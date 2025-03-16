SPECIAL Teufel Motiv Home - alles neu macht schon der März: Top-All-In-One-Streaminglautsprecher für unter 350 EUR

Den All-In-One-Streaming-Lautsprecher Teufel Motiv Home hatten wir vor einiger Zeit im XXL-Test - Zeit, nun nochmals auf die Vorzüge des "flexiblen Berliner Sound-Studios" einzugehen, denn mit dem Motiv Home holt man sich modernes Entertainment und kräftigen Sound passend zu den nun langsam aufkeimenden Frühlingsgefühlen ins Haus.

In Schwarz oder Weiß

Aktuell ist der elegante, in weiß oder schwarz erhältliche aktive Lautsprecher mit prallem Paket an nützlichen Streaming-Funktionen für smarte 349,99 EUR und somit satte 36 Prozent unter der unverbindlichen Preisempfehlung von 549,99 EUR zu haben:

Mit WLAN sowie Bluetooth inklusive AAC, Apple AirPlay 2 sowie Google Chromecast, TIDAL Connect sowie Spotify Connect und Internet Radio-Plattform ist der Motiv Home für sämtliche Streaming-Aktivitäten bestens gerüstet. Wie es der Name "Home" bereits verrät, steht bei ihm die Verwendung in den eigenen vier Wänden im Fokus, aber trotzdem spendierte man dem Motiv Home auch einen Akku, der für bis zu 15 Stunden Laufzeit gut ist (Ladezeit bei komplett leerem Akku: 2 Stunden, 50 Minuten).

Die Front offen

Seitliche Treiber

Passive Radiatoren hinten

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Der interierte Tragegriff sorgt für ansprechende Transportmöglichkeiten des klangstarken Tools. Installiert haben die Berliner Soundexperten zwei vordere sowie zwei seitliche Breitband-Treiber, einen Frontfire-Subwoofer und auch noch zwei passive Bassmemebranen für einen satteren und tiefer nach unten reichenden Bass. Um die Akustik räumlich effektiv zu weiten und damit eine breitere Bühne anzubieten, ist der Teufel Motiv Home darüber hinaus mit dem um Haus entwickelten Dynamore Ultra-System ausgestattet, ein rotes Stoff-Fähnchen an einer Gehäuseseite tut dies auch kund, wenn der Motiv Home ausnahmsweise einmal nicht laufen sollte. Für Präzision bei der Arbeit sorgt der 32 Bit-DSP-Prozessor, und die Class D-Endstufe mit sehr gut bemessenen 70 Watt Leistung (RMS) für die Signalverstärkung arbeitet besonders effizient, und die Abmessungen außen bleiben mit 400 mm Breite, 161 mm Tiefe sowie 165 mm Höhe angenehm kompakt.

Bedienelemente

Praktisch ist der eingebaute Lichtsensor, der das beleuchtete Panel mit Favoritentasten, Lautstärkerad und LED-Anzeige automatisch an die Umgebungshelligkeit anpasst.

Einrichtungsassisten innerhalb der App

Konfiguration über AirPlay 2 - und schon spielt der Motiv Home innerhalb kürzester Zeit

Auch Google Chromecast Built-In ist vorhanden

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Zu steuern ist der Motiv Home extra-komfortabel mit der Teufel Home App - dank des vorhandenen Setup-Assistenten geht auch die Ersteinrichtung leicht von der Hand. Geräte-Management, Quellenauswahl und EQ-Funktionen sind ebenfalls über die App abrufbar. Und wer gern noch eine ältere Quelle an den Motiv Home anschließen möchte, kann dies über die 3,5 mm Miniklinkenbuchse tun.

Top-Sound auch dank Dynamore

Und es lohnt sich, denn der klare, erstaunlich detaillierte und zugleich fundierte Klang des Motiv Home hat uns überzeugt. Durch die homogene, in sich schlüssige akustische Auslegung und die ausgezeichnete Wirkung von Dynamore Ultra eignet sich der Motiv Home praktisch für jeden Musikstil. Somit können wir nur zusammenfassend sagen: Wenn nicht jetzt, wann dann - zuschlagen und den Motiv Home gleich ordern.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Sven Wunderlich

Datum: 16. März 2025