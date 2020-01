XXL-SPECIAL: Sony präsentiert auf der CES neue LCD-8K-TVs, Ultra HD-OLED-Fernseher und LCD-basierte Ultra HD-TVs

Sony präsentiert auf der CES in Las Vegas das TV-Produktportfolio 2020 und verstärkt sein TV-Sortiment um einen weiteren 8K Full Array LED-TV in 75 Zoll sowie einen 4K OLED-Fernseher in 48 Zoll und stattet sein breites Spektrum von Modellen mit neuen Spitzentechnologien aus. Gerade kürzlich hatte LG, Hersteller der OLED-Panels, bekannt gegeben, dass ein 48 Zoll-Ultra HD-OLED-Panel erscheinen wird.

ZH8

Den 8K Full Array LED-TV ZH8 gibt es demnach 2020 in 75 Zoll/189 cm und 85 Zoll/215 cm, hinzu kommen die 4K OLED-Fernseher A8 (55 Zoll/139 cm und 65 Zoll/164 cm) plus A9 (48 Zoll/122 cm) sowie die 4K Full Array LED-Modelle XH95 und XH90. Das neue TV-Lineup ist mit Sonys modernsten Technologien ausgestattet, welche, so der Heersteller, „die Visionen der Filmschaffenden unverfälscht in jedes Wohnzimmer bringen. Branchenführende Bildqualität, ein innovativer Sound und hohe Benutzerfreundlichkeit vereinen sich zu einem einzigartigen Fernseherlebnis, präsentiert auf Großbildschirmen der Spitzenklasse“.

Der größte Bildprozessor des Hauses, genannt X1 Ultimate, gewährleistet bei zahlreichen neuen Modellen klare und präzise Bilder, die außerordentlich realistisch wirken. Ein zum Bild passender, erstaunlich guter Klang macht das Fernsehvergnügen komplett: Die verbauten Soundtechnologien geben dem Zuschauer das Gefühl, dass der Ton direkt vom Bildschirm kommt (Sound-from-Picture Reality, 2019 eingeführt).

Netflix Calibrated ist wieder an Bord

Damit die kreativen Visionen der Filmemacher erhalten bleiben, steht auch bei den neuen Geräten der mittlerweile bewährte und anerkannt gute Netflix Calibrated Modus zur Verfügung. Ausgewählte TV-Modelle in unterschiedlichen Größen bieten zudem IMAX Enhanced, um beeindruckende IMAX-Filmerlebnisse in hervorragender Bildqualität und mit atemberaubendem Sound nach Hause zu bringen. Bei IMAX Enhanced benötigt man spezielle IMAX Enhanced Software, dieses Feature ist kein allgemein einsetzbarer Bildmodus.

Ganz neu im kommenden TV-Sortiment ist die „Ambient Optimization“. Diese innovative Technologie von Sony optimiert die Bild- und Tonqualität für die jeweilige Wohnumgebung. Ambient Optimization passt unter anderem die Bildschirmhelligkeit automatisch an die Raumbeleuchtung an: In hellen Räumen wird die Helligkeit erhöht und in dunklen verringert, um stets hochwertige Bilder zu gewährleisten. Vor allem erkennt Ambient Optimization Gegenstände im Raum, die Schall absorbieren oder reflektieren – zum Beispiel Vorhänge oder Möbel – und passt die Akustik so an, dass der Klang nicht beeinträchtigt wird. Das ist wirklich etwas Neues, wir sind gespannt, wie es funktioniert.

Neben Ambient Optimization punkten die neuen Fernsehgeräte von Sony mit einem so genannten„Immersive Edge“ Designkonzept und bringen damit Ästhetik und Funktionalität in Einklang, erklären die Japaner. Damit die Zuschauer noch ungestörter in ihre Filme und Lieblingssendungen eintauchen können, wurde der diskrete Standfuß der Fernseher am Rand des Bildschirms angebracht. Minimalistisch gestaltet, ist er kaum wahrnehmbar und trägt so zu einem optimierten, ungehinderten Seherlebnis bei.

Um den kommenden Spielkonsolen der nächsten Generation gerecht zu werden, unterstützen ausgewählte neue 8K- und 4K-Modelle eine Bildwiederholungsrate von 120 Bildern pro Sekunde (120 fps, HFR/High Frame Rate) und eine schnelle Reaktionszeit über HDMI-Eingänge. Das gewährleistet maximale Leistung für ein Spielerlebnis auf dem neuesten Stand der Technik.

Wenden wir uns den Feature-Highlights im neuen TV-Sortiment von Sony zu.

Neue Frame Tweeter Technologie beim ZH8: Der „Frame Tweeter“ versetzt den Rahmen des Fernsehers in Schwingungen, um Klang abzustrahlen, und vermittelt den Zuschauern so das Gefühl, dass der Ton direkt vom Bildschirm kommt.

X-Motion Clarity für OLED: Die Technologie, die bereits bei LCD-Fernsehern von Sony äußerst beliebt ist, wird nun auch bei OLED-Modellen verfügbar. X-Motion Clarity optimiert sehr schnelle Sequenzen in Echtzeit und sorgt mit einer außerordentlich hohen Bildwiederholungsrate dafür, dass sie heller, klarer und flüssiger dargestellt werden als je zuvor. So sind beispielsweise unvergleichliche Sporterlebnisse garantiert.

Mehr Modelle mit X-Wide Angle: Die X-Wide Angle Technologie ermöglicht lebendige, authentische Farben aus jedem Betrachtungswinkel und bewahrt dabei mehr Helligkeit als andere, herkömmliche LED-Fernseher. Ganz gleich, wo sich die Zuschauer im Raum befinden, sie genießen stets ein großartiges Bild mit fantastischer Farbtreue und -tiefe. Um den Konsumenten noch mehr Auswahl zu bieten, wird zusätzlich zu den 8K Full Array LED-Fernsehern ZH8 in 75 Zoll und 85 Zoll der 4K Full Array LED-Fernseher XH95 in 55 Zoll und größer mit X-Wide Angle ausgestattet.

Mehr Modelle mit Full-Array LED: Die Full-Array Local-Dimming/Boosting-Technologie von Sony stimmt das Licht der vollflächigen Hintergrundbeleuchtung in den einzelnen Bildbereichen dynamisch auf die gezeigten TV-Inhalte ab. Das verbessert die Kontraste und die Helligkeit enorm. Durch die präzise Steuerung des Lichts auf dem Bildschirm werden dunklere Szenen dunkler und hellere Szenen heller dargestellt. Neben dem XH95 wird dieses Premium-Feature jetzt auch bei einem weiteren 4K Full Array LED-Fernseher der Mittelklasse verfügbar sein, dem XH90.

Fernbedienung mit Hintergrundbeleuchtung: Die hochwertige, hintergrundbeleuchtete Aluminium-Fernbedienung des ZH8 und XH95 erhöht den Bedienkomfort in dunkleren Räumen.

Android TV mit Funktionen für freihändige Bedienung: Die neuen Fernseher von Sony verwenden Android TV, das dank des Google Assistant, dem Google Play Store sowie Chromecast built-in leichten Zugriff auf Inhalte, Dienste und Geräte bietet. Zudem wurden die Benutzermenüs und die Sprachsteuerung von Sony optimiert, um den täglichen Gebrauch noch einfacher zu gestalten. Dank erweiterter Sprachsteuerungsfunktionen über ein eingebautes Mikrofon können die Benutzer ihre Lieblingsfilme leicht suchen und wiedergeben lassen, Sportergebnisse oder den Wetterbericht abrufen, ihren Fernseher und sogar andere Geräte im Haus steuern – alles, indem sie einfach Sprachbefehle geben.

Funktioniert mit Smart Speakern und ist kompatibel mit Google Home und Amazon Alexa-fähigen Geräten: Mit Google Home lassen sich Videos von YouTube übertragen bzw. steuern und mit Amazon Alexa-fähigen Geräten können der TV-Kanal gewechselt oder die Lautstärke geändert werden.

Einfache Verbindung zu vielen Geräten: Mit Apple AirPlay 2 können Benutzer Filme, Musik, Spiele und Fotos direkt vom iPhone, iPad oder Mac auf ihren Fernseher streamen. Die Technologie von Apple HomeKit bietet eine einfache und sichere Möglichkeit für Benutzer, ihr Fernsehgerät über ihr iPhone, iPad oder Mac zu steuern.

Es folgen die neuen TV-Modellserien von Sony und ihre wichtigsten Funktionen in der kurzen Übersicht:

8K Full Array LED-TV ZH8 (85 und 75 Zoll):

ZH8 im Detail

Bringt noch mehr Nutzern den ultrahohen 8K-Kontrast und die authentische Bildqualität von Sony.

Bildprozessor X1 Ultimate und 8K X-Reality PRO: Die Bilder werden in Echtzeit optimiert. Mithilfe der exklusiven 8K-Datenbank von Sony werden Inhalte entscheidend verbessert, sodass sie nahezu an native 8K-Inhalte heranreichen.

Die neue Frame Tweeter Technologie versetzt den Rahmen des Fernsehers in Schwingungen, um Klang abzustrahlen, und vermittelt den Zuschauern so das Gefühl, dass der Ton direkt vom Bildschirm kommt.

Eine neue Fernbedienung mit Hintergrundbeleuchtung erhöht den Komfort in dunkleren Räumen.

Dank eines Standfußes mit zwei Positionen lässt sich der Fernseher auch auf kleineren Flächen aufstellen.

Die neue Ambient Optimization Technologie optimiert die Bild- und Tonqualität für die jeweilige Wohnumgebung. Sie passt die Bildhelligkeit automatisch an die Raumbeleuchtung an und erkennt Gegenstände im Raum, die Schall absorbieren oder reflektieren und passt die Akustik so an, dass der Klang nicht beeinträchtigt wird.

Das TRILUMINOS Display reproduziert subtile Nuancen von Licht und Farbe.

Kompatibel mit Dolby Vision und Dolby Atmos.

Sprachsteuerung: Funktionen für freihändige Bedienung.

Funktioniert mit Smart Speakern – inklusive Google Home und Amazon Alexa-fähigen Geräten.

Einfache Verbindung mit vielen Geräten – inklusive Apple AirPlay 2 und HomeKit.

Android TV ermöglicht schnellen Zugriff auf eine Vielzahl von Inhalten und Diensten.

Der Modus für individuelle Benutzereinstellungen ermöglicht das perfekte TV-Erlebnis, angepasst an die persönlichen Vorlieben.

Kompatibel mit 4K 120 fps.

4K OLED-TV A8 (65 und 55 Zoll):

Sony A8

Ausgestattet mit dem X1 Ultimate Bildprozessor, der dank folgender Technologien das perfekte 4K HDR-Fernseherlebnis bietet: Object-based Super Resolution, Object-based HDR remaster, Super Bit Mapping 4K HDR und duale Datenbankverarbeitung.

Mit Pixel Contrast Booster und acht Millionen selbstleuchtenden Pixeln wird das Seherlebnis wesentlich bereichert.

X-Motion Clarity für OLED: Die Technologie, die bereits bei LCD-Fernsehern äußerst beliebt ist, wird nun auch bei OLED-Modellen verfügbar. X-Motion Clarity optimiert actiongeladene Szenen in Echtzeit, sodass sie heller, klarer und flüssiger dargestellt werden als je zuvor. So sind unvergleichliche Sporterlebnisse garantiert.

Zwei Subwoofer optimieren und erweitern Acoustic Surface Audio.

Kompatibel mit Dolby Vision und Dolby Atmos.

Die neue Ambient Optimization Technologie optimiert die Bild- und Tonqualität für die jeweilige Wohnumgebung. Sie passt die Bildschirmhelligkeit automatisch an die Raumbeleuchtung an und erkennt Gegenstände im Raum, die Schall absorbieren oder reflektieren und passt die Akustik so an, dass der Klang nicht beeinträchtigt wird.

Das TRILUMINOS Display reproduziert auch hier subtile Nuancen von Licht und Farbe.

Funktioniert mit Smart Speakern – inklusive Google Home und Amazon Alexa-fähigen Geräten.

Einfache Verbindung mit vielen Geräten – inklusive Apple AirPlay 2 und HomeKit.

Android TV ermöglicht den schnellen Zugriff auf eine Vielzahl von Inhalten und Diensten.

Der Modus für individuelle Benutzereinstellungen ermöglicht das perfekte TV-Erlebnis, angepasst an die persönlichen Vorlieben.

4K OLED-TV A9 (48 Zoll):

A9 48 Zoll

Die neue Größe 48 Zoll erfüllt die Nachfrage nach kleineren OLED-Fernsehern mit erstklassiger Qualität. Der kleine, zentrale Standfuß aus Aluminium bietet Flexibilität in kleineren Räumen. Der TV ist ausgestattet mit den Premium-Technologien der OLED Fernseher von Sony, einschließlich Bildprozessor X1 Ultimate, Pixel Contrast Booster und Acoustic Surface Audio. Mit an Bord: X-Motion Clarity für OLED: Die Technologie, die bereits bei LCD-Fernsehern äußerst beliebt ist, wird nun auch bei OLED-Modellen verfügbar. X-Motion Clarity optimiert actionreiche Szenen in Echtzeit und sorgt mit einer außerordentlich hohen Bildwiederholungsrate dafür, dass sie heller, klarer und flüssiger dargestellt werden als je zuvor. So sind unvergleichliche Sporterlebnisse garantiert. Die neue Ambient Optimization Technologie optimiert die Bild- und Tonqualität für die jeweilige Wohnumgebung. Sie passt die Bildschirmhelligkeit automatisch an die Raumbeleuchtung an und erkennt Gegenstände im Raum, die Schall absorbieren oder reflektieren und passt die Akustik so an, dass der Klang nicht beeinträchtigt wird. Das TRILUMINOS Display reproduziert subtile Nuancen von Licht und Farbe. Natürlich ist der A9 kompatibel mit Dolby Vision und Dolby Atmos. Funktioniert zudem mit Smart Speakern – inklusive Google Home und Amazon Alexa-fähigen Geräten.

Weitere Punkte:

Einfache Verbindung mit vielen Geräten – inklusive Apple AirPlay 2 und HomeKit.

Android TV ermöglicht schnellen Zugriff auf eine Vielzahl von Inhalten und Diensten.

Der Modus für individuelle Benutzereinstellungen ermöglicht das perfekte TV-Erlebnis, angepasst an die persönlichen Vorlieben.

4K Full Array LED-TV XH95 (85, 75, 65, 55 und 49 Zoll):

XH95

Bildprozessor X1 Ultimate und 4K X-Reality PRO: Die Bilder werden in Echtzeit optimiert. Mithilfe der exklusiven Datenbank von Sony werden Inhalte entscheidend verbessert.

Sechsmal höherer Kontrast als bei den herkömmlichen LED-TVs von Sony dank Full-Array LED Hintergrundbeleuchtung mit Local Dimming und X-tended Dynamic Range PRO.

Die X-Wide Angle Technologie ermöglicht lebendige, authentische Farben aus jedem Betrachtungswinkel und bewahrt dabei mehr Helligkeit als andere, herkömmliche LED-Fernseher. Ganz gleich, wo sich die Zuschauer im Raum befinden, sie genießen stets ein großartiges Bild mit fantastischer Farbtreue und -tiefe. Um den Konsumenten noch mehr Auswahl zu bieten, wird der 4K Full Array LED-Fernseher XH95 in 55 Zoll und größer mit X-Wide Angle ausgestattet.

Optimiertes Acoustic Multi-Audio; Sound-from-Picture Reality Konzept mit Bi-Amp-System, bei dem der Hauptlautsprecher und der unsichtbare Hochtöner separat gesteuert werden und mit X-Balanced Speaker, ein neuer Lautsprecher, der klaren Sound im kompakten Design ermöglicht (Bi-Amp und X-Balanced Speaker nur verfügbar bei den Bildschirmgrößen 55, 65 und 75 Zoll, Acoustic Multi-Audio bei den Modellen in 55 Zoll und größer).

Flush Surface Design für einen eleganten, rahmenlosen Look (nur bei den Modellen in 55, 65 und 75 Zoll).

Die neue Ambient Optimization Technologie optimiert die Bild- und Tonqualität für die jeweilige Wohnumgebung. Sie passt die Bildhelligkeit automatisch an die Raumbeleuchtung an und erkennt Gegenstände im Raum, die Schall absorbieren oder reflektieren und passt die Akustik so an, dass der Klang nicht beeinträchtigt wird.

Das TRILUMINOS Display reproduziert subtile Nuancen von Licht und Farbe.

Kompatibel mit Dolby Vision und Dolby Atmos.

Sprachsteuerung: Funktionen für freihändige Bedienung (verfügbar bei den Modellen in 55 Zoll und größer).

Funktioniert mit Smart Speakern – inklusive Google Home und Amazon Alexa-fähigen Geräten.

Einfache Verbindung mit vielen Geräten – inklusive Apple AirPlay 2 und HomeKit.

Android TV ermöglicht schnellen Zugriff auf eine Vielzahl von Inhalten und Diensten.

Der Modus für individuelle Benutzereinstellungen ermöglicht das perfekte TV-Erlebnis, angepasst an die persönlichen Vorlieben.

4K Full Array LED-TV XH90 (85, 75, 65 und 55 Zoll):

XH90

4K HDR-Prozessor X gibt dank Object-based HDR remaster Technologie mehr Tiefen, Texturen und natürliche Farben wieder.

Full-Array LED Hintergrundbeleuchtung mit Local Dimming und X-tended Dynamic Range.

Neues Full Array LED-Modell der Mittelklasse bietet den Konsumenten mehr Auswahl.

Acoustic Multi-Audio mit X-Balanced Speaker (Acoustic Multi-Audio nur bei den Modellen in 65 Zoll und größer, X-Balanced Speaker bei allen Bildschirmgrößen).

Die neue Ambient Optimization Technologie optimiert die Bild- und Tonqualität für die jeweilige Wohnumgebung. Sie passt die Bildhelligkeit automatisch an die Raumbeleuchtung an und erkennt Gegenstände im Raum, die Schall absorbieren oder reflektieren und passt die Akustik so an, dass der Klang nicht beeinträchtigt wird.

Kompatibel mit Dolby Vision und Dolby Atmos.

Das TRILUMINOS Display reproduziert subtile Nuancen von Licht und Farbe.

Diamantgeschliffener Rand für ein schlankes Design.

Funktioniert mit Smart Speakern – inklusive Google Home und Amazon Alexa-fähigen Geräten.

Einfache Verbindung mit vielen Geräten – inklusive Apple AirPlay 2 und HomeKit.

Android TV ermöglicht schnellen Zugriff auf eine Vielzahl von Inhalten und Diensten.

Der Modus für individuelle Benutzereinstellungen ermöglicht das perfekte TV-Erlebnis, angepasst an die persönlichen Vorlieben.

Kompatibel mit 4K 120 fps (über ein künftiges Software-Update)

Es gibt noch weitere TV-Serien:

4K-TV XH85 (49 und 43 Zoll):

XH85

Detail am Standfuß des XH85

Der 4K HDR-Prozessor X1 gibt dank Object-based HDR remaster Technologie mehr Tiefen, Texturen und natürliche Farben wieder.

Das TRILUMINOS Display reproduziert subtile Nuancen von Licht und Farbe.

Kompatibel mit Dolby Vision und Dolby Atmos.

„Blade“-Standfuß aus Metall und eleganter Aluminiumrahmen.

Funktioniert mit Smart Speakern – inklusive Google Home und Amazon Alexa-fähigen Geräten.

Einfache Verbindung mit vielen Geräten – inklusive Apple AirPlay 2 und HomeKit.

Android TV ermöglicht schnellen Zugriff auf eine Vielzahl von Inhalten und Diensten.

Der Modus für individuelle Benutzereinstellungen ermöglicht das perfekte TV-Erlebnis, angepasst an die persönlichen Vorlieben.

4K-TV XH81 (65, 55, 49 und 43 Zoll):

XH81

Der 4K HDR-Prozessor X1 gibt dank Object-based HDR remaster Technologie mehr Tiefen, Texturen und natürliche Farben wieder.

X-Balanced Speaker, ein neuer Lautsprecher, der klaren Sound in ein schlankes Design packt (55 Zoll und größer).

Das TRILUMINOS Display reproduziert subtile Nuancen von Licht und Farbe.

Kompatibel mit Dolby Vision und Dolby Atmos.

„Blade“-Standfuß aus Metall und Rahmen mit strichgeschliffener Oberfläche.

Hochwertige Fernbedienung aus Aluminium.

Funktioniert mit Smart Speakern – inklusive Google Home und Amazon Alexa-fähigen Geräten.

Einfache Verbindung mit vielen Geräten – inklusive Apple AirPlay 2 und HomeKit.

Android TV 9 ermöglicht schnellen Zugriff auf eine Vielzahl von Inhalten und Diensten.

Der Modus für individuelle Benutzereinstellungen ermöglicht das perfekte TV-Erlebnis, angepasst an die persönlichen Vorlieben.

4K-TV XH80 (85, 75, 65, 55, 49 und 43 Zoll):

XH80

Der 4K HDR-Prozessor X1 gibt dank Object-based HDR remaster Technologie mehr Tiefen, Texturen und natürliche Farben wieder.

X-Balanced Speaker, ein neuer Lautsprecher, der klaren Sound in ein schlankes Design packt (55 Zoll und größer).

Das TRILUMINOS Display reproduziert subtile Nuancen von Licht und Farbe.

Kompatibel mit Dolby Vision und Dolby Atmos.

„Blade“-Standfuß und Rahmen mit strichgeschliffener Oberfläche.

Funktioniert mit Smart Speakern – inklusive Google Home und Amazon Alexa-fähigen Geräten.

Einfache Verbindung mit vielen Geräten – inklusive Apple AirPlay 2 und HomeKit.

Android TV ermöglicht schnellen Zugriff auf eine Vielzahl von Inhalten und Diensten.

Der Modus für individuelle Benutzereinstellungen ermöglicht das perfekte TV-Erlebnis, angepasst an die persönlichen Vorlieben.

4K-TV X70 (65, 55, 49 und 43 Zoll):

X70

Die 4K X-Reality PRO Technologie schärft jedes Bild und hebt es nahezu auf echte 4K-Qualität an. So werden feine Details und Nuancen in den Szenen erkennbar.

Das TRILUMINOS Display reproduziert subtile Nuancen von Licht und Farbe.

ClearAudio+ stimmt den Fernsehton ab und liefert einen satten Klang, der von allen Seiten zu kommen scheint. Die Zuschauer hören Musik und Dialoge bei Inhalten aller Art klarer und mit besserer Trennschärfe.

Integrierter Internet-Browser, um Sendungen und Filme über beliebte Streaming-Apps zu empfangen. Zugriff auf die Netflix- und YouTube-App mit einem Klick.

Der Modus für individuelle Benutzereinstellungen ermöglicht das perfekte TV-Erlebnis, angepasst an die persönlichen Vorlieben.

Weitere Informationen:

Unverbindliche Preisempfehlungen und Verfügbarkeit: Die Preise und die Termine für die Einführung im Handel werden später bekanntgegeben.

Noch kurz zu Apple AirPlay 2 und HomeKit: Diese Funktionen werden für die 2019er Modelle ZF9, AF9, ZG9, AG9, XG95 und XG85 (85", 75", 65" und 55") und die 2020er Modelle ZH8, A9, A8, XH95, XH90, XH85, XH81 und XH80 verfügbar sein. AirPlay 2 und HomeKit-Funktionen erfordern ein iOS-Gerät mit iOS 12.3 oder höher oder einen Mac mit macOS 10.14.5. Apple, AirPlay, HomeKit, iPhone, iPad, Mac und macOS sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. Ein Firmware-Update ist über das Netzwerk erforderlich.

Wir sind schon jetzt auf die Sony Roadshow 2020 in Deutschland gespannt, danach werden wir auch mehr zu Preisen und konkreten Einführungsterminen wissen.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Sony PR

Datum: 07. Januar 2020

