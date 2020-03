XXL-SPECIAL: Die neuen Ultra HD QLED-TV-Baureihen von Samsung - erste Eindrücke und Live-Bilder

Samsung hat nicht nur neue 8K-Baureihen im 2020er QLED-Programm, sondern bringt auch zahlreiche Ultra HD QLED-Serien, die wir in diesem aufgrund der Vielfalt der Modelle extra umfangreichen Special präsentieren. Interessant: Die Samsung-typische One Connect-Box inklusive der One Invisible Connection findet sich nur noch beim Ultra HD-Topmodell Q95T.

Q95T

One Connect Box nur noch beim Q95T

Dieses stellen wir hier zusammen mit den anderen Modellreihen vor, und wir waren, auch wenn es natürlich lediglich erste Eindrücke mit Samsung Demo-Content und deutlichem externem Lichteinfall waren, sehr angetan von der Performance des Q95T (2020). Schon die letztjährige Q90R-Serie begeisterte bei uns im damaligen Test. Direkter Nachfolger ist hier, zumindest, was die Produktbezeichnung angeht, die Serie Q90T, die Q95T-Baureihe rangiert darüber.

Q95T und Q80T

Der Q80T wirkt ebenfalls visuell sehr harmonisch, nicht ganz so extrem hell&brillant erscheint fas Bild, was aber lediglich dann wirklich auffällt, wenn man die beiden TVs nebeneinander betrachten kann. Der Betrachungswinkel ist auch beim Q80T sehr breit. Das Schwarz wirkt homogen und satt, unter unseren Bedingungen haben wir hier zwischen Q80T und Q95T keine großen Differenzen wahrnehmen können.

Q70T

Q60T

Der Q60T stand nicht direkt neben den beiden größeren Modellreihen, sondern zusammen mit dem Q70T. Die beiden Einstiegs-Serien gefallen mit einem stimmigen Bild, nicht ganz so hell und mit nicht ganz so breitem Betrachtungswinkel. Für den Alltags-TV-Genuss aber absolut ausreichend, zumal das Bild mit realistischen Farben aufwarten kann. Der Kontrast insbesondere der Detailkontrast, weist natürlich Differenzen gerade zur Top-Linie Q95T auf.

Den Q95T gibt es in zahlreichen Bildschirmdiagonalen

Hochwertiger Rahmen beim Q95T

Q95T mit breitem Blickwinkel

Zurück zum Spitzenmodell. Dieses wird in zahlreichen Bildschirm-Diagonalen kommen: 55, 65, 75 und 85 Zoll. Da ist die Auswahl groß, und die Technik ist stets besonders hochwertig. Der Quantum Prozessor 4K sorgt für starken Vortrieb, er organisiert beste Bild- und Tonqualität und eine optimale Umsetzung der zahlreichen Smart-Features. Der Quantum Prozessor 4K ist bis auf den Q60T (Quantum Prozessor Lite) bei allen Ultra HD-QLED-Serien an Bord.

Q60T

Rahmen des Q60T

Fusskonstruktion beim Q60T

Alle QLED-Baureihen bringen es auf 100 Prozent Farb-Volumen durch die stetig weiter entwickelten Quantum Dots. Wie sieht es beim Q95T mit der Displayhelligkeit aus? Bis auf den 55-Zöller (dieser entspricht Q HDR 1500 mit 1.500 Nits maximaler Helligkeit) weisen alle Q95T Modelle Q HDR 2000 mit satten 2.000 Nits maximaler Panelhelligkeit auf. Das sieht man: Das Bild wirkt auch bei deutlichem externen Lichteinfall brillant und sehr überzeugend, was den Detailkontrast angeht. Die leuchtenden, aber nicht überzogen wirkenden Farben haben uns beim Q95T ebenfalls bestens gefallen.

Natürlich bringt der Q95T Full Array LED Backlight mit

Q95T: Fuss

Der breite Blickwinkel ist ebenfalls sehr zu loben. Die Q95T-Serie, ebenso wie Q90T und Q80T, haben eine vollflächige "Direct Full Array" Hintergrundbeleuchtung. Dadurch ergeben sich überdurchschnittliche Kontrastwerte, eine homogene Helligkeitsverteilung und ein tadelloser Schwarzwert. Die Modellreihen Q70T und Q60T bringen anstatt Direct Full Array Backlight "Dual LED" Backlight mit. Der ultrabreite Betrachtungswinkel findet sich bis hinunter zur Q80T-Serie. Bei Q70T und Q60T heißt es dann "weiter Betrachtungswinkel".

Wie sieht es mit der maximalen Helligkeit und den Display-Diagonalen bei den anderen Ultra HD-QLED-Serien aus? Unser kurzer Überblick:

Q90T, lieferbar in 55/65/75 Zoll, Q HDR 2000, beim 55-Zöller Q HDR 1500

Q80T, lieferbar in 49/55/65/75/85 Zoll, Q HDR 1500, beim 49-Zöller Q HDR1000

Q70T, lieferbar in 55/65/75/85 Zoll, hier gibt es nur die Angabe "Q HDR"

Q60T, lieferbar in 43/50/55/58/65/75/85 Zoll, nur die Angabe "Q HDR"

Wenden wir uns wieder der Ausstattung zu.

Samsung Q70T

Detail Rahmen Q80T

Fuss Q80T

Die Q95T Baureihe ist mit objektverfolgendem Sound und mit Q Symphony ausgestattet, diese beiden Merkmale finden sich bis einschließlich zum Q80T. Das Soundsystem bei Q9%T, Q90T und Q80T bietet satte 60 Watt (außer dem 49-Zöller Q80T, hier sind es 40 Watt). Bei den Einstiegsserien Q70T und Q60T sind es 20 Watt.

Ein Doppeltuner für DVB-T2/DVB-S2/DVB-C ist ebenfalls vorhanden, und zwar gibt es dieses praktische Feature bis herunter zum Q70T. Nur die Einstiegsserie Q60T hat keinen Doppeltuner. Beim Q95T ist auch die Premium Smart Remote im Lieferumfang enthalten - diese ist silbern. Die anderen QLED-Baureihen haben eine schwarze Smart Remote. Was lässt sich noch über den Q95T sagen? Der Q95T besitzt an der One Connect Box 4 x HDMI und 2 x USB. Auch, wenn die anderen Modelle nicht auf die One Connect Box setzen, so bringen alle QLED Ultra HD-Serien bis auf die Q60T Serie (3 x HDMI, 2 x USB) die identische Bestückung mit.

Q80T

Der "Ambient Modus+" findet sich bei allen Serien bis auf die Baureihe Q60T. Die Samsung-Sprachsteuerung Bixby ist an Bord, ebenso Amazon Alexa bulit-in. Hinzu kommen die Kompatibilität zur Samsung Smart Things-App, WiFi, Bluetooth und die Kompatibilität zu Apple AirPlay 2.

Wichtig ist noch die "2020 Made for Germany" Offensive, die für alle 2020er Samsung QLEDs mit deutschem Modell-Code gilt. Zu jedem QLED-TV gibt es "großes Entertainment" geschenkt, das heißt: Kostenloser Zugang zur "Samsung Collection", inklusive Sportworld mit aktuellen Sportinhalten, aktuellen Filmen sowie hochauflösenden HD- und Ultra HD-Inhalten. Ein Samsung 2020er QLED mit deutschem Modell-Code bietet darüber hinaus folgendes: Unicable (Einzelkabellösung für Satellitenempfang), HbbTV (Zugang zu allen Mediatheken), vorsortierte TV-Senderlisten und DVB-Ts-HD-Anschluss.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Oksana Fritz

Datum: 05. März 2020

