Stanley Kubricks "Barry Lyndon" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

Warner veröffentlicht "Barry Lyndon" auf Ultra HD Blu-ray. Das Stanley-Kubrick-Drama aus dem Jahr 1975 mit Ryan O'Neal, Marisa Berenson, Patrick Magee, Hardy Krüger und Guy Hamilton erscheint am 11.12.2025 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook. Die Ultra HD Blu-ray wird voraussichtlich mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein.

