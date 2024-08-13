News

Horror-Thriller "MaXXXine" mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc

Universal veröffentlicht "MaXXXine" im September auf Blu-ray Disc. Das Finale der "X" Horror-Trilogie von Ti West mit Mia Goth und zahlreichen Gaststars wie Elizabeth Debicki, Moses Sumney, Michelle Monaghan, Bobby Cannavale, Halsey, Lily Collins, Giancarlo Esposito und Kevin Bacon erscheint am 19.09.2024 auf Blu-ray Disc fürs Heimkino.

Die Blu-ray Disc wird mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet sein. Bonus-Material wurde bislang nicht angekündigt.

