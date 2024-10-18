XXL-SPECIAL: Das Dolby Cinema im Mathäser Filmpalast in München

Im Mathäser Filmpalast in München befindet sich eines von zwei Dolby Cinemas in Deutschland (das zweite ist in Esslingen, bald kommt ein drittes Dolby Cinema in Hamburg). Es handelt sich um ein sehr hochwertiges Kino mit 330 Sitzplätzen, in dem man die Kombination aus Dolby Atmos-Beschallung und Dolby Vision-Bild (auch in 3D) bewundern kann. Auf einer sehr interessanten „Dolby-Tour“ durch München zusammen mit Andreas Stumptner von Dolby war dieses Kino unser erster Anlaufpunkt. Vor Ort hatten wir in Form von Betriebsleiterin Ulrike Silberbach und von Josef Herter, im technischen Management zuständig für die Projektionsabteilung aller Kinopolis-Häuser in Deutschland, äußerst erfahrene sowie kompetente Ansprechpartner.

Blick in den Kinosaal

Zunächst erzählt uns Ulrike Silberbach einiges Wissenswertes zur Historie. Im Jahr 2019 wurde beschlossen, einen Bestandssaal, das ehemalige Kino 1, des Mathäser Filmpalastes umzubauen. Daraus wurde das deutschlandweit erste Dolby Cinema. Vorher hatte das Kino 370 Plätze, nun hat das Dolby Cinema im Sinne bestmöglichen Komforts 330 Plätze - sehr bequeme Ledersessel inklusive verstellbarer Lehne und mit großzügig bemessenem Fußraum. Im Zuge des Umbaus zu einem Dolby Cinema wurde auch etwas für diese Kinos Unverzichtbares ergänzt: Der Tunnel (im Dolby-Jargon Audiopath) auf dem Weg zum eigentlichen Kinosaal, der die Zuschauerinnen und Zuschauer schon auf den Film einstimmt, und der aus diesem Grunde ein einzigartiges Merkmal ist.

Tunnel auf dem Weg in den Kinosaal

Schon vor dem Kinosaal soll der Gast in ein echtes, tiefes Kino-Erlebnis eintauchen. Da dieser Tunnel auf dem Territorium des Mathäser Filmpalastes nicht realisiert werden konnte, entschloss man sich, einen zusätzlichen Bereich zu mieten, um den Tunnel auf diese Art und Weise integrieren zu können. Das Dolby Cinema in München ist darüber hinaus das einzige Dolby Cinema mit einem eigenen Foyer. Das wertet die Atmosphäre zusätzlich auf, auch bei Veranstaltungen, die dort stattfinden, führt Ulrike Silberbach weiter aus.

Das Dolby Cinema wird vom Publikum extrem gut angenommen – hier merkt man nichts davon, dass das Betreiben eines Kinos heute eine schwierige Sache ist und viele Betriebe krisengebeutelt sind. Seit 30 Jahren kümmert sich die Betriebsleiterin um den Bereich „Kino“ und bezeichnet sich selbst als äußerst optimistischen Menschen. Durch die Pandemie gab es, so fährt sie fort, schon Herausforderungen, aber die gäbe es in jeder Branche, und denen muss man sich stellen. Man muss an den Kunden dranbleiben und stets umfangreich informieren – das klappt mit dem Mathäser Filmpalast, einem Flaggschiff der Branche, natürlich besonders erfolgreich. Der Münchner Kinokomplex weist laut eigenen Angaben die höchste Besucherzahl in Deutschland auf.

Technisch auf dem höchsten Niveau befindet sich das Münchner Dolby Cinema, und das wird definitiv von den Gästen honoriert. Zahlreiche Kinobesucher nehmen einen weiten Weg von 150 km und mehr in Kauf, um ins Dolby Cinema gehen zu können. Die Besucher, so die Betriebsleiterin, sind komplett begeistert. E-Mail-Korrespondenz, Umfragen und Reaktionen auf Google und auf Social Media-Plattformen bestätigen die enorme Zufriedenheit, ja, die Begeisterung der Besucher des Dolby Cinema – verständlicherweise spricht Ulrike Silberbach nicht ohne Stolz vom erstklassigen Ruf ihres Hauses. Auch unterhält sich die Chefin, ebenso wie die Kollegen aus ihrem Team, gern selbst mit den Gästen: „Ich bin oft im Haus unterwegs“, verrät sie uns, und daher erfährt sie auch aus erster Hand, dass viele Besucher richtig „Dolby Cinema-affin“ sind.

Sie führt weiter aus und erklärt uns, dass gerade, was 3D angeht, farbintensive Filme mit enormen Kontrasten, im hochklassigen Dolby Cinema eine bestechend gute Bildqualität anbieten, die verständlicherweise bestens beim Publikum ankommt. Über 100m² Leinwand (15,7m x 6,6m) sorgen auch hinsichtlich der schieren Größe für ein gigantisches Kino-Erlebnis.

Riesige Leinwand

Natürlich interessiert uns, welche Filme im Dolby Cinema besonders gut angenommen wurden vom Publikum. „Dune“, der extrem bildgewaltig ist, die beiden „Joker“ Teile, von denen der zweite jetzt gerade läuft und mit dessen Motiven auch der Tunnel derzeit ausgekleidet ist, Star Wars Episode 9 lief ebenfalls glänzend, wie uns Josef Herter bestätigt. Was interessant ist: Rund 80 Prozent der Filme, so Ulrike Silberbach, werden in der Originalversion dargeboten. Das schätzen die Besucher offensichtlich, und es untermauert die These, dass viele echte Filmfans und Filmliebhaber ihren Weg ins Dolby Cinema München finden, da diese Zielgruppe oftmals größten Wert darauf legt, Filme in der OV ohne deutsche Synchronisierung genießen zu können. Viele Filme in der OV sind innerhalb kürzester Zeit ausverkauft – da belegt, wie richtig das Münchner Dolby Cinema mit seiner Philosophie liegt, viele große und beeindruckende Produktionen im Original anzubieten. Innerhalb der letzten 10 Jahre hat sich hier viel in Richtung der Originalversionen der Filme verschoben, weiß die Betriebsleiterin.

