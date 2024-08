XXL-SPECIAL: Einstiegssegment und 4K QLED-Serien: Hisense präsentiert neue TV-Baureihen

Hisense erweitert das TV Line-Up im Einstiegssegment und stattet die QLED-Modellen der A5, E7NQ, A7NQ und E7NQ PRO Serien (Bild oben) sowie den UHD-Geräten der A6-Serie technisch höherwertig aus. Das neue 2024er Line-Up überzeugt, so verspricht der Hersteller, mit Top-Ausstattung zum attraktivem Preis.

Vollkommen korrekt hat man bei Hisense festgestellt, dass sich auch in der Einstiegsklasse Fernseher mit großen Diagonalen und mit Ultra-HD Auflösung längst durchgesetzt haben. Doch die Ansprüche der Anwender stellen sich höchst unterschiedlich dar: Hisense reagiert darauf und bietet in diesem Segment mit der UHD-Serie A6N eine Modellreihe an, die sich flexibel einsetzen lässt. Zeitgleich führt Hisense im QLED-Kleinzollbereich die Serie A5NQ in den Handel ein.

Ob Zweitgerät, Einsatz im Homeoffice oder Allrounder für Filme und Games mit HDR-Content – Hisense hat im 2024er Produktsortiment stets das passende Modell in der Hinterhand. Für Ansprüche, die darüber hinaus gehen, stellt Hisense die neuen QLED-Modelle der A7 und E7-Serie vor, die durch authentische Farbwiedergabe und durch zeitgemäß große Display-Diagonalen bis 85 Zoll auf Kundenfang gehen. Für Gamer bringt Hisense die E7NQ PRO Modelle an den Start, die fürs zeitgemäße Gaming die richtigen Ausstattungsmerkmale mitbringen.

Wir beginnen mit der A5NQ Serie – kompakte QLED-TV mit multifunktionalen Talenten in kleinen DisplayDiagonalen.

A5NQ

Die A5NQ-Serie erfüllt alltägliche Ansprüche in puncto Bildqualität in den Größen 32 und 40 Zoll souverän. Durch die kompakten Abmessungen und den variabel positionierbaren Standfüßen mit Bildschirmneigung kann der A5NQ vielseitig zum Einsatz kommen: Als Zweitgerät im Schlaf- oder Gästezimmer oder als erweiterter Bildschirm für das Home-Office ist der Smart-TV in seinem Element.

Die Bildauflösung liegt hier Full-HD vor, was allerdings aufgrund der bescheidenen Diagonalen kein wirkliches Manko darstellt. Gepaart mit der Quantum Dot Colour Technologie für realistische Farben ist die visuelle Performance für die angestrebten Verwendungszwecke gut geeignet. Zur Optimierung der Bildqualität setzt der A5NQ auf einen Tiefenverstärker für optimale Proportionen der Bildgegenstände und eine Rauschunterdrückung für ein störungsfreies Bild. Bei Sportszenen sorgt der AI-Sports Mode für die passende Stadion-Atmosphäre durch die spezielle Abstimmung von Ton und Bild.

Standfuß, rechtes Element

Die Unterstützung von Dolby Atmos Sound gehört ebenfalls zu den Ausstattungsmerkmalen. Das aktuelle VIDAA-Betriebssystem gefällt durch die schnelle, sichere und intuitive Bedienung sowie die große Auswahl und den direkten Zugriff auf Apps wie z.B. Disney+, Netflix, Prime Video, WOW oder YouTube. Das Teilen von Inhalten anderer Geräte auf dem TV-Bildschirm gestaltet sich einfach: Devices können entweder über USB-C Anschluss oder drahtlos mit dem TV verbunden werden, um den Bildschirm zu teilen oder Inhalte abzurufen.

Die Hisense A5NQ Serie ist ab sofort verfügbar:

32 Zoll: UVP 399,00 Euro

40 Zoll: UVP 449,00 Euro

A6N-Serie

"Für alle Fälle" - A6N-Baureihe

Eine erstaunlich erwachsene Bildqualität zu einem attraktiven Preis: Die A6N-Serie eröffnet den Weg zur Ultra-HD Auflösung und überzeugt durch eine Vielzahl an lieferbaren Display-Diagnalen: 43, 50, 55, 58, 65, 75 bis hin zu 85 Zoll. Hisense verspricht ein aus qualitativer Sicht tadelloses Upscaling von niedriger auflösenden Quellen. Ebenfalls vorhanden ist die Unterstützung des dynamischen HDR-Standards Dolby Vision. Mithilfe der Precision Colour Technologie werden darüber hinaus realistische und klare Farben erreicht. Für die stets zur aktuellen Lichtsituation im Aufstellungsraum passende Panel-Helligkeit sorgt der Adaptive Light Sensor, um den Bildschirm an die Umgebungsbeleuchtung anzupassen. In schnell bewegten Szenen wird die Wiedergabe durch Smooth Motion und MEMC verbessert, sodass das Bild stets scharf und nahezu ruckelfrei ist. Für Gaming-Fans vorgesehen ist der Game Mode Plus mit ALLM und VRR für ruckelfreies und fixes Gameplay nahezu ohne störende Eingabeverzögerungen. Um auch das beste Erlebnis aus Sportevents herauszuholen, passt der AI-Sports Mode Bild und Ton entsprechend an. Auch Filmliebhaber kommen auf ihre Kosten: Der Filmmaker Mode zeigt - nützlich gerade bei hochwertigem Quellmaterial die Inhalte exakt so, wie dies von den Filmemachern beabsichtigt wurde.

A6N, Standfuß links

Die Bedienung des A6N erweist sich dank der VIDAA Benutzeroberfläche als angenehm flüssig und komfortabel. Wie es sich gehört, kann natürlich auf eine Vielzahl an Apps und Streamingdiensten zurückgegriffen werden. Zur Steuerung kann sowohl die intuitive Fernbedienung, per Direktwahltasten, als auch die integrierte Sprachsteuerung genutzt werden.

Die Hisense A6N Serie ist ab sofort verfügbar:

43 Zoll: UVP 449,00 Euro

50 Zoll: UVP 529,00 Euro

55 Zoll: UVP 599,00 Euro

58 Zoll UVP 699,00 Euro

65 Zoll: UVP 799,00 Euro

75 Zoll: UVP 1.199,00 Euro

85 Zoll: UVP 2.199,00 Euro

A7NQ und E7NQ

E7NQ

Hochwertiges Entertainment mit ausgezeichneter Bild- und Tonqualität, gepaart mit einer absolut zeitgemäßen Ausstattung: Das ist das Konzept hinter den 4K/Quantum Dot-Serien A7NQ und E7NQ im 2024er Produktsortiment. Mit an Bord ist zudem der Adaptive Light Sensor, der zuverlässig für die passende Helligkeit der Bilddarstellung in Berücksichtigung der jeweiligen Umgebungsausleuchtung sorgt. Beide Modellreihen unterstützen Dolby Vision sowie den Filmmaker Modus. Audioseitig findet sich der Support für Dolby Atmos.

A7NQ mit speziellem Standfuß-Konzept

Für Sport-Fans ist der AI Sports Mode vorgesehen, der für flüssige Bilder, satte Farben und den passenden Klang sorgt. "Spielkinder" greifen zum Game Mode Plus. Die automatische Erkennung der Spielekonsole ermöglicht geringere Eingabe-Latenzen und gepaart mit Smooth Motion flüssige Bewegungen, besonders in schnellen Spiel-Sequenzen.

A7NQ - hier nochmal der Standfuß im Detail

Die Anzeige der Game Bar ermöglicht es, die wichtigsten Informationen und Einstellungsmöglichkeiten stets im Blick zu behalten, ohne das Spiel verlassen zu müssen. Das Design der beide neuen QLED Serien unterscheidet sich durch die Positionierung der Standfüße: Die A7NQ-Modelle, verfügbar in den gängigen Zollgrößen von 43 bis 65 Zoll, sind mit einem Mittelstandfuß ausgestattet. Die E7NQ Serie, die auch auf größere Modelle in 75 und 85 Zoll setzt, setzt auf seitliche Standfüße, deren Abstand bei Bedarf variiert werden kann. Auch im A7NQ und E7NQ kommt das bewährte Betriebssystem VIDAA zum Einsatz. Neben einer Vielzahl an Apps und Streamingdiensten bietet die aktuelle Version ein schnell agierendes sowie reagierendes Menü, das sich auch einfach über die Sprachbedienung VIDAA Voice oder Amazon Alexa befehligen lässt.

Dünner Rahmen des E7NQ

Die Hisense A7NQ Serie ist ab sofort verfügbar:

43 Zoll: UVP 599,00 Euro

50 Zoll: UVP 699,00 Euro

55 Zoll: UVP 799,00 Euro

65 Zoll: UVP 999,00 Euro

Die Hisense E7NQ Serie ist ab sofort verfügbar:

43 Zoll: UVP 549,00 Euro

50 Zoll: UVP 599,00 Euro

55 Zoll: UVP 699,00 Euro

58 Zoll: UVP 749,00 Euro

65 Zoll: UVP 849,00 Euro

75 Zoll: UVO 1.199,00 Euro

85 Zoll: UVP 1.999,00 Euro

E7NQ PRO

E7NQ PRO

Für die speziellen Ansprüche der Gaming-Community hat Hisense den E7NQ PRO in den Größen bis zu riesigen 100 Zoll im Programm. Die smarten TVs dieser Serie sind ausgestattet für ein flüssiges Spielerlebnis mit sattem Sound, hervorragender Bildqualität und intuitiver Bedienung durch VIDAA steht spannenden Gaming-Sessions nicht mehr im Wege. Besonders interessant erweist sich die Kombination aus 144Hz Game Mode Pro, HDMI 2.1 und MEMC Technologie für eine besonders niedrige Latenz. Die Möglichkeit einer 240Hz Bildwiederholungsrate und die FreeSync Premium Zertifizierung erhöhen den Wert der Ausstattung weiter. Die Game Bar fungiert dabei als Dashboard, damit jeder Spieler alle wichtigen Metriken wie FPS, HDR und VRR im Blick haben und bei Bedarf anpassen kann, ohne das Spiel zu verlassen.

In punkto HDR-Kompatibilität sind die Modelle der E7NQ PRO-Serie flexibel aufgestellt und unterstützen unter anderem Dolby Vision IQ und HDR10+.

Gaming-Ass mit maximal 100 Zoll

Für den zum visuellen Erlebnis passenden Sound sorgt der integrierte Subwoofer. Last but not least: Wenn die Gaming-Session oder der Serienmarathon etwas länger dauern sollte, muss man sich keine Sorgen um müde Augen machen: Der E7 PRO wurde dank seiner geringen Blaulicht-Emission vom TÜV Rheinland als besonders augenfreundlich bewertet.

Die Hisense E7NQ PRO Serie ist ab sofort verfügbar:

55 Zoll: UVP 999,00 Euro

65 Zoll: UVP 1.299,00 Euro

75 Zoll: UVP 1.699,00 Euro

85 Zoll: UVP 2.599,00 Euro

100 Zoll: UVP 3.999,00 Euro

Fazit

Hisense offeriert mit den neuen Serien praktische und hochwertige Smart-TVs für beinahe jeden Anspruch. Von FiullHD-Fernsehgeräten mit kleinen Bildschirmdiagonalen, passend zum Beispiel fürs kleinere Schlafzimmer oder fürs Home Office, über Smart-TVs, die viel Bildgüte und flexible Diagonalen zum fairen Kurs bieten, bis hin zu modernen Hightech-TVs, die sich auch fürs Gaming bestens eignen, ist alles vertreten.

Special: Carsten Rampacher

Bilder: Hisense PR

Datum: 24. Mai 2024

