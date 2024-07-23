XXL-SPECIAL: Eine Box, sie zu knechten, sie alle zu finden... - Sky Stream startet am 31. Juli

Im März 2024 hat Sky das neue „Sky Stream“ für Deutschland und Österreich angekündigt. Jetzt, kurz vor dem Launch Ende Juli, wurde die kompakte Streaming-Box mit intelligenter Benutzeroberfläche auf einem Event in München näher vorgestellt. Sky möchte mit Sky Stream die in ihrer Zahl schier unerschöpflichen Entertainment-Inhalte, die sich auf eine Vielzahl verschiedener Streaming-Plattformen, Live-TV-Sendern oder sonstigen Apps verteilen, gesammelt unter einen Hut bringen.

Mit dem Ziel, dass jeder Anwender die Inhalte, die er gerne sieht, schnell und unkompliziert finden und genießen kann – unabhängig davon, von welchem Anbieter diese stammen. Ob verfügbar im Free-TV, bei Sky oder einer beliebigen Streaming-App, alles kommt bei Sky Stream zusammen. Nur als Hinweis: Sämtliche Inhalte werden über das Internet (IPTV, Streaming-Apps) übertragen. Kabel- oder Satelliten-Signale nimmt die Sky Stream Box nicht entgegen.

Sky Stream Box Event in München am 23.07.2024

Dass Bedienkomfort und ein intuitives Nutzerlebnis den höchsten Stellenwert einnehmen, sieht man auch an folgenden Statements, die während des Events prominent platziert wurden:

Alles vereint: Alles an einem Ort

Direkt finden: Egal was, egal wo

Super sortiert: Alles auf den ersten Blick

Sky Stream Box

Sky Stream Box von der anderen Seite

Sky Stream Box von oben

weitere Ansicht der Sky Stream Box

Das Benutzererlebnis, die "User experience" ist absolut zentrales Element. Die Benutzeroberfläche und deren Handling und Bedienkomfort sind also Hauptkriterium, wenn es um Sky Stream und die Sky Stream Box geht.

Dennoch haben wir uns natürlich zunächst das Gerät an sich näher angesehen. Die kleine, handliche Box hat wirklich äußerst kompakte Abmessungen und ist sehr flach, findet also in nahezu jeder Nische Platz und kann auch ganz gut versteckt untergebracht werden. Etwa Handtellergroß ist die ganze Sky Stream Box. Es handelt sich um ein recht einfaches Kunststoffgehäuse, welches insgesamt aber solide verarbeitet wirkt und eine ordentliche Haptik bietet. Nichts luxuriöses, was man prominent im TV-Rack platziert, aber auch keinesfalls eine unästhetische Konstruktion. Die Box ist mattschwarz, auf der Oberseite ist ganz dezent ein Sky-Logo eingelassen, sonst gibt es keine bezeichnenden Merkmale. Auf der Rückseite befinden sich drei Schnittstellen:

HDMI

Ethernet-Schnittstelle

Netzteil für die Stromversorgung

Anschlüsse

Hier bietet es sich an, kurz auf die technischen Features der Sky Stream Box einzugehen. Zunächst einmal: Es handelt sich um eine HDMI 2.0-Schnittstelle mit maximaler Auflösung von 4K und der Bildwiederholrate von 60 Bildern pro Sekunde. Unterstützt werden HDR10, HLG und Dolby Vision. HDR10+ scheint zu fehlen, was natürlich - im Sinne einer kompletten Abdeckung aller Inhalte in bestmöglicher Qualität - nicht ganz optimal ist, auch wenn die Dolby Vision-Inhalte sicherlich stark überwiegen. Bei der Audio-Ausgabe setzt man auf Dolby Atmos (MS12 AC-4). Die Ethernet-Schnittstelle unterstützt 10- und 100Mbit-Netzwerke, dafür ist leistungsfähiges WiFi an Bord: Wi-Fi 6: 2x2 dual band (802.11ax). Auch Bluetooth in der Version 5.1 LE und Classic ist integriert. Den Standby-Stromverbrauch gibt Sky mit 0,39 Watt an, im Betrieb werden durchschnittlich 4,1 Watt gezogen.

Sky Stream Box Fernbedienung

Mit dabei ist außerdem eine Fernbedienung, ebenfalls aus Kunststoff aber mit sehr angenehmer Haptik und solider Soft-Touch-Oberfläche. Die Remote ist IR-fähig, kommuniziert aber auch via Bluetooth mit der Sky Stream Box und bietet so einen breiten Arbeitswinkel. Das wichtige Navigationskreuz ist mittig platziert, weitere häufig verwendete Tasten sind farbig markiert. Auch Sprachsteuerung ist möglich, das Mikrofon sitzt dabei direkt in der Remote. Natürlich kann man die Lautstärke regeln und zusätzlich sind Zifferntasten im unteren Bereich vorhanden. Praktisch sind die hintergrundbeleuchteten Tasten. Die Beleuchtung aktiviert sich, wenn die Fernbedienung bewegt wird.

Sky Stream Box - Kategorie Filme

Viel wichtiger als das schlichte Äußere ist natürlich, was in der Sky Stream Box steckt. Die integrierten Streaming-Angebote, Premiuminhalte von Sky inklusive Blockbuster-Filme, beliebte Serien und selbstverständlich Sport-Inhalte kommen hier mit Partnerangeboten, Apps und Free-TV-Sendern zusammen - alles aggregiert auf einer Oberfläche. Sky Stream vereint also lineare Kanäle und Apps sowie beliebte Streaming-Dienste in einem kompakten Paket.



Dabei setzt man vor allem auf Bedienkomfort und ein nahtloses, komfortables Bedienerlebnis. Die Benutzeroberfläche wirkt intuitiv und gefiel während der Demonstration durchweg mit einer reaktionsfreudigen, verzögerungsfreien Steuerung.

Wer das Android-Betriebssystem z.B. von einer NVIDIA Shield oder Android TV OS von einem entsprechend damit ausgestatteten Fernseher bereits kennt, wird der Sky Oberfläche eine Ähnlichkeit nicht absprechen können. Kein Wunder, schließlich basiert das System der Sky Stream Box darauf. Dennoch grenzt man sich durch die Integration aller genannten Inhalte und dem Fokus auf ein nahtloses "Miteinander" und Übereinandergreifen jeglichen Entertainment-Contents von den bisherigen Lösungen durchaus ab.

Wir beschreiben zunächst wichtige Features und praktische Funktionen der Sky Stream Benutzeroberfläche. Wer das Handling lieber anhand einer Reihe von Screenshots mit Erläuterungstexten erfassen und nachvollziehen möchte, kann direkt auf die nächste Seite springen.

Smart Search Suchergebnisse - Suche nach "Eddie Murphy"

Außerordentlich praktisch ist z.B. der Smart Search, der, das ist nichts völlig Neues, bei der Suche nach Film- und Serientiteln, Schauspielern, Kategorien und Genres, etc. alle mit der Sky Stream Box verfügbaren Inhalte berücksichtigt und als Suchergebnisse anzeigt. Besonders erfreulich ist die Schnelligkeit des Smart Search, nahezu unmittelbar wurden die Inhalte nach der Eingabe des Suchbegriffs angezeigt. Auch per Sprachbefehl kann man komfortabel suchen, Fehleingaben gab es während der Demo nicht. In den Suchergebnissen kann man natürlich direkt den gewünschten Inhalt aufrufen oder auch zu einer eigenen Playlist hinzufügen.

Eigene Playlisten erstellen und alle gewünschten Inhalte per Knopfdruck hinzufügen

Auch im TV Guide kann man problemlos Sendungen zu einer Playlist hinzufügen und den Inhalt im Nachhinein abrufen

Playlisten sind ebenfalls ein praktisches Feature. Die Listen können individuell erstellt und auch benannt werden. Fügt man eine Sendung, eine Serie, einen Film, eine Dokumentation, etc. zu einer Playlist hinzu, wählt man zunächst die gewünschte Playlist aus und bestätigt das Hinzufügen mit einem Klick. Man kann zahlreiche Listen erstellen, eine maximale Anzahl ist uns hier allerdings nicht bekannt. Und natürlich kann jeder Nutzer ein eigenes Profil erstellen. Elementar, um die "Fortsetzen"-Funktion komfortabel nutzen zu können und natürlich auch für die personalisierten Empfehlungen, die im Home-Menü angezeigt werden können. Hier sind insgesamt fünf Profile möglich.

Das funktioniert übrigens nicht nur bei Inhalten von Streaming-Diensten, sondern auch jederzeit im TV Guide, der übersichtlich alle aktuell und zeitnah zukünftig laufenden Live-TV-Inhalte anzeigt. Der TV Guide richtet sich dabei nach der ursprünglich ausgewählten Kategorie. So werden z.B. im Bereich "Filme" auch nur laufende Filme angezeigt. Bei Serien eben Serien und bei Sport alle laufenden Sportsendungen. Die einzelnen Sender wurden von Sky in der gängigen Variante (Das Erste auf 1, ZDF auf 2, etc.) vorsortiert, man kann hier die Liste aber auch ganz individuell festlegen. Wählt man im TV Guide eine Sendung aus, startet die Sky Stream Box diese automatisch von Beginn an. Beim Hinzufügen zu einer Playlist und dem späteren Aufruf kann man die Sendung dann zum gewünschten Zeitpunkt sehen.

Yellowstone Staffel 1-4 auf Netflix

Yellowstone Staffel 5 auf Paramount+

Wie nahtlos das Ganze bei Entertainment-Inhalten funktioniert, die auf unterschiedliche Plattformen verteilt sind, haben wir am Beispiel der Serie Yellowstone erfahren können. Hier findet man Staffel 1 bis Staffel 4 auf Netflix. Für Staffel 5 müsste man dann normalerweise die Netflix App schließen, die Paramount+ App öffnen, dort wiederum nach Yellowstone suchen und kann dann endlich die nächste Folge nach dem Finale der vierten Staffel starten. Mit der Sky Stream Box klickt man nach der letzten Folge von Season 4 einfach auf nächste Folge und merkt, abgesehen von einem anderen Streaminganbieter-Logo in der Serien-Liste, davon praktisch nichts. Das Ganze funktioniert sowohl auf der Seite der gewünschten Serie als auch bei der "Fortsetzen"-Rail am Home-Screen. alles erfolgt Anbieter-übergreifend. Voraussetzung ist natürlich immer, man hat bei den entsprechenden Diensten ein Abo.

Wir haben eine ganze Reihe von Screenshots erstellt, mit der man das intuitive Handling der Sky Stream Box einfacher nachvollziehen kann.

