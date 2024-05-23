XXL-TEST: Teufel CONSONO 35 CONCEPT Surround 5.1-Set - Dynamik, Nachdruck und Klarheit zum Sonderpreis

Die CONSONO-Serie von Teufel erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit - schon oft wurde der Tod von Satelliten-/Sets heraufbeschworen, und wie es der Markt zeigt, gibt es auch nicht mehr viele Exemplare dieser Spezies. Vereinzelt aber laufen solche Sets noch durchaus gut, wie eben das Beispiel Teufel beweist.

Wir haben für einen Einzeltest das CONSONO 35 CONCEPT Surround 5.1-Set erhalten, das in der von uns getesteten schwarzen sowie in einer weißen Farbvariante direkt im Onlineshop des Herstellers oder in einem der zahlreichen Flagshipstores für derzeit 579,99 EUR (schwarz) erhältlich ist. Der im Paket enthaltene Subwoofer ist allerdings grundsätzlich schwarz.

Beim Teufel CONSONO 35 CONCEPT Surround 5.1-Set handelt es sich um ein schnell spielfertiges Surround-Set. Besonderer Clou ist der im Lieferumfang enthaltene Concept 8 Subwoofer - denn er ist viel mehr als ein reiner Lautsprecher für den Bassbereich. Er verfügt über einen integrierten AV-Receiver mit Bluetooth 5.0 (inklusive Qualcomm aptX und AAC) sowie HDMI mit ARC plus CEC sowie mit Teufels hauseigener Dynamore-Technologie. Dass alle Komponenten für den gemeinsamen Betrieb vorgesehen sind, hat den Vorteil, dass sich die Erstinstallation innerhalb von weniger Minuten durchführen lässt.

Satelliten-Lautsprecher CS 35 FCR Mk3

Satelliten-Lautsprecher CS 35 FCR Mk3 in der Frontansicht

Nun möchten wir die Einzelkomponenten des Teufel-Sets genauer ansehen. Wir beginnen unsere Erläuterungen mit den Satelliten-Lautsprechern CS 35 FCR Mk3, die sich vier mal im Set befinden. Die Lautsprecher präsentieren sich für die Preisklasse als sehr überzeugend und aufwendig verarbeitet. Das Gehäuse ist in Kunststoff ausgeführt und wurde mit einem Oberflächenfinish in Metall-Optik beschichtet. Die Lautsprecher weisen, wie bereits erwähnt, eine beachtliche Qualität auf, lediglich die Kantenbereiche sind etwas scharfkantig bei unseren Testsamples. Um die Treibereinheiten an der Front bestmöglich vor Fremdeinwirkung zu schützen, werden sie von einem massiven Lochblech aus Metall abgeschirmt. Die Abdeckung ist bombenfest angebracht und im unteren Teil befindet sich ein verchromter Teufel-Schriftzug.

Gehäuse in Metall-Optik mit sehr gutem Finish

Apropos Treibereinheiten: Die nach dem 2-Wege Prinzip arbeitenden Satelliten verfügen über zwei 80 mm messende Mitteltöner sowie einem fein auflösendem 19-mm-Hochtöner. Die Zweiwege-Satelliten sind mit 80 Watt Dauerbelastbarkeit und hervorragenden 160 Watt kurzzeitiger Spitzenbelastbarkeit versehen. Der Frequenzgang reicht von 150 bis 20.000 Hz und die Empfindlichkeit (2,83 V/1m) liegt bei 88 dB. Der maximale Schalldruck liegt bei 105 dB/1m, auch das ist eine beachtliche Angabe. Ob die Satelliten wirklich so laut spielen können, muss später der Hörtest zeigen.

Für eine optische Aufwertung befinden sich um die Treibereinheiten Chromringe, die die Frontansicht attraktiver gestalten.

In der Detailansicht, die Chromumrandung der Treiber

Durch die sehr kompakten Abmessungen von 10 cm Breite, einer Höhe von 22,6 cm und einer Tiefe von 9,5 cm passen die Schallwandler aus Berlin perfekt aufs Lowboard, an die Wand oder auf die optional erhältlichen Standfüße.

Die Rückseite der CS 35 FCR Mk3

Wenden wir uns nun der Rückseite der Schallwandler zu. Hier befinden sich zwei Langlöcher für eine Montage direkt an der Wand. Erfreulicherweise, werden hierfür keinerlei weitere Adapter benötigt. Zudem lokalisieren wir dort eine Gewindebohrung, möchten man die Teufel Lautsprecher mit den optimal erhältlichen Lautsprecherstativen, einsetzen.

Lautsprecherkabel-Terminals

Im Mittelteil der Satelliten befinden sich die Lautsprecherkabel-Terminals. Hier ist die günstige Preisklasse deutlich spürbar, denn hier notieren wir lediglich einfache Klemmverschlüsse zum Befestigen der Lautsprecherkabel. Bananenstecker oder Ähnliches können daher nicht verwendet werden, was bei einem solchen System aber auch kein gravierender Nachteil ist.

Klebestandfüsse sorgen für die nötige Bodenhaftung

Fünf technisch baugleiche Satelliten umfasst das Set

Center-Lautsprecher CS 35 C Mk3

Kommen wir nun zum Center-Lautsprecher des Teufel Sets. Dieser ist technisch und auch optisch baugleich mit den anderen Satelliten des Systems, ist allerdings in einer horizontalen Ausführung konzipiert.

Für eine leichte Anwinkelung bei der Verwendung auf einem Sideboard sorgt der im Lieferumfang befindliche Haltewinkel.

Haltewinkel für den Centerspeaker im Detail

Rückseite des Centerspeaker im Detail

Im Lieferumfang enthaltenes Lautsprecherkabel mit 25 m Länge

Auf der kommenden Seite betrachten wir das Herzstück der CONSONO-Anlage genauer.

