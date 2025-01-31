XXL-SPECIAL Norddeutsche HiFi-Tage: Erste Eindrücke des Perlisten/Velodyne Acoustics 7.6-Kinos von Audio Reference

Auf den Norddeutschen HiFi-Tagen, die am 01. Februar von 10 bis 18 Uhr und am 02. Februar von 10 bis 16 Uhr im Hamburger Hotel Le Meridien stattfinden (Eintritt an beiden Tagen frei), ist auch der renommierte Hamburger Vertrieb Audio Reference inklusive der "Hausmarke" Velodyne Acoustics auf Level 6 (Veranstaltungsebene, 6. Stock) mit einem XXL-Auftritt vertreten. Wir hatten die Ehre, bei der ersten Inbetriebnahme des hochklassigen 7.6-Kinos mit Velodyne Acoustics- und Perlisten-Komponenten live vor Ort zu sein und berichten nun bereits vor der offiziellen Eröffnung von unseren Eindrücken. Natürlich sieht man auf den Bildern noch die ein oder anderen "Spuren vom Aufbau", aber das haben wir bewusst in Kauf genommen, um schnellstmöglich unsere Impressionen zu vermitteln.

Wir zählen nun die Komponenten auf, die Teil dieses Kinos sind.

Volodyne Prototyp

Als Mehrkanal-Vorverstärker/Surround-Prozessor fungiert ein Velodyne Acoustics Prototyp mit Dolby Atmos und DTS:X. Leider ist es in dem Veranstaltungssaal im Le Meredien Hamburg nicht möglich, Deckenlautsprecher für Dolby Atmos/DTS:X zu installieren - darum musste der Prototyp sein ganzes Können gar nicht zeigen.

Velodyne Acoustics SC-7350

Als Verstärker sehen wir auf den Norddeutschen HiFi-Tagen ebenfalls eine Neuentwicklung von Velodyne Acoustics, und zwar den SC-7350 mit grandiosen 7 x 350 Watt.

Front-Kulisse (Perlisten S7t x 3, plus vier Velodyne Acoustics Impact X-15

Perlisten (S5t) und Velodyne Acoustics Komponenten (Impact X-15) auch hinten

Das Lautsprechersystem besteht aus Komponenten der Perlisten S-Serie, während Audio Reference bei den aktiven Subwoofern (vier vorne, zwei hinten) selbstredend auf Velodyne Acoustics vertraut.

Zunächst einiges Wissenswertes zur Perlisten S-Serie

Spezielle Technologien der S-Serie umfassen die Directivity Pattern Control und das TeXtreme Carbon Fiber-Material. Extreme Verzerrungsarmut, mustergültige Linearität und überbordende Dynamik wird auf diese Weise garantiert. Directivity Pattern Control (DPC) ermöglicht das optimale Abstrahlverhalten der Lautsprecher. Boden und Decke des Hörraumes werden zu weniger Reflektionen anregt und gleichzeitig gibt es einen breiten Sweet Spot bietet.

Mittel-/Hochtoneinheit

Das Herzstück des DPC Systems ist die Mittel-Hochtoneinheit. Die Ergebnisse ausführlicher Testreihen durch die Perlisten Ingenieure führten zu einer Anordnung, die zwei recht kleine 28 mm Mittelton-Kalotten aus Carbon in den Waveguide eines Beryllium-Hochtöners integriert - mit einigen Vorzügen: Die Mitteltöner lassen sich durch die überaus steife und zugleich sehr leichte Carbon-Membran eine ganze Oktave tiefer ankoppeln als klassische Kalotten. Zudem wird die unerwünschte Schallbündelung großer Konuslautsprecher verhindert. Die Anordnung kann man durchaus mit dem D'Appolito-Prinzip vergleichen: Zwischen zwei Mitteltönern befindet sich ein Hochtöner, der zusammen mit dem optimierten Waveguide für ein breit angelegtes horizontales Abstrahlverhalten bei starker Bündelung hinsichtlich der vertikalen Ebene sorgt. Die DPC Technologie minimiert auf diese Art und Weise unerwünschte Erstreflektionen und offeriert auf allen Hörplätzen ein sehr räumliches Klangbild und exzellenten Stimmwiedergabe.

Chassis

Die Tieftöner der S-Serie greift auf das Material zurück, dass sich bereits für die Mitteltöner der DPC-Einheit bewährt hat. Die TeXtreme Kohlefasern (TPCD) sind bei gleicher Dicke 10% leichter als sonst übliche Kohlefaser-Werkstoffe, wobei die Festigkeit durch ein spezielles Layering-Verfahren weiter optimiert wird. Eine überragende Tieftonperformance ist das Resultat, das beim Flaggschiff-Lautsprecher S7t bis unter 20 Hz reicht.

S7t im Detail

Die S-Serie von Perlisten war bei Markteinführung die erste Lautsprecher-Baureihe, die nach THX Dominus Spezifikationen zertifiziert wurde. THX Dominus zertifizierte Systeme müssen in der Lage sein, Kinoräume bis zu einer Größe von 184 Quadratmetern mit Pegeln von 120 dB zu beschallen, und das bei niedrigsten Verzerrungswerten an jedem Hörplatz und mit jedem Material.

S7t - Paarpreis 19.000 EUR

Der S7 tower ist mit vier TPCD Tieftönern und einer DPC Mittel-Hochtoneinheit ausgestattet und stellt die Speerspitze dar. Der Lautsprecher ist für die perfekte Anpassung an den jeweiligen Raum entweder als geschlossene Box oder als Bassreflex-System einzusetzen. Der S7 tower ist als S7 center in identischer Bestückung als Centerlautsprecher zu haben. S5t (Paarpreis 14.000 EUR) im Detail

Der Perlisten S5t wird in Hamburg für den Surround- und den Back Surround-Bereich verwendet. Grundsätzliche technische Ansätze und hochwertige Konstruktionsattribute hat der S5t vom S7t übernommen. Der deutlich kompakter bauende S5t setzt ebenfalls auf das von Perlisten Audio mit großem Aufwand entwickelte DPC-Array für den Hoch- und Mitteltonbereich. Eine 28-mm-Berylliumkalotte wird hier durch zwei besonders leichten, ebenfalls 28 mm messenden TPCD-Kalotten ergänzt. Ergänzend, für einen eindrucksvollen Bassbereich, setzt der US-Hersteller aus Wisconsin auf 180 mm-Basstreiber aus dünnschichtigen Carbonmembranen (TPCD). Sie können als Bassreflex- oder Acoustic Suspension konfiguriert und an die Vorlieben des Hörers angepasst werden.

Subwoofer: 6 x Velodyne Acoustics Impact X-15

Zwei der pro Stück 1.000 Watt starken Velodyne Acoustics Impact X-15

Der Stückpreis des kompakten, starken aktiven Velodyne Acoustics Impact X-15 Subwoofers liegt bei 1.599 EUR.

Die Velodyne Acoustics Impact X-Serie gibt es in drei Größen

Der Velodyne Accoustics Impact X-15 verfügt auf der Rückseite über eine spezielle strömungsoptimierte Schlitzöffnung, die als Bassreflexkanal verwendet wird. Mit einer unteren Grenzfrequenz von 19 Hertz und 9 DSP-Modi, die auch Raummoden merklich abschwächen können, ist er besonders für anspruchsvolle Heimkinoanwendungen sowie große Wohnzimmer gedacht.

Der 15 Zoll-Treiber strahlt nach vorne ab, und der Class D-Verstärker stemmt 1.000 Watt Spitzenleistung und 500 Watt RMS-Leistung. Bei ± 3 dB werden 23Hz bis 180 Hz an Frequenzgang geboten, und bei ± 10 dB) 18Hz – 220 Hz. der Low Pass Crossover reicht von 50 Hz bis 180 Hz (12 dB/Oktave). Die Phase ist ebenfalls einstellbar (0/180 Grad). Das Gehäuse besteht aus 22mm dickem MDF, an der Frontblende sind es sogar 30 mm. Ein Dual Ferrit Magnetmotor ermöglicht ebenfalls eine hohe Belastbarkeit. Das 15 Zoll messende Woofer-Chassis hat einen doppeltbelüfteten Korb und eine PP-Membran. Als Schwingspule arbeitet eine vierlagige Konstruktion (76 mm). Vergoldete Stereo/LFE Cinch-Eingänge und Lautsprecherkabel-Eingänge stellen, typisch für Velodyne Acoustic Subwoofer, höchste Anschluss-Flexibilität sicher. Auch Ausgänge (Vergoldet: Stereo/LFE Cinch) sind vorhanden. Ebenfalls gibt es einen Automatik-Modus. Der Impact X-15 ist 44 cm breit, 48 cm hoch und 59 cm tief, er wiegt 35 kg.

