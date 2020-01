XXL-SPECIAL: Die Harman/JBL-Neuheiten von der CES 2020

Mit zahlreichen Neuheiten warten Harman Kardon und JBL im Rahmen der CES 2020 auf. Hier unser Überblick: Harman Kardon Citation-Baureihe wird erweitert, Präsentation der JBL Boombox 2, JBL CLUB Kopfhörer-Serie, JBL Bar 9.1 mit Wireless Rears und Dolby Atmos-Decoding sowie neue JBL Quantum Signature Gaming-Komponenten.

Erweiterung der Harman Kardon Citation Baureihe

Citation 200

Die aktuellen Erweiterungen umfassen den tragbaren Lautsprecher Harman Kardon Citation 200 mit Ladestation, IPX4-Spritzschutz und integriertem Akku mit 8 Stunden Wiedergabezeit sowie den Harman Kardon Citation Oasis. Dieser Kompaktlautsprecher verfügt über einen eingebauten Wecker, eine Funktion zum kabellosen Laden von Smartphones sowie Musik-Streaming. Mit Harman Kardon Oasis können Anwender auch in den Schlaf-Modus wechseln, der das WLAN während der Schlafenszeit automatisch ausschaltet.

Citation Multibeam 700

Darüber hinaus kommt mit Harman Kardon Citation Multibeam™ 700 eine neue, kompakte Soundbar mit Farb-LC-Display, MultiBeam™-Technologie und sieben Lautsprechertreibern für immersiven Surround Sound in das Line-Up. Diese Soundbar kann optional mit dem Harman Kardon Citation Sub S kombiniert werden. Im Zusammenspiel mit den bekannten Surround- oder Tower-Lautsprechern der Citation-Serie bieten die beiden Ergänzungen dank Ausstattung mit WiSA-Technologie ein kabelloses HD-Heimkino-Erlebnis mit laut Hersteller geringer Latenz.

Die Neuheiten zeigen weiterhin das typische Design der Citation-Serie und zeichnen sich durch das charakteristische Industriedesign der Marke aus, das mit durchdachten Elementen akzentuiert wird. Der schmutzabweisende und flammhemmende Stoff von Kvadrat, einem europäischen Marktführer für Akustiktextilien, umhüllt die Lautsprecher, während neue Farben die Eleganz unterstreichen sollen.

Citation Oasis

Die neuen Citation Lautsprecher lassen sich einzeln als eigenständige Lautsprecher oder gemeinsam nutzen sowie bei Bedarf zu einem 5.1-Kanal-Surround-Soundsystem verbinden. Wie gewohnt ist überall Google Assistant integriert. Mit den zusätzlichen Chromecast- und Apple AirPlay-Funktionen können Musikliebhaber auf hunderte von Audio-Streaming-Services in HD-Qualität zugreifen.

Übersicht der Citation Neuheiten

Die komplette Harman Kardon Citation-Linie beinhaltet zahlreiche Optionen, um jedem Hörbedürfnis gerecht zu werden. So umfasst die Reihe mehrere Regallautsprechermodelle sowie Soundbars, aktive Subwoofer, Standlautsprecher und einen kompakten Lautsprecher mit Wecker und kabelloser Ladefunktionen. Zusätzlich verfügt der Harman Kardon Citation ONE MKII über Apple Airplay und ist in vier Farbvarianten erhältlich. Die Versionen in Dusty Pink und Royal Blue sind mit einer unverbindlichen Preisempfehlung 229,00 EUR/ 259,00 CHF erhältlich, die Farbversionen Schwarz und Grau kommen mit einer UVP von 219,00 EUR/ 239,00 CHF in den Handel. Der Citation ONE Duo ist ein neues Angebot, das zwei Citation ONE MKII-Lautsprecher mit einer UVP von 349,00 EUR/385,00 CHF enthält. Die Neuzugänge der Citation-Serie werden sukzessive ab Frühjahr 2020 im Fachhandel sowie online verfügbar sein.

JBL Boombox 2 vorgestellt

Der neueste tragbare Lautsprecher von JBL soll mit 24 Stunden Akkulaufzeit und Powerbank-Funktion sowie sattem Bass und JBL Original Pro Sound überzeugen, demnach dass identische Konzept wie beim Vorgänger.

JBL Boombox 2

Die Boombox 2 ist laut Hersteller der leistungsstärkste Lautsprecher im JBL-Programm. Mit dem stilistisch typischen JBL-Griff und den prägnanten Seitenteilen besitzt das Design einen hohen Wiedererkennungswert. Wenn der Sound des Lautsprechers nicht ausreichend laut ist, können einfach weitere JBL PartyBoost-kompatible Lautsprecher an die Boombox 2 angeschlossen werden. Leistungsmerkmale der JBL Boombox 2 in der Übersicht:

Typisches JBL Design

Lange Wiedergabezeit: Mit dem integrierten Li-Ionen-Akku erreicht der Lautsprecher bis zu 24 Stunden Spielzeit und kann den ganzen Tag genutzt werden.

JBL Original Pro Sound: Laut JBL kraftvoller Klang garantiert.

Kabelloses Bluetooth®-Streaming: Einfache Wiedergabe von jedem Smartphone oder Tablet.

PartyBoost: Im Verbund mit einer unbegrenzten Zahl weiterer JBL-PartyBoost-Lautsprecher erreicht die JBL Boombox 2 einen noch nachdrücklicheren Klang.

Wasserdicht gemäß IPX7: Am Strand oder im Pool, keine Sorgen vor verschütteten Getränken, Regen oder gar einem Sturz in Wasser.

Powerbank: Lädt Smartphones und Tablets über USB, selbst wenn Musik abgespielt wird.

Preis und Verfügbarkeit

Die JBL Boombox 2 kommt im März 2020 in den Handel. Die unverbindliche Preisempfehlung für Deutschland und Österreich liegt bei 499,00 EUR oder bei 559,00 CHF für die Schweiz. Das ist das identische Preisniveau, das auch der Vorgänger bei Markteinführung hatte.

JBLs neue "Club" Kopfhörer-Serie

Mit JBL Club stellt JBL heute seine erste Kopfhörer-Serie vor, die von tourenden Musikern inspiriert ist. Ausgestattet mit „JBL Pro Sound“, Personi-Fi™ und nativen Sprachassistenten, wird die JBL CLUB-Serie mit ihren Modellen CLUB ONE, CLUB 950NC und CLUB 700BT das Portfolio ergänzen. Die Serie ist sowohl im Over-Ear- als auch im On-Ear-Design erhältlich.

CLUB 950NC

Das Topmodell der Serie, der JBL CLUB ONE, ist mit Hi-Res-zertifizierten Graphentreibern, adaptivem Noise-Cancelling (ANC) und SilentNow™ ausgestattet. Die Treiberkonstruktion verwendet Graphen, ein leichtes, hochleitfähiges und starres Material für eine genauere Abstimmung und in der Folge einen besseren Sound. Mit dem adaptivem Noise-Cancelling wird der Geräuschpegel in der Umgebung 50.000 Mal pro Sekunde gemessen und der Grad der Geräuschunterdrückung optimal für die Umgebung des Benutzers angepasst. Die Technologie kompensiert auch Klangverluste, die durch Faktoren wie Brillen, Haare oder Kopfbewegungen verursacht werden. Die Funktion SilentNow gibt dem Benutzer die Möglichkeit, den ANC-Modus auch ohne Bluetooth mit einem einfachen Tastendruck zu aktivieren, um eine vollständige Isolierung von Außengeräuschen und selbst von Musik zu gewährleisten. Mit 50 Stunden Wiedergabezeit, austauschbaren Ohrpolstern, einem Dual-AUX-Audioeingang und einem Flugadapter wird die Reise zur nächsten Show noch viel angenehmer.

Übersicht

Zusätzlich ist die CLUB-Serie mit Google Assistant und Amazon Alexa sowie der neuen HARMAN-Technologie Personi-Fi™ ausgestattet. Einmal über die My JBL Headphones-App aktiviert, können Musikliebhaber ihre eigenen Hörpräferenzen anpassen, da die App die Wiedergabe automatisch auf den Hörer kalibriert. Die daraus errechnete persönliche Klangkurve wird dann dauerhaft im Kopfhörer gespeichert.

Alle drei Bluetooth-Kopfhörer sind mit einem 1,2 Meter langen Audiokabel und Mikrofon ausgestattet. Vollmetallscharniere sorgen für zusätzliche Strapazierfähigkeit. Der JBL CLUB 700BT bietet ein hochwertiges, schützendes Etui, während der JBL CLUB 950NC und ONE mit einem robusten, Hartschalenetui geliefert werden. Mit dieser Ausstattung bieten sich alle drei Modelle perfekt als Reisezubehör für die Geschäftsreise oder eine schnelle Auszeit an. Der JBL CLUB ONE hat einen Vollleder-Kopfbügel, um maximalen Tragekomfort bei langen Hörsessions zu gewährleisten. Die JBL CLUB-Serie in Schwarz wird ab Februar 2020 im Handel und auf JBL.com erhältlich sein.

JBL Bar 9.1 mit Dolby Atmos

Die Bar 9.1 ist die erste JBL Soundbar mit Dolby Atmos und echten Top Firing Lautsprecher-Arrays. Unterstützt wird sie durch zwei akkubetriebene und kabellose Satellitenlautsprecher, die einfach abgenommen werden. Mit einer Gesamtleistung von 820 Watt steht einiges an Leistung bereit. Abgerundet wird das Paket durch einen aktiven 10-Zoll-Subwoofer.

JBL Bar 9.1

Neben der dynamischen Audioleistung unterstützt die JBL Bar 9.1 über HDMI zusätzlich zu HDR10 auch Dolby Vision. JBL integriert Google Chromecast und Apple Airplay 2, so dass Anwender ihre Lieblingstitel direkt auf die Soundbar streamen und so eine perfekte Atmosphäre schaffen können, während sie noch auf das Popcorn warten.

Soundbar plus andockbare Rears, drahtlos und mit Akku

Leistungsmerkmale der JBL BAR 9.1 Wireless Surround Sound mit Dolby Atmos:

Dolby Atmos, inklusive aufwärts gerichteter Treiber, 9.1 Kanäle

Abnehmbare Rücklautsprecher: Die beiden abnehmbaren Surround-Lautsprecher können Dank integrierter Akkus frei im Raum platziert werden. Nach 10 Stunden Wiedergabe werden sie einfach zum Aufladen wieder an die Soundbar angedockt.

Aktiver 10-Zoll-Subwoofer

Integrierte Streaming-Technologie: Mit Chromecast und Airplay 2 werden hochauflösende Musikdateien direkt auf die Soundbar gestreamt.

Kabelloses Bluetooth®-Streaming

Preis und Verfügbarkeit

Die JBL BAR 9.1 wird im April 2020 verfügbar werden, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 999,00 EUR beziehungsweise 1.149,00 CHF in der Schweiz. Mit dem Preis ist die JBL BAR 9.1 als fair kalkuliert zu bezeichnen.

Neue "Quantum Signature" Gaming-Komponenten von JBL

JBL stellt auf der Consumer Electronics Show CES die erste Serie von Headsets und PC-Lautsprechern vor, die die Marke exklusiv für Gamer entwickelt hat. Ausgestattet mit JBL QuantumSOUND Signature™ soll die JBL Quantum-Serie beeindruckende Audioqualität offerieren und vor allem durch die nötige klangliche die Präzision überzeugen. Die JBL Quantum-Serie erleichtert daher, so der Hersteller, das Aufspüren von Gegnern in MOBA-Kämpfen (Multiplayer Online Battle Arena).

JBL Quantum One

JBL startet mit sieben Headset-Modellen und bietet von der erschwinglichen kabelgebundenen Version bis hin zum Profimodell die passende Option sowohl für Gelegenheitsspieler als auch für professionelle Zocker an. Dabei sind die Modelle JBL Quantum 300, JBL Quantum 400, JBL Quantum 600 und JBL Quantum 800 mit der neuen JBL QuantumSURROUND™-Technologie ausgestattet, die von der PC-Software JBL QuantumENGINE™ unterstützt wird. Durch zusätzliche vertikale Kanäle wird eine breitere und realistischere Klangbühne erzeugt. Das Flaggschiff JBL Quantum ONE setzt, so argumentiert JBL, neue Maßstäbe in Sachen Sound und wurde auf der Basis der JBL QuantumSPHERE 360™-Technologie entwickelt. Dabei kommen proprietäre Algorithmen und integrierte Head-Tracking-Sensoren zum Einsatz. Damit können Spieler im Wettbewerb ihre Gegner und Bewegungen in ihrer Umgebung genau orten.

JBL Quantum Duo

Alle Headsets der JBL Quantum-Reihe sind plattformübergreifend einsetzbar und ermöglichen eine nahtlose Verbindung mit PC, Mac, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, Mobile und VR. Die JBL Quantum-Produktreihe umfasst klappbare oder abnehmbare Boom-Mikrofone mit Echounterdrückung. Damit kann sich der Benutzer auf die Sprache konzentrieren und Hintergrundgeräusche ausblenden. Die JBL Quantum-Produktreihe umfasst auch mit PU-Leder versehene Memory Foam-Ohrpolster für die Modelle JBL Quantum 200, JBL Quantum 300 und JBL Quantum 400 sowie hochwertige mit Leder ummantelte Memory Foam-Ohrpolster für den JBL Quantum 600, JBL Quantum 800 und JBL Quantum ONE. Unabhängig vom Modell bietet jedes Headset den Spielern langanhaltende Qualität und Komfort für Marathonsitzungen.

Die JBL Quantum DUO-Lautsprecher ergänzen das neue Gaming-Angebot von JBL und kombinierten JBL-Surround-Sound mit Dolby Digital. Exponierte Treiber und Hochtöner sorgen für eine tadellose Klangqualität. Weiteres Element sind die Lichteffekte des Quantum DUO. Es wird den Spielern ermöglicht, aus einer Vielzahl von Farboptionen und Lichtmustern zu wählen, um den Beat zu visualisieren.

Übersicht. Nur die Quantum DUO Lautsprecher fehlen

Dank der intuitiven Plug-and-Play-Lautstärkeregelung und Beleuchtungssteuerung des Quantum DUO ist das Handling extrem einfach und lenkt nicht vom Game ab. Wie der Rest der QUANTUM-Serie ist der Quantum DUO mit jedem Spielesystem kompatibel und lässt sich mit PC, Mac, Windows und Spielekonsolen ganz bequem via USB und Audio-In verbinden

Die JBL Quantum-Produktreihe kommt im Frühjahr 2020 in den Handel. Die unverbindlichen Preisempfehlungen für die JBL Quantum-Headsets liegen je nach Modell zwischen 39,99 und 249,00 EUR. Die UVP für den JBL Quantum DUO liegt bei 159,00 EUR.

Special: Carsten Rampacher, Harman International Presse

Fotos: Harman International Presse

Datum: 06. Januar 2020

