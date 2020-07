XXL-SPECIAL: Unsere Soundbar/Soundplate-Favoriten Sommer 2020

Soundbars und Soundplates (auf die ich ein TV-Gerät stellen kann), liegen nach wie vor im Trend. Daher verwundert es kaum, wenn immer mehr Hersteller entsprechende Geräte auf den Markt bringen. In diesem Special haben wir einige Modelle zusammengetragen, die uns besonders gut gefallen haben. Wir beginnen mit dem günstigsten Modell und enden mit dem teuersten. Wir bitten, aufmerksam zu lesen, denn Teile der vorgestellten Produkte sind noch aus dem 2019er Portfolio. Die 2020er Nachfolger sind teilweise schon erhältlich beziehungsweise kommen nun auf den Markt, die älteren Modelle sind aber immer noch absolut "fit" und überdies recht günstig zu bekommen. Noch eine Anmerkung: Bluetooth und eine Fernbedienung sind bei allen Soundbars hier selbstverständlich dabei. Darum führen wir diese Features nicht bei jedem Gerät mit an.

Nubert nuBox AS-225

Weiße Version

Schwarze Variante

Nubert nuBox AS-225 (nun auch in weißer Variante zu haben) für 365 EUR: Die solide verarbeitete nuBox AS-225 mit ordentlich bemessenen 160 Watt Musikleistung ist ein echter Erfolgsgarant. Übers gesamte Frequenzspektrum stellt sie sauber dar, aufgrund der Tatsache, dass es sich um ein echtes Zweiwege-System inklusive Hochtönern handelt, kommen auch Stimmen sowie Musik mit feiner, sauberer Hochtonwiedergabe heraus. Für die kompakten Abmessungen ist der Bassbereich sehr erstaunlich: Recht dynamisch und satt.

Direkt anwählbar sind die beiden DSP-Modi für Film und Musik

Inklusive HDMI-ARC

Nubert hat für die AS-225 Soundplate erstmals DSP-Modi für Film und Musik entwickelt, die ausgezeichnet gelungen und damit absolut praxistauglich sind. Auch HDMI-ARC ist als Anschlussform vorhanden. Leider wird nur PCM entgegen genommen, Decoder z.B. für Dolby Digital und DTS fehlen.

LG SL8YG

Komplettes System

Soundbar im Detail und Fernbedienung vorn

Die 3.1.2 Soundbar aus dem Hause LG offeriert zum extrem günstigen Marktpreis eine tolle Ausstattung und eine sehr solide klangliche Performance. Die LG SL8YG (2019) ist tatsächlich für aktuell 420 EUR zu haben, hier kann man nur ermutigen, zuzugreifen, sucht man ein gerade bei Kinosound tadelloses, im Bassbereich kräftiges System.

Mit Google Home-App steuerbar

Zu den Decodern für Dolby Atmos und DTS:X (sowie echte Top Firing Speaker-Module) gesellt sich auch ein Chromecast-Modul inklusive Google Assistant.

Top Firing-Lautsprecher

440 Watt gesamte Systemleistung sorgen für eine ausgezeichnete Pegelfestigkeit, denn die Leistung ist auch in der Praxis zu spüren und nicht nur auf dem Papier vorhanden.

Panasonic SC-HTB900

Soundbar plus Wireless-Subwoofer

Tuned by Technics

Panasonic SC-HTB900 (2019) für aktuell 499 EUR: Mit Decodern für Dolby Atmos und DTS:X ist die SC-HTB900 ausgerüstet.

HDMI-Terminals

Hochwertiger Eindruck auch im Detail

Und nicht nur das, sie überzeugte in unserem Test auch mit guter Detaillierung und beachtlicher Pegelfestigkeit. Die 3.1 Soundbar mit dediziertem Centerkanal verfügt zudem über Google Chromecast und lässt sich hinsichtlich der Streaming-/Multiroom-Funktionen über die Google Home App bedienen. Nicht wirklich eine Augenweide ist die sehr kleine sowie einfache Fernbedienung. Die S

Harman/Kardon Citation Multibeam 700

Frontansicht

Kvadrat-Bezugsstoff

Hochwertige Fernbedienung

Harman Kardon Citation Multibeam 700 für 499 EUR: Die Citation Multibeam 700 agiert als All-In-One-Soundbar ohne Subwoofer und hält sich selbst im Bassbereich äußerst wacker.

Mit Google Chromecast/Google Home

Sie entfaltet dank der Multibeam-Technologie eine ausgezeichnete Räumlichkeit und zeichnet sich durch eine solide Stimmwiedergabe aus. Durch das integrierte Google Chromecast-Modul und durch Apple AirPlay 2 wird die Soundbar auch zur medialen Zentrale. Ein feines Stück Technik zum fairen Kaufpreis, das auch sehr gut verarbeitet ist und mit feinem Kvadrat-Bezugsstoff zu gefallen weiß.

Teufel Cinedeck

Schwarze Version

Mit Dynamore

Teufel Cinedeck aktuell für 536 EUR, in schwarzer oder weißer Variante: Das Teufel Cinedeck zeichnet sich durch eine satte Basswiedergabe aus - hier lässt es sich in seiner Preisklasse kaum etwas vormachen. Das betrifft sowohl den Nachdruck als auch den Tiefgang. Zudem ist die Räumlichkeit dank Dynamore exzellent. Decoder für Dolby Digital und DTS sind selbstverständlich dabei, die Endstufen bringen genug Leistung für eine tadellose Pegelfestigkeit auch im größeren Hörraum mit.

Unterseite mit Basschassis

Fernbedienung in tadelloser Qualität

Bedingt durch die Bestückung mit Breitbändern agiert as Cinedeck im Musikbetrieb nicht ganz so feinfühlig wie Modelle mit dedizierten Hochtönern. Daher eignet sie sich musikalisch eher für Techno oder Pop und weniger für Jazz oder Klassik. Die Verarbeitung ist ebenso prima wie die Qualität der Fernbedienung. Streaming oder Decoder für Dolby Atmos gibt es nicht, dafür aber optional die Wireless rears namens "Effekt".

Dali Katch One

Katch One mit Standfüßen

Katch One an der Wand

Die Dali Katch One für aktuell 730 EUR ist ein Sonderfall, denn sie fällt optisch komplett aus dem Rahmen. Mit ihren Holzfüßen (Wandmontage ist natürlich ebenso möglich, dann gibt es zwei edle "Trageriemen") setzt sie ebenso Akzente wie mit ihrer Form, die an den Katch Bluetooth-Lautsprecher erinnert.

Fernbedienung

Anschlüsse inklusive Sub-Out und HDMI

Klanglich spielt die Katch One sehr harmonisch und klar auf. Natürlich darf man beim All-In-One-Gerät keine "Basswunder" erwarten, aber es tut sich durchaus etwas im tieffrequenten Bereich. Montiert sind insgesamt 6 aktive und 4 passive Treiber sowie 4 x 50 Watt. Decoder für Dolby Digital oder DTS finden sich nicht, hier muss man z.B. den TV zuvor bei der Tonsignalausgabe auf "PCM" stellen.

Teufel Cinebar Lux

Cinebar Lux

HDMI-Beschaltung

Mit Dynamore

Die Teufel Cinebar Lux mit 12 Treibern und vier passiven Bassmembranen, wahlweise in weißer oder schwarzer Variante, für 779,82 EUR punktet mit optischer Schönheit ebenso wie mit erstaunlicher Klangstärke. Teufel verbaut keine Decoder für Dolby Atmos und DTS:X, setzt aber dafür auf den eigenen Dynamore Ultra/3D Algorithmus, um jede Quelle auf 3D Audio hochzuskalieren. Das Ergebnis ist ausgesprochen überzeugend, man kann die dritte Hörebene durchaus ausmachen.

Mit Raumfeld-Modul

Dass die Lux ein guter Fang ist, beweist auch das eingebaute, zuverlässige und einfach bedienbare Raumfeld Streaming-Modul. Die Cinebar Lux bekommt man auch in verschiedenen Sets, z.B. mit zusätzlichem aktivem Wireless-Subwoofer oder mit Sub plus den Effekt Wireless Rears. Selbst dann, wenn man ein großes 5.1 Set nimmt, bleibt man unter 1.400 EUR Komplettpreis.

Canton Smart Soundbar 10

Smart Soundbar 10

Top Firing-Module

Canton Smart Soundbar 10 für 876 EUR: Einer unserer "Lieblinge" ist die Canton Smart Soundbar 10 mit satten 300W Systemleistung, die optional um den Smart Sub 8 erweitert werden kann. Auch ist es möglich, zwei Smart Soundbox 3 als Wireless Rears einzubinden - das Canton Smart System ist äußerst flexibel und zudem zuverlässig. Aber schon für sich alleine, als All-In-One-Gerät, betrachtet, punktet die Smart Soundbar 10 durch enorme Leistungsfähigkeit.

Mit OSD

Neben Dolby Digital und DTS 5.1 Surround kann auch Dolby Atmos decodiert werden. Die Top Firing-Module für eine glaubwürdige Wiedergabe sind sorgfältig auf der edlen Gehäuse-Oberfläche eingelassen.

Chromecast/Google Home integriert

Die Intensität des 3D-Audio-Feelings überrascht bei der extrem hochwertigen Smart Soundbar 10, die zudem über ein Google Chromecast-Modul verfügt, enorm. Leider fehlt Apple AirPlay 2.

Samsung HW-Q90R

7.1.4 Komplettset mit Decodern für Dolby Atmos und DTS:X

Wireless Rears mit Top Firing-Lautsprechern

Samsung HW-Q90R (2019) für aktuell 1.000 EUR: Hier kann derjenige zuschlagen, der zunächst einmal viel Material zum günstigen Kaufpreis möchte. Die HW-Q90R mit 510 Watt (RMS) Gesamt-Systemleistung kommt nämlich als vollständiges Set, zu dem nicht nur die Soundbar, sondern auch zwei Wireless Rears plus ein drahtloser Subwoofer gehören. Top-Firing-Module gibt es an der Soundbar und sogar auf den Wireless Rears, sodass eine 7.1.4 Konfiguration vorliegt.

HDMI-Sektion

Soundtuning by Harman/Kardon

Dichte Räumlichkeit und eine gute Dynamik sind Pluspunkte der über die Samsung Smart Things App steuerbare Soundbar, die akustisch von Harman Kardon optimiert wurde. Nicht perfekt ist der automatische Algorithmus, der sich angeblich optimal dem Quellmaterial anpasst. Das gelingt besser, wenn man manuell ein passendes DSP, z.B. für die Filmtonwiedergabe, aussucht.

Nubert nuPro AS-7500

Gigantische Soundplate

Mit Gitter

Die große Nubert nuPro AS-7500 ist für aktuell 1.432 EUR verfügbar - dafür gibt es einen Meister der kraftvollen Akustik mit den Abmessungen einer quer liegenden Standbox. Die nuPro AS-7500 trumpft zudem mit der Steuerung mittels der Bluetooth-basierten nuRemote App auf, deren Sahnehäubchen die automatische Einmessung des Bassbereiches (bis 160 Hz) mittels der Nubert X-Room-Calibration ist.

Hochleistungselektronik

Das funktioniert sehr komfortabel mittels des Mikrofons des Smartphones. Es ist nur eine Messung im Fernfeld erforderlich, und man kann im A/B-Vergleich nach erfolgter Einmessung klanglich nachvollziehen, wie gut die Einmessung arbeitet.

X-Room Calibration

Das Finish des Giganten ist exzellent, das Leistungsvermögen unerreicht: Die Nennleistung beträgt 4 x 90 Watt + 2 x 110 Watt - ergibt zusammen 580 (!!!) Watt. Die Musikleistung liegt bei 4 x 130 Watt plus 2 x 150 Watt, das sind 820 Watt. Das haben manche dedizierte Mehrkanal-Systeme mit AV-Receiver als Kommandozentrale nicht anzubieten. Nicht so prall: Nur PCM wird entgegengenommen, Decoder für Dolby Digital/DTS fehlen. Wir tippen persönlich aber, dass sich dies bei einer etwaigen neuen Generation ändern wird. Zu guter Letzt: Die Soundexperten von der Ostalb offerieren interessante Sets rund um die nuPro AS-7500. Mehr findet man hier: Nubert nuPro AS-7500 Pakete.

Fazit

Es ist für jeden Anspruch etwas dabei . ganz gleich, ob kompakte Soundbar/Soundplate zum 49 oder 55 Zoll-TV oder Sound-Gigant der Superlative: Der Markt gibt es alles her. Auch komplette 7.1.4 Systeme mit Wireless Rears und Wireless-Aktivsubwoofer sind im Angebot, und zwar zu überraschend fairen Marktpreisen.

Special: Carsten Rampacher

Datum: 24. Juli 2020

