XXL-TEST: IOTAVX SA40 - Leistungsstarker britischer Stereo-Vollverstärker im Understatement-Gewand

Aus dem Hause IOTAVX, einer Marke von HifiPilot, kommt unser nächstes Testsample. Kurz zum Hersteller. IOTAVX wurde von Ian Vermeulen in Middlesbrough, Großbritannien, gegründet. Ein qualifiziertes Team von Ingenieuren und Technikern, mit mehr als 60 Jahren Erfahrung in der Audio- und Videobranche, wurde sorgfältig zusammengestellt. Das Expertenteam umfasst Fachleute in Verstärkertechnik, Audiosoftware, Lautsprecherkonstruktion und Raumakustik. Durch die gebündelte Fachkenntnis, effiziente Fertigungsprozesse und eine schlanke Vertriebsstruktur bieten IOTAVX-Produkte ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Wie gut diese Produkte sind, bewiesen auch zahlreiche Tests bei uns. Hier ein Auszug:

In diesem Test möchten wir uns nun den brandneuen Stereo-Vollstärker SA40 genauer ansehen.

20% Rabatt bei Vorbestellung

Direkt zur Ankündigung gibt es eine Vorbesteller-Aktion mit attraktivem Preisvorteil für alle, die sich im Zeitraum vom 26. April bis einschließlich 30. Juni für den SA40 bereits vorab entscheiden. Das Modell kann ab sofort mit einem Rabatt von 20% vorbestellt werden. Die offizielle Auslieferung erfolgt ab dem 31. Juli 2024. IOTAVX SA40 und auch die ebenfalls neue Endstufe IOTAVX PA40 können einzeln bestellt werden, aber auch ein Paket mit beiden Komponenten hat HifiPilot geschnürt. Hier gehts es direkt zur IOTAVX Vorbesteller-Aktion bei HifiPilot mit allen Infos:

Der IOTAVX SA40

Der SA40 dient als vielseitige Schaltzentrale mit einer umfangreichen Auswahl an analogen und digitalen Anschlussmöglichkeiten, einschließlich XLR-Eingängen für eine hochwertige Signalübertragung mit geringstmöglichen Verlusten. Für Vinyl-Fans ist das IOTAVX Sample mit einem Phono-Eingang ausgestattet, der sowohl Moving Magnet (MM) als auch Moving Coil (MC) Tonabnehmer unterstützt.

Tadellose Kantenverarbeitung

Der Stereovollverstärker verfügt über ausreichend Leistungsreserven und liefert satte 2 x 300 Watt (4 Ohm, 2 Kanäle) ab. Diese Leistungsreserven sollten auch für größere Hörraume ab 25 bis über 30 Quadratmeter völlig ausreichend sein. Für ein einfaches Streaming vom Smartdevice steht Bluetooth 5.0 zur Verfügung. Der Vorverstärkerausgang (Pre-Out) auf der Rückseite ermöglicht es, den SA40 als reine Vorstufe zu nutzen oder ihn gebrückt in Kombination mit der PA40 Endstufe zu betreiben, um im Mono-Mode 600 Watt pro Lautsprecher zur Verfügung zu stellen. Dank des Amp-In Eingangs kann der SA40 auch als reine Endstufe fungieren.

Bedienelemente Front, Teil 1

Das Gehäuse des SA40 besteht aus Metall und auf der Oberseite sowie in den Seitenwangen sind großzügig Belüftungsöffnungen integriert. Die Frontblende ist, wie der komplette Korpus, in einem schwarz-matten Finish gestaltet. Die Frontblende besteht ebenfalls aus Metall und besitzt einige Bedienelemente, auf die wir nun genauer eingehen möchten. Im rechten Teil der Blende sitzt ein beleuchteter Dreh-/Drückregler. Erfreulicherweise besteht dieser ebenfalls aus Aluminium und macht einer sehr wertigen Eindruck. Erfolgt eine Drehbewegung, wird die Lautstärke erhöht bzw. verringert. Der Knopf besitzt eine Rasterung, dadurch kann die Anpassung sehr genau erfolgen. Bei einem kurzen Drücken können die zahlreichen Eingänge ausgewählt werden, und wird der Regler länger betätigt, öffnet sich das Menü des Stereovollverstärkers. Hier können wir Anpassungen am Hochton- und am Bassbereich sowie an der Balance vornehmen. Ebenfalls ist es für uns möglich, im Menü zu konfigurieren, ob der IOTAVX SA40 nur als Vorstufe oder als Stereovollverstärker seinen Dienst verrichten soll.

Die Feinabstimmung ist mit einer präzisen 1-dB-Schrittweite möglich, die Bass- und Höhenfrequenzen können individuell um bis zu 10 dB erhöht oder verringert werden. Darüber hinaus ermöglicht die Balancesteuerung eine akkurate Einstellung des Klangbilds zwischen dem linken und rechten Lautsprecher, mit einer Einstellbreite von jeweils 10 Stufen nach links oder rechts, um eine optimale Stereowiedergabe zu gewährleisten. Eine Etage tiefer befindet sich ein Kopfhörereingang.

Display im Mittelteil der Frontblende

Im Mittelteil der Frontblende informiert ein Punktmatrix-Display über den gewählten Eingang, den Lautstärkepegel sowie die derzeitige Wiedergabe. Das Display lässt sich gut ablesen, ist aber monochrim ausgeführt - demnach kein Farbdisplay mit Coveranzeige etc., wie bei manchen anderen Herstellern. Im Lieferumfang befindet sich zudem eine Fernbedienung, mit der das Display gedimmt werden kann. Ebenfalls ist eine komplette Deaktivierung möglich. Der On/Off Button sowie die Beleuchtung des Dreh/Drückreglers sind dann ebenfalls nicht mehr aktiv. Hilfreich ist dies zum Beispiel in dem Fall, in dem unser Testkandidat als reine Endstufe arbeiten soll.

IOTAVX Schriftzug sowie On/Off-Button

Im linken Teil der Frontblende befindet sich der On/Off Button, der für das Ein- sowie Ausschalten des SA40 zuständig ist. Der Knopf ist ebenfalls beleuchtet und die Beleuchtung kann mittels der Remote gedimmt oder komplett abgeschaltet werden.

Im Lieferumfang befindliche Fernbedienung

Im Lieferumfang des IOTAVX SA-40 befindet sich, wie bereits erwähnt, eine Fernbedienung, die aus schwarzem Kunststoff gefertigt ist. Der Signalgeber ist zwar kein Designwunder, macht aber bilanzierend einen vernünftigen Eindruck auf uns und liegt gut in der Hand. Mittels der Remote können die Eingänge ausgewählt, die Lautstärke verändert sowie zahlreiche andere Parameter eingestellt bzw. abgerufen werden.

Die Rückseite des IOTAVX SA-40

Wenden wir uns nun der Rückseite des Stereovollverstärker aus dem Hause IOTAVX zu. Die Anschlusssektion präsentiert sich gut gegliedert. Wir beginnen unsere Erläuterungen mit den Anschlussbuchsen im linken und unteren Teil der Anschlusssektion. Hier befinden sich die analogen Eingänge für den Anschluss von weiteren Zuspielern sowie der Phone Eingang für die Einbindung eines Plattenspielers. Er erweist sich als flexibel, da er sowohl Moving Magnet (MM) als auch Moving Coil (MC) Tonabnehmer unterstützt.

Die analogen Eingänge sowie der Anschluss für einen Plattenspieler

Die digitalen Eingänge inkl. HDMI ARC-Buchse

Über den analogen Eingängen befinden sich die digitalen Eingänge. Der SA40 besitzt zwei koaxiale sowie zwei optische Digitaleingänge. Für die komfortable Einbindung eines Smrt-TVs verfügt der Vollverstärker über eine HDMI-Buchse mit ARC-Unterstützung. Zusätzlich entdecken wir weitere Anschlüsse in Form einer RS232C Buchse, eines Trigger-Anschlusses sowie "Dimmer Link" Terminals und eine USB-A Buchse. Letztere dient aber ausschließlich fürs Aufspielen von Updates. Darauf folgt ein Bluetooth-Dongle sowie ein Schieberegler für den Stereo- oder Mono-Betreib des SA40.

Im rechten Teil der Rückseite befinden sich die vergoldeten Lautsprecher-Terminals. Diese nehmen eine Kabelverbindung ebenso auf wie Bananenstecker. Zudem besteht beim SA40 die Möglichkeit, zwei Lautsprecherpaare anzuschließen. Diese Vielseitigkeit ermöglicht den Betrieb unterschiedlicher Lautsprechersets, um je nach Vorliebe und Raumakustik das jeweils passende Klangerlebnis zu schaffen.

Bluetooth-Dongle und Schieberegler, für den Mono- oder Stereo-Betrieb in der Detailansicht

Lautsprecheranschlüsse im Detail

Die verschiedenen Pre-Outs sowie die XLR-Eingänge in der Nahansicht

Auf der Rückseite des IOTAVX SA40 finden wir noch XLR-Eingänge sowie f0lgende Cinch-Buchsen: Amp In (für die Verwendung als Endstufe), Pre-Out (für die Verwendung als Vorstufe), Rec Out (für die Verbindung zu einem Aufnahmegerät wie z.B. einem Tapedeck) und einen Single-Pre-Out zum direkten Anschluss eines aktiven Subwoofers.

Kurz nochmals zum Vorverstärkerausgang (Pre-Out). Dieser eröffnet nicht nur die Möglichkeit, den SA40 als reine Vorstufe zu nutzen, sondern man kann ihn auch gebrückt in Kombination mit der IOTAVX PA40 Endstufe zu betreiben, um im Mono-Modus satte 600 Watt pro Lautsprecher zur Verfügung zu stellen.

Das Innenleben in der Gesamtansicht

Nachdem wir den massiven Gehäusedeckel aus Aluminium entfernt haben, wird der Blick auf die inneren Werte des IOTAVX SA40 frei. Sofort ins Auge sticht der mittig platzierte, massive Ringkerntrafo für eine stets gegebene Stromlieferfähigkeit. Links und neben platzieren sich zwei Aluminium-Kühlkörper, die in Verbindung mit den Lüftungsöffnungen im Gehäusedeckel für eine hervorragende thermische Entlastung sorgen.

Der Ringkerntrafo in der Detailansicht

Kühlrippen aus Metall sorgen in Verbindung mit den Öffnungen im Gehäusedeckel für eine thermische Entlastung der Bauteile

Sauberes Platinenlayout

Standfüße im Detail

