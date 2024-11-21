XXL-TEST: Samsung The Premiere 9 - Top Bildqualität in bis zu 130" ohne Aufwand?

Samsung hat im Rahmen der IFA zwei neue Ultrakurzdistanzprojektoren vorgestellt. Der größere "The Premiere 9" ist inzwischen bei uns zum Test eingetroffen und möchte sich mit hoher Lichtstärke, Farbgenauigkeit und einer Bildgröße von bis zu 130 Zoll als echte Alternative zu aktuellen Fernsehern empfehlen. Insbesondere gilt das natürlich für eine unproblematische Installation, denn bei TVs mit Bilddiagonalen ab 85 Zoll benötigt man zur Aufstellung nicht nur kräftige Mitstreiter, sondern sollte sich auch mit baulichen Beschaffenheiten des Ortes beschäftigen, an dem der Fernseher einmal stehen soll. Selbst wenn vielleicht im Wohnzimmer ausreichend Platz ist, muss das Gerät ja durch Türen und gegebenenfalls Treppenhäuser passen.

Aber auch was die technischen Eigenschaften und die Smart-Fähigkeiten betrifft, soll der The Premiere 9 nicht hintenan stehen. TizenOS, also das identische Betriebssystem wie auf den hochwertigen TVs von Samsung, ist für die Software zuständig. Mit seinem Dreifachlaser sind laut Hersteller hohe Helligkeiten und eine exzellente Farbdarstellung möglich. 154% des DCI-P3-Standards deckt der Ultrakurzdistanzprojektor ab und übertrifft damit Konkurrenzgeräte konventioneller Natur. Hinzu kommen satte 3.450 ISO-Lumen, die in jeder Situation dynamische Bilder realisieren sollen. Per Vision Booster werden Helligkeit und Kontrast stets den aktuell vorherrschenden Lichtverhältnissen angepasst und AI Upscaling soll für eine scharfe Abbildung von Inhalten mit niedrigerer Auflösung als 4K sorgen.

Für eine überzeugende akustische Performance steckt ein 2.2.2-Kanal-Setup mit 40 Watt Gesamtleistung im The Premiere 9.

Samsung The Premiere 9

Der Samsung The Premiere 9 möchte also mit folgenden Key Features überzeugen:

Triple-Laser-Technologie für ein authentisches, dynamisches 4K-Bild

Großes Bild bei gleichzeitig einfacher Installation und Flexibilität

Alle relevanten Smart Features (SmartThings, Gaming Hub, Streamingdienste, etc.) an Bord

Guter akustischer Performance

55, 65 oder auch 75 Zoll lassen sich zuhause meist noch recht problemlos umsetzen. Ab einem Bereich von 100 Zoll wird es dann allerdings deutlich schwieriger umsetzbar. Derart riesige TV-Geräte lassen sich, wie eingangs bereits erwähnt, nur schwer unterbringen. Alternativ setzt man auf konventionelle Projektoren in Kombination mit einer Leinwand. Das setzt aber, vom nicht zu unterschätzenden Invest abgesehen, häufig einiges an Know-How voraus, denn bei einem hochwertigen Projektor ist es in der Regel nicht einfach mit "anschließen, einschalten, loslegen" getan, wie es bei einem Fernseher der Fall ist. Der Projektor verspricht hier eine deutlich einfachere Inbetriebnahme, was wir im weiteren Verlauf des Tests natürlich ebenfalls klären wollen.

Der Samsung 4K Triple-Laser Projektor The Premiere 9 ist zum Preis von 6.499 Euro im Fachhandel und direkt bei samsung.com erhältlich.

Verarbeitung und Abmessungen

Ansicht von oben

von schräg oben

Saubere Materialübergänge

Kvadrat-Textiloberfläche vorne

Solide Oberflächenqualität und saubere Übergänge

Zunächst werfen wir aber einen Blick auf das Gerät selbst. Mit Dimensionen von 550 x 141 x 384 mm (BxHxT) baut der Ultrakurzdistanzprojektor doch recht kompakt und passt aufgrund der Position der höhenverstellbaren Standfüße sogar auf noch etwas weniger tiefe Sideboards. Im hinteren Bereich ruht der LPT9 auf einem etwas breiteren Standfuß, die beiden vorne links und rechts können in ihrer Höhe verstellt werden, in dem man die Schrauben einfach entsprechend aus dem Gewinde herausdreht. Dank der gummierten Oberfläche rutscht der Projektor auch auf glätten Flächen nicht weg.

Das Gewicht fällt mit knapp über 11,5kg ebenfalls geringer aus, als wir erwartet hätten. Problemlos lässt sich das Gerät alleine auspacken und aufstellen. Grundsätzlich ist zum Betrieb lediglich die Verbindung mit dem Stromnetz notwendig.

Seitliche Ansicht

Dahinter verbergen sich auf jeder Seite ein aktiver Lüfter

Ansicht von hinten oben

Das Gehäuse besteht praktisch vollständig aus weißem Kunststoff mit hochglänzender Oberfläche. Das Material geht haptisch völlig in Ordnung und weist auch keine groben Spalte oder sonstige Unreinheiten im Detail auf. Der vordere Bereich ist mit Kvadrat-Textiloberfläche versehen, die einen hochwertigen Eindruck macht. Ein insgesamt schnörkelloses, minimalistisches Design für eine schlichte und elegante Wohnraumintegration. Eine Farbauswahl gibt es allerdings nicht.

Seitlich weist der Projektor eine lamellenartige Struktur auf, die zum Luftaustausch und der Kühlung des Gerätes dient. Außerdem sitzen dahinter links wie rechts ein aktiver Lüfter. Erfreulicherweise konnten wir hier während des Testbetriebes auch nach mehreren Stunden Betriebszeit keine störende Geräuschkulisse wahrnehmen. Nur wenn man mit dem Ohr sehr nahe an das Gerät geht, wird man das Lüftersäuseln hören. Die Laserlichtquelle erzeugt natürlich ohnehin deutlich weniger Abwärme, so dass eine drastische aktive Kühlung nicht notwendig ist.

Weiter geht es auf Seite 2 mit den Anschlüssen, Laser- und Bildeigenschaften sowie der Aufstellung und Inbetriebnahme des The Premiere 9!

