschalten der Tasten-Hintergrundbeleuchtung. Zusätzlich ist auch ein Bewegungssensor, der die Tastenbeleuchtung aktiviert, integriert.

OLED808

Mit der OLED808-Serie wird die Ambilight TV-Reihe mit einem 42-Zoll-Modell um eine weitere, besonders kompakte Bildschirmgröße erweitert. So kann man das 42-Zoll-Modell beispielsweise im Schlafzimmer oder aber auch zum Gaming verwenden. Der OLED808 kommt im Sommer 2023 auf den Markt und wird zusätzlich in den Bildschirmdiagonalen 48-, 55-, 65- und 77-Zoll erhältlich sein. Das sichert eine große Flexibilität und jeder Interessent findet die passende Größe.

Die OLED808-Reihe überzeugt mit der Leistung der neuen 7. Generation P5 AI - mit Ambient Intelligence V2 und den neuen Super-Resolution Features - und bietet zudem leistungsstarke OLED-EX-Panels mit 1.000 Nits Spitzenhelligkeit für die Bildschirmgrößen von 55-Zoll und größer.

Das integrierte 2.1-Soundsystem mit einer Leistung von 70 Watt (50 Watt beim 42-Zoll-Modell) offeriert eine hervorragende Klangqualität mit tadelloser Räumlichkeit und überzeugender Präzision. Möglich macht dies eine neue digitale Frequenzweiche, die für die Aufteilung auf den linken und rechten Zwei-Wege-Lautsprecher sowie den speziellen, nach hinten gerichteten Dreifach-Ring-Tieftöner verantwortlich ist. Die Basswiedergabe wird zudem von vier passiven Radiatoren unterstützt.

Der OLED808 liefert im Übrigen eine hervorragende Gaming-Performance ab und verdeutlicht damit, dass technisch ausgefeiltes Gaming nach wie vor voll im Trend liegt: Mit Dolby Vision 4K 120Hz-Kompatibilität, HDMI 2.1 e-Arc, VRR-Unterstützung für 4K von 40Hz bis120Hz bei einer vollen Bandbreite von 48 Gbps (444, 12 bit), AMD FreeSync Premium- und nVidia G-SYNC-Kompatibilität sowie Auto Game- und Auto-Low-Latency-Modi fehlt kein wichtiges Merkmal im Lastenheft des anspruchsvollen Spiele-Enthusiasten.

Der OLED808 gefällt mit seinem schlanken Design inklusive dunklem Metallrahmen, der eine nahtlose Verbindung mit dem innovativen dreiseitigen Ambilight Next Generation ermöglicht. Mit den verbesserten und genaueren Farben, gibt dieses neue Ambilight ein besonders intensives und beeindruckendes Seherlebnis.

Die Modelle der neuen Baureihe sind mit einem zentralen, eleganten EVO-Schwenkfuß aus satiniertem Chrom ausgestattet. Die einzige Ausnahme bildet das 77-Zoll-Modell, das auf flachen, satinierten Chrom-Offset-Sticks aus Metall seinen sicheren Stand hat. Google TV OS und die neue Benutzeroberfläche optimieren auch bei dieser Modellreihe das Handling und bieten erweiterte Smart TV-Optionen.

