XXL-SPECIAL: Die elf besten Stereo-Verstärker/Vor- und Endstufen von 2014 bis 2024

Wir haben einen kleinen Rückblick auf die letzten 10 Jahre gestartet und beziehen uns in diesem Special auf die Stereovollverstärker, Vorverstärker und Endstufen, die uns in jedem Jahr am besten gefallen hat. Das waren beileibe nicht immer die teuersten Komponenten, sondern meist welche, die für ihren Kaufpreis schlichtweg den optimalen Gegenwert bieten. Wir preschen sogar vor und haben auch fürs Jahr 2024 bereits einen Sieger gekürt, da wir uns sicher sind, dass diese Kombination auch am Jahresende für ihren Kaufpreis keinen Gegner fürchen muss. Nun wünschen wir viel Spaß beim Lesen!

2014

Marantz PM11S3:

PM-11S3

Der Marantz PM11 S3 (Preis 2014: 4.000 EUR) war beziehungsweise ist ein Vollverstärker in allerbester Marantz-Tradition: Massiv verarbeitet, in der typischen Optik mit dem "Bullauge", die von den Fans der Marke geliebt wird, und mit dem legendären Gehäusedesign ist der PM11 S3 eine echte Schönheit. Und so klingt er auch: Rund. Geschmeidig. Fein.

Innenleben

Mit tollem Volumen und einem sehr guten Bassbereich. Die tadellose Pegelfestigkeit dank kräftiger 2 x 200 Watt (an 4 Ohm, 2 x 100 Watt an 8 Ohm) spricht ebenfalls für den noblen Vollverstärker, den auch heute noch viele HiFi-Liebhaber gerne besitzen würden.

Rückseite

Für die potente Stromversorgung steht der riesige Ringkern-Transformator in Verbindung mit den streng selektierten Elektrolyt-Kondensatoren. Die Dreustufen-Konstruktion, bestehend aus einem Vorverstärker und einer zweifachen Leistungsverstärkung, sorgt dafür, dass man eigentlich schon fast von einer Vor-/Endverstärker-Kombination in einem Gehäuse sprechen kann.

Fernbedienung

Dass er satte 27 kg wiegt, verdeutlicht ebenfalls den hohen Aufwand. Der PM11 S3 ist ein rein analoger Amp,, der Cinch- und XLR-Slots bereithält.

2015

Nubert nuControl/nuPower D:

nuControl und nuPower D 2015 bei uns in der Redaktion

Nubert betrittt die Elektronik-Bühne der Unterhaltungselektronik-Industrie im Jahr 2015 mit einem Paukenschlag. Nicht irgendwelche "Me Too" Komponenten werden ins Sortiment aufgenommen, sondern echte Siegertypen.

Innenleben nuPower D

Geschirmter Trafo der nuControl Vorstufe

Die zweikanalige Endstufe nuPower D (damaliger Preis: 2.450 EUR) tritt mit Leistungswerten (Dauerleistung 2 x 920 Watt an 4 Ohm, 2 x 780 Watt an 8 Ohm) an, die man mit dem Wort "unfassbar" am besten umschreiben könnte. Und die hoch präzise arbeitende nuControl-Stereovorstufe (damaliger Preis: 1.940 EUR) ermöglichte zahlreiche wertvolle Einstellmöglichkeiten und ist mit besten Baugruppen ausgerüstet und präsentiert sich hochwertig konstruiert, wie z.B. der vollständig geschirmte Netztrafo belegt.

Display der nuControl Vorstufe

Rückseite nuControl

Besonders hochwertige D/A und A/D Wandler gehören ebenfalls zum Konzept der nuControl, genauso der 32-Bit Freescale-Prozessor. Die Bestückung mit analogen (XLR + Cinch) und digitalen Anschlüssen (optisch + koaxial, USB-B) ermöglicht schon 2016 eine hohe Flexibilität. Die Steuerung aller Einstellungen erfolgt über ein großzügiges Menü mit exakten und reichhaltigen Klangeinstellungs-Optionen für dier Anpassung der Boxen und des Subwoofers/der Subwoofer.

nuControl D - Rückseite

Das schnörkellose Industriedesign der HiFi-Bausteine bot zudem einen hohen Wiedererkennungswert.

2016

Pioneer A-70DA:

A-70DA

Der im klassischen Design gehaltene A-70DA von Pioneer bietet noch heute kompromisslose Spitzentechnologie in bezahlbaren Preisregionen. Damals lag der kraftvolle Vollverstärker bei Marktpreisen um die 1.400 EUR.

Innenleben

Einen vergleichbar aufwändigen Aufbau im Inneren und vergleichbare Premium-Baugruppen fand man sonst nur in sehr deutlich teureren Komponenten. Das Geräteinnere ist ein verschiedene Kammern unterteilt und es gibt für die Vorstufensektion und die Endstufensektion jeweils eine separate Stromversorgung. Alle Stromversorgung-Komponenten, die Störungen in den HiFi-Signalweg streuen könnten, wurden sorgsam geschirmt.

Rückseite

USB-DAC-Funktion und weitere digitale Anschlussoptionen sorgten schon damals für hohe Flexibilität, ebenso die Neutrik-XLR-Terminals aus der Profitechnik. Hinzu kommen sehr hochwertige Vollmetallschraubklemmen fürs Lautsprecherkabel oder die Bananenstecker.

Fernbedienung

Der enorm dynamische, räumlich dichte Sound und die vorzügliche Pegelfestigkeit waren weitere Pluspunkte des Integrated Amplifiers mit 2 x 90 Watt (an 4 Ohm). Dank einer hochwertigen MM/MC Phono-Vorstufe macht der A-70DA auch Vinlyfreunde glücklich. Eine stabförmige Fernbedienung ist ebenfalls im Paket enthalten.

2017

Elac EA101EQ-G:

Elac hat früh begriffen, dass innovative kompakte Stereoverstärker ein Marktsegment der Zukunft sind. Mit App-Steuerung und Auto EQ beschritt der EA101 (Preis 2017: 699 EUR) im Jahr 2017 Wege, die andere erst in damals fernerer Zukunft einschlagen wollten. Die sinnvolle Anschlussbestückung, die elegante optische Erscheinung und natürlich der ausgewogene, klare Klang sorten dafür, dass uns der kleine Elac Vollverstärker immer noch als besonders gelungen in Erinnerung bleibt.

Rückseite

Sogar ein Dolby Digital-Decoder ist an Bord, und im Inneren arbeitet ein leistungsstarker DSP-Prozessor. Mit 2 x 80 Watt an 4 Ohm gibt es durchaus Leistugsreserven, an 8 Ohm halbiert sich die Leistung allerdings. Zur Ausstattung gehört ein 192 kHz/24-Bit USB-DAC, ein Subwoofer Pre-Out sowie optisch-digitale, koaxial-digitale und analoge Terminals. Das hochwertige OLED-Display löst sauber auf.

App mit umfangreichen Einstelloptionen

Automatische Raumkorrektur

Wie bereits kurz erwähnt, steht eine Elac-eigene App zur Steuerung bereit, die sogar eine gut funktionierende Auto EQ-Funktion inklusive Raumkorrektur bereithält. Mittels des iPhones wird eingemessen, und hinter dem Kürtel "ABC-Technologie" verbirgt sich "Auto Blend & Calibrate".

