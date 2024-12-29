XXL-SPECIAL KEF Händlertour 2024, 8. Station: Musik und Technik Ziegler in Salzburg - einfach wohl fühlen und hören
Unsere letzte Station der 2024er KEF-Händlertour führt uns nach Salzburg - ein lohnenswerter Ausflug zu Musik und Technik Ziegler. Das Geschäft ist inhabergeführt von Wolfgang Ziegler, der sich wirklich im wahrsten Wortsinn "alle Zeit der Welt" nimmt, um sämtliche Fragen, die wir haben, ausführlich zu beantworten.
Musik und Technik Ziegler in der Aignerstraße in Salzburg
Weihnachtlich geschmückt
KEF-Händler aus Leidenschaft
Am 17. Januar, oder Jänner, wie man in Österreich zu sagen pflegt, des Jahres 1980 wurde Musik und Technik Ziegler von Wolfgangs Vater gegründet. Somit befindet sich das Geschäft seit Anfang an in Familienbesitz. Das Ladengeschäft präsentiert sich als "klein, aber fein": Im Erdgeschoss finden sich circa 65m2 Fläche, und im Untergeschoss rund 71m2, plus dem Lager für HiFi, TV mit circa 30m2 sowie Lager und Handling für den Onlineshop www.supersale.rocks mit etwa 40m2. Wolfgang Ziegler arbeitet als schlagkräftiges und kompetentes Ein-Mann-Team und hat keine weiteren Mitarbeiter.
Blick in den Laden
Design wird großgeschrieben
KEF ist immer mit dabei
Er kümmert sich um alles: Beratung & Planung, Zustellung & Montage und auch die "Einschulung", die dafür sorgt, dass der Kunde das neue Device perfekt bedienen kann. Und sollte trotz aller Hochwertigkeit etwas kaputt gehen: Auch die Reparatur des Geräts ist bei Wolfgang Ziegler in den besten Händen. Übrigens: Mit viel Liebe und Hingabe kümmert er sich auch um alte Gerätschaften mit Defekt, an denen die Besitzer aber nach wie vor hängen. Man merkt im Gespräch: Wolfgang Ziegler ist nicht nur Geschäftsmann und hat unglaublich viel Ahnung von Audio- und Videotechnik. Er ist ebenso einfühlsam und weiß z.B. auch für ältere Menschen immer einen Rat hinsichtlich deren Sorgen rund um ihre Geräte, dies wird sich im weiteren Verlauf unseres Gesprächs zeigen.
Im Untergeschoss vertreten sind viele Vertreter aus KEFs luxuriösen Passivlautsprecher-Serien
Wie sieht die räumliche Aufteilung im Geschäft aus? Im Erdgeschoss findet sich bei Musik und Technik Ziegler eine gemischte Ausstellung über die gesamte Fläche für HiFi-Komponenten der Mittel- und Oberklasse, auch Multiroom und TV fließen dort ins Gesamtbild ein. Im Untergeschoss untergebracht ist besonders hochwertiges HiFi sowie ein vorführbereiter Ultrakurzdistanzprojektor mit Leinwand. Als Schwerpunkte beim Verkauf beziffert Wolfgang Ziegler die Themenbereiche TV, HiFi und Netzwerktechnik.
"Wie sehen Sie die aktuelle Entwicklung des Fachhandels in Deutschland und Österreich", wollten wir wissen. Im Gegensatz zu manchen anderen von uns befragten Fachhändlern sieht der Chef von Musik und Technik seit Jahren einen starken Rückgang im Fachhandel, und das oftmals aus Mangel an Nachfolgern. Zudem fehlt eine klare Strategie, Wolfgang erklärt uns: "Viele Händler wollen sich auf den Kampf mit dem Internetvertrieb nicht einlassen, finden aber auch keinen geeigneten Weg, sich nicht darauf einlassen zu müssen. Nischen entwickeln sich aber durchaus zufriedenstellend. Gerade dort, wo Service und Beratung gefragt sind, hat der Fachhandel immer noch die größten Chancen, ordentlich zu punkten."
Ob das Interesse am Fachhandel wieder stärker wird, lautet unsere anschließende Frage, verbunden mit der These, ob es eine Korrelation zwischen einer gestiegenen Affinität gegenüber dem Fachhandel und dem Wunsch, höherwertige Produkte zu kaufen, gibt. Der Inhaber berichtet von seinen persönlichen Erfahrungen: "Jemand, der hochwertig kaufen möchte, wünscht sich oftmals auch ausführliche und kompetente Beratung. Man möchte die Produkte dann ansehen, haptisch erfassen, anhören. Größere Investitionen in Unterhaltungselektronik wollen wohl überlegt sein, zumal man sich auf Jahre bindet. Hier sehe ich die Stärke des Fachhandels und die Konsumenten wohl auch."
Ob sich das Business mehr in Richtung höherer Preisklassen verlagert, interessiert uns noch, aber eigentlich kam ein Teil der Antwort schon mit unserer letzten Frage. Trotzdem führt Wolfgang Ziegler das Thema noch präziser aus: "Wenn man diesen Weg einschlägt, bestimmt. Ich bin davon überzeugt, dass die Menschen, die genug Geld zur Verfügung haben, dies auch weiterhin gerne ausgeben."
Ganz anders ist laut dem versierten UE-Fachmann die Situatuation im Einstiegssegment, laut ihm wird die Luft dort immer dünner. Er erläutert: "Hier überlegen die Konsumenten jeden Kauf mehrmals." Zudem kommt es nicht so schnell zu einem Neukauf: "Geräte werden nicht mehr schnell entsorgt und ersetzt, Reparaturen werden wieder wichtiger, gerade in Österreich mit dem Reparaturbonus ein großes Thema. Viele Händlerkollegen versuchen aber, sich mögliche Probleme vom Hals zu halten, indem sie schnell eine Reparatur ablehnen. Ich gehe den anderen Weg da ich überzeugt davon bin, dass es einerseits gewünscht ist, andererseits gibt es viele Situationen, wo Menschen glücklich sind, wenn sie ihr altes Gerät weiterverwenden können. Zum Beispiel bei älteren Kundinnen und Kunden, die vielleicht schon etwas vergesslicher und nicht mehr so aufnahmebereit in technischen Dingen sind."
Wolfgang Ziegler stellt so etwas wie eine große Ausnahme dar, denn ihm geht es darum, seinen Kunden zu helfen, und nicht, ihnen irgendetwas "anzudrehen", was die Kundschaft eigentlich nicht benötigt, und was zudem viel Geld kostet, das oft nicht vorhanden ist.
Auf der zweiten Seite setzen wir uns ausführlich mit Wolfgangs Meinungen rund um KEF-Lautsprecher auseinander.
