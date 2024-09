XXL-SPECIAL: Exotisch anmutende Test-Devices aus mehr als 25 Jahren AREADVD - Teil 1

Wir haben in diesem Special, das sich in zwei Teile gliedert, die Erinnerungen an ganz besondere Komponenten wieder aufleben lassen, die wir in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten im Test hatten. Aus heutiger Perspektive sind es keine alltäglichen Devices, die wir hier präsentieren. Es kann sich um einen Hersteller, der heute in der CE-Branche praktisch nicht mehr vertreten ist, ebenso handeln wie um einen noch heute sehr bekannten Hersteller, der aber vor längerer Zeit in Revieren "gewildert" hat, von denen heute nur noch wenig wissen. Natürlich sind auch spezielle Kleinserienhersteller vertreten, die heute noch aktiv sind. Die Auswahl der Komponenten folgt keinem bestimmten Schema, wir haben alles herausgesucht, was uns interessant und wissenswert erschien.

2000: Smart Circle Surround 3x Decoder:

Ein aus heutiger Sicht wahrhaft exotisch anmutendes Gerät ist der Smart Circle Surround 3x Decoder, der damals Heimkinofreunden helfen konnte, die Extended Surround wünschten, aber keine 4.000 bis 5.000 DM für Top-AV-Verstärker mit Dolby Digital EX-Decoding ausgeben wollten. Das kleine, mit 575 DM auch nicht eben preiswerte Böxchen griff sich das Signal der beiden hinteren Surroundlautsprecher (das über die Pre-Outs des angeschlossenen AV-Verstärkers empfangen wird) ab und zog es anschließend durch eine Matrix - fertig war der 6.1 Sound. Wir waren damals vom Klang recht angetan, nur die Einpegelung empfanden wir als relativ kompliziert und zeitraubend.

2002: Acoustic Research Chronos W38 aktiver Subwoofer

Damals, im Jahre 2002, waren aktive Subwoofer von Acoustic Research immer vorne mit dabei, so auch der brachial antretende Chronos W38, der damals auf einen recht humanen Preis von knapp 1.200 EUR kam. Mit bis zu 600 Watt Spitzenleistung und großem Chassis bot er einen exzellenten Tiefgang und hohe Kraftreserven. Uns gefiel im damaligen Test auch die sehr hochwertige Verarbeitung.

Anzeige

2003: Canton THX-Lautsprecherset S-10:

Das wissen heute noch "alte Hasen", aber so manchem Anwender dürfte entgangen sein, dass der hessische Traditionshersteller Canton vor gut 20 Jahren auch THX-zertifizierte Lautsprechersysteme im Angebot hatte. Es herrschte damals die THX-Hochphase, viele Kinos mit THX-Lizenz buhlten um die Gunst der Filmfans, und auch zuhause waren THX-zertifizierte Lautsprechersysteme und AV-Receiver/Verstärker "der letzte Schrei". Das Canton S-10 Set kam in 5.2 Konfiguration mit zwei passivem Subwoofern und verfügte über ein THX Ultra-Zertifikat. 4.600 EUR in Schwarz, 5.100 EUR in Kirschholz, so lautete die damalige Preisempfehlung. Für die Front L/R kam der THX-10 F zum Einsatz, der THX-10 C fungierte als Centerlautsprecher, und für den Surroundeinsatz gab es Dipole. Die zwei passiven Subwoofer ergänzten das Set. Klanglich, so befanden wir damals, konnte sich das S-10-Ensemble gerade bei der Präsentation von Filmtonspuren sehr gut in Szene setzen.

2003: Panasonic SA-HE200 AV-Receiver:

Heute kann man sich das kaum noch vorstellen, aber im Jahre 2003 baute Panasonic tatsächlich ausgewachsene AV-Receiver wie den SA-HE200 mit sieben Endstufen, jede davon bis zu 100 Watt stark, für 749 EUR. Decodiert wurden unter anderem Dolby Digital 5.1 EX sowie DTS-ES Discrete/Matrix 6.1. Zahlreiche DSP-Modi und eine elegant anmutende Optik kamen noch dazu.

Tastengrab

Die Fernbedienung war aus heutiger Sicht ein unfassbares Tastengrab, und weil man nicht genug bekommen konnte von den kleinen Knöpfchen, war der untere Teil der Remote noch als Erweiterung gedacht: Unter einer Abdeckung lauerten noch mehr Bedienelemente. Klanglich gefiel uns die Panasonic-Alternative recht gut, wenngleich die Leader von Denon, Pioneer oder Kenwood im letzten Detail noch etwas besser wegkamen.

Anzeige



2004: Harman Kardon DPR-2005 AV-Receiver mit digitalen Endstufen

Damals ein Novum und nur selten zu finden: Im Jahre 2004 trat Harman mit dem DPR-2005 für 1.899 EUR an, um zu beweisen, was digitale Verstärkereinheiten in der Lage sind, zu leisten.

Attraktive Details

Verbaut war ein PVM-Digitalverstärker mit sieben Kanälen, Harman spendierte dem Device auch ein umfangreiches Bassmanagement und zahlreiche Decoding-Fähigkeiten, die unter anderem auch Dolby Headphone und DTS 96/24 umfassten. Natürlich fehlten auch DTS-ES 6.1 Matrix/Discrete nicht, auch gab es die üblichen Surround-Upmixer inklusive dem sehr guten, Harman-eigenen Logic 7 plus Konzert- und Kinosaal-DSPs.

Anzeige



Innenleben

Fernbedienung

Die sogenannte "EzSet" Fernbedienung diente auch als Instrument zur Einmessung der Boxen. Klanglich waren wir erstaunt, wie gut die Harman Kardon-Ingenieure die digitale Endstufeneinheit abgestimmt hatten.

Zweizeiliges Punktmatrix-Display

Die sehr hohe Pegelfestigkeit war zu erwarten, dass der Klang aber schon so ausgefeilt war, nicht. In Bezug auf Klarheit und Feingefühl sahen wir allerdings die analoge Konkurrenz noch vorne.

Anzeige



2005: Fujitsu Plasma-TV P42HHS30E

Im Jahre 2005 war noch keien Spur von OLED-TVs zu sehen, dafür gab es eine andere Paneltechnologie mit selbstleuchtenden Pixeln: Die Plasmatechnik. Und diese wurden nicht nur von Panasonic oder Pioneer angeboten, sondern auch von Fujitsu. Mit externer Prozessor Box und Faroudja DCDi-Progressive-Verarbeitung (was damals das Feinste vom Feinen war) ging der TV auf Kundenfang.

Separate Box unter anderem für die Signalverarbeitung

Knapp 4.600 EUR waren zur damaligen Zeit für einen 42-Zoll-Flachbildschirm fällig, heute gibt es da veritable 77-Zoll-OLEDs oder gar 85-Zoll Quantum Dot-TVs für diese Summe. Die Displayaufösung war mit 1.024 x 1.204 Bildpunkten nach heutigen Maßstäben lächerlich. Die Bildzeilen, die bei der Darstellung von 1.080er Inhalten nicht dargestellt werden konnten, wurden abgeschnitten.

Menü

Menüs auf Commodore 64-Level waren damals Standard, eine recht unansehnliche und billige Fernbedienung hingegen eine Spezialität dieses Geräts.

Fernbedienung

Dafür sah die AV-Prozessor-Box "spacig" aus. Das Gerät war zum Zeitpunkt des damaligen Test schon eine Weile auf dem Markt und konnte bei Schwarzwert und Kontrastumfang nicht mehr voll punkten. Insgesamt aber reichte es im Test zu einem "Ausgezeichnet".

2005: Satelliten-/Subwoofer-System Tannoy Arena

Satelliten

Im Jahre 2005 boomte das Marktsegment der Satelliten-/Subwoofersysteme, und von diesem Kuchen wollte sich auch der Lautsprecher-Traditionshersteller Tannoy ein Stück abschneiden. Mit äußerst preiswerten Optionen in der Einsteigerklasse wollte man allerdings nichts zu tun haben, und so kam das "Arena" getaufte 5.1-Ensemble auf recht happige 1.799 EUR.

Aktiver Subwoofer

Dafür aber gab es Hightech mit Koaxial-Technologie ("Dual Concentric" Prinzip) bei den Chassis und mit einem hochwertigen, sauber klingenden aktiven Subwoofer.

Koaxial-Technologie

Zu den eiförmigen Satelliten, die heute noch jedes Osterfest versüßen würden, gab es zudem passende Ständer. Boxen und Ständer in der Gesamtansicht erinnern verdächtig an ein Wattestäbchen, aber damals war das sehr chic. Klanglich langte das Tannoy-Set in die Vollen und konnte beinahe gänzlich durch die enorme Spielfreude überzeugen.

Anzeige



Seiten: 1 2

Weiter auf: Nächste Seite Tags: Highlights