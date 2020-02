XXL-SPECIAL: Panasonic stellt LCD- und OLED TV Product Range für 2020 vor

In den Pinewood-Studios bei London stellt Panasonic gerade sein neues TV-Sortiment 2020 vor. Zum Topmodell HZW2004 haben wir bereits ein Special verfasst, dieser TV wurde auch bereits im Rahmen der CES 2020 präsentiert.

Panasonic setzt folgende Schwerpunkte:

Dolby Vision IQ und Filmmaker Mode in allen Ultra HD OLEDs des Jahrgangs 2020

Dolby Vision, Dolby Atmos und HDR10+ Support bei noch mehr TVs

Panasonic verdoppelt die Anzahl mit eingebauten Speaker-Modulen für Immersive Sound (Dolby Atmos)

Ein extrem präzises Bild wird durch die Kombination aus dem HCX Pro Intelligent Processor und einem speziellen Tuning durch Experten aus Hollywood möglich

Alle neuen Modelle sind mit my Home Screen 5.0 ausgestattet.

Alle 2020er Modelle kommen mit der HbbTV Operator App mit Support für HD+ und M7

Alle 2020er Modelle arbeiten mit Google Assistant und Amazon Alexa zusammen

AirPlay 2/Apple Home Kit ist aktuell nicht an Bord der neuen 2020er TVs von Panasonic

Panasonic OLED HZ1500

Detail am HZ1500

HZ1000 OLED-TV in 65 Zoll

Seitliche Ansicht des HZ1000

Wenden wir uns nun den neuen 2020er Modellreihen zu. Welche neuen Ultra HD-OLED-Produktserien gibt es?

HZ2000

HZ1500

HZ1000

Alle wahlweise in 55 oder 65 Zoll

Der HZ2000 bekommt als einzige Baureihe ein Master HDR OLED Professional Edition Panel, das von Panasonic R&D-Ingenieuren veredelt und optimiert wurde. Alle neuen OLED Serien setzen auf den HCX Pro intelligent Processor - laut Hersteller ist die 2020er Ausgabe der stärkste Bildprozessor, den Panasonic bislang gebaut hat.

Das Topmodell im ausführlichen Special

Wie schon einführend erwähnt, unterstützen alle neuen OLEDs den Filmmaker Mode mit eigener Taste auf der Fernbedienung und auch Dolby Vision IQ. Der Filmmaker Mode sorgt dafür, dass Filmmaterial genau so wiedergegeben wird wie vom Regisseur beabsichtigt, Zusatzschaltungen, die das Bild auch negativ beeinflussen können, werden deaktiviert. Panasonic "Intelligent Sensing" koppelt den Umgebungslichtsensor zudem auch beim Filmmaker Mode an. So kann man in praktisch jeder Licht-Situation mit dem Filmmaker Mode arbeiten.

Hier die Punkte in der Übersicht:

D65 Weisspunkt

Keine Nachbearbeitung der Bewegungswiedergabe

Kein Nachschärfen

Keine Rauschunterdrückung

No Overscvan

Keine weiteres Post Processing

Panasonics Intelligent Sensing plus Filmmaker Mode arbeitet bei HDR10+, HDR10, HLG und SDR

Panasonic 2020 TV-Baureihen

Dolby Vision IQ greift, das ist der Unterschied zum konventionellen Dolby Vision, auch auf den Umgebungslichtsensor des TVs zurück und reguliert dadurch in Abhängigkeit von der Lichtsituation im Raum die Bilddarstellung. Dolby Atmos-fähige Soundsysteme mit Upfiring Speakers gibt es an Bord der HZ2000 und der HZ1500er Serie.

HZ2000 mit "360 Dregrees Soundscape Pro" + Tuned by Technics, JENO Engine und 140 Watt

HZ1500 mit "360 Degrees Soundscape" und 80 Watt

Besonderheit: Die Upfiring-Lautsprecher sind oben auf dem TV untergebracht. Das bringt einen authentischeren Effekt bei Atmos-Material als bei einer unten liegenden Soundbar mit Top Firing-Modulen als Vorteil mit sich.

Die neuen Panasonic OLED-Baureihen

Alle 2020er OLED Modelle bekommen ein Feintuning vom Hollywood-Colouristen Stefan Sonnenfeld. Zudem plant Panasonic, auch die neuen Modelle wieder mit dem UHD Premium Zertifikat auszustatten. Dank der "Black Frame Insertion" - hier werden schwarze Zwischenbilder eingefügt - wird eine überragende Darstellung aller Bewegungen erreicht.

Des Weiteren finden sich in den 2020er OLEDs aus dem Hause Panasonic die niedrigsten Kalibrierungspunkte bei 1,3 Prozent und bei 0,5 Prozent. Dies erlaubt es Bild-Enthuasiasten, eine komplett akkurate und linear verlaufende Überleitung von echtem, tiefem Schwarz zu den Farbschattierungen darüber. Ebenso unterstützen die 2020er OLEDs CalMAN PatternGEN Testbilder von Porträt Displays erfolgreicher CalMAN-Software mit AutoCal. Auch interessant: ISF-Modi sind, im Gegensatz zu THX-Modi (diese wurden vom Filmmaker Mode ersetzt), auch bei den 2020er OLED Modellen an Bord. Das Kalibrieren von Dolby Vision Inhalten wird ebenfalls unterstützt.

Auch neue LCD-TVs sind mit dabei

Der HX940 ist unter anderem in 75 Zoll erhältlich und kommt mit Local Dimming Intelligent Pro daher

Seitliche Ansicht des 75-Zöllers

Standfuß des HX940

Detail links HX940

Panasonic HX940 in 65 Zoll

Standfuß des HX940 in 65 Zoll

Vergleich der neuen LCD-Serien

Auch neue LCD-Baureihen kommen auf den Markt: HX940, HX900 und HX800. HDR10, HLG, Dolby Vision und HDR10 werden unterstützt. Features wie der Filmmaker Mode oder Dolby Vision IQ bleiben den OLED-Serien vorbehalten.

Den HX800 gibt es in 40/50/58/65 Zoll. Multimedial HDR-Support und HCX-Bildprozessor gehören schon bei der kleinsten Baureihe dazu.Auch HLG Photo und aus akustischer Perspektive Dolby Atmos werden unterstützt.

Panasonic TX-58HX800

Weitere Ansicht des HX800

Standfuß des HX800 im Detail

Ecke oben rechts des HX800 in 58 Zoll

Den HX800 gibt es auch in 40 Zoll

Panasonic HX900 in 55 Zoll

Standfuß im Detail

Davor die Panasonic SC-HTB400

Die HX900 Serie ist in 43/49/55/65 Zoll erhältlich, im Unterschied zu den HX800 Modellen komm hir ein besonders helles "HDR Cinema Display" zum Einsatz.

Mit einer schnelleren 100 Hz Screen Refresh Rate, dem HDR Cinema Display Pro und dem kraftvollen HCX Pro Intelligent Processor tritt die LCD Top-Baureihe HX940 an. Sie wird in 43/49/55/65/75 Zoll auf den Markt kommen. Der HX904 ist zudem mit Local Dimming Intelligent Pro ausgestattet, was für einen besonders beeindruckenden Gesamt- und Detailkontrast sorgt. Durch die präzise Steuerung des Backlights ist auch ein guter Schwarzwert möglich.

Special: Carsten Rampacher

Datum: 18.02.2020

