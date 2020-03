XXL-SPECIAL: Canton/JBL/Teufel/Denon+Polk/Saxx/Nubert/HiFi-Pilot/Magnat: Online verfügbare Produkte in der Corona-Krise

Auch in diesen schwierigen Zeiten, in der uns das Corana-Virus weltweit einschränkt, möchten wir unseren Lesern und Leserinnen in diesem Special Produkte präsentieren, die kurzfristig verfügbar sind und einem den Tag trotz Ausgangsbeschränkung versüßen können.

Canton

Bei Canton starten wir mit der Dreiwege-Standbox A45 die für 3000 EUR Paarpreis in 3-7 Werktagen beim Hifi-Fan von der Haustür stehen könnte. Die Canton A 45 begeisterte uns bereits 2018 im Test durch hervorragende Verarbeitung, die aufwändige Chassis-Bestückung und nicht zuletzt der im höchsten Maße ausgewogene, räumlich enorm dichte und dadurch fesselnde Klang sorgen für pure Freude. Zudem spricht das exzellente Auflösungsvermögen über den gesamten Frequenzbereich für die A 45. Der hessische Schallwandler ist überaus pegelfest und kann auch mit sehr kraftvollen Verstärkern souverän angetrieben werden.

Link zum Test : Canton A45

Link zum Shop: Canton A45

Wer es etwas "aktiver" in dieser Zeit mag, wird bei Canton auch fündig. Das Canton C500 Aktiv Set punktet in unserem Test mit Dolby Digital/dts-Decoder. Das C 500 Aktiv Set arbeitet nach dem Master/Slave-Prinzip. Der Master ist in diesem Fall der Lautsprecher mit dem Display in der Front und der Verstärker-Elektronik und einer Speakon-Buchse auf der Rückseite des Gehäuses. Der Slave-Lautsprecher ist der Lautsprecher ohne Elektronik und ohne integriertes Display in der Front und mit einer Speakon-Buchse auf der Gehäuserückseite. Der Master ist in Ihrem Stereosetup der linke, der Slave der rechte Lautsprecher. Neben 3 HDMI-Eingängen (mit 3D, 4K) und einem HDMI-Ausgang (mit ARC) verfügt das C 500 Aktiv-System über einen optischen Digitaleingang, einen koaxialen Digitaleingang und einen analogen Cinch-Eingang. Bei Bedarf kann über den Ausgang Sub-Out ein externer Subwoofer betrieben werden.

JBL

Auch JBL ist gut gerüstet und bietet im Onlineshop viele reduzierte Produkte an. Da der Besuch im Gym momentan leider nicht möglich ist und der Sporthungrige auf Übungen in den eigenen vier Wänden zurückgreifen oder alleine an die Frischluft muss, möchten wir hier das ein oder andere Produkt präsentieren. Der perfekte Beschaller für Yogo oder andere Trockenübungen zuhause ist der Charge 4. Diesen gibt es zur Zeit im Onlineshop von JBL für schmale 131 EUR und ist in 1-3 Werktagen bei euch. Link zum Test: JBL Charge 4 und der Link zum Shop: JBL Charge 4.

Wer lieber mit dem Familienmitglied joggen geht oder sein Workout im Freien macht, für den hätte JBL den tragbaren Bluetooth Lautsprecher Go 2 für 27,99 EUR im Angebote. Wasserdicht nach IPX7, mit sehr zuverlässiger Bluetooth-Signalübertragung und ausgezeichneter Freisprecheinrichtung, legte der Go 2 schon früh den Grundstein für ein hervorragendes Testergebnis. Auch der Go 2 ist in 1-3 Werktagen in verschiedenen Farben lieferbar.

Wer in dieser Netflix/Amazon Prime Zeit lieber etwas seinen Wohnzimmerklang pimpen möchte, für den hat JBL natürlich auch das passende Produkt. Hier haben wir für euch die JBL 5.1 BAR ausgesucht, die als 5.1-Kanal 4K Ultra HD-Soundbar mit kabellosen Surround-Lautsprechern punktet und für mittlerweile schmale 651 EUR zu haben ist. Auch hier gibt JBL die Lieferzeit mit 1-3 Werktagen an.

Hifi-Pilot

Auch die Firma Hifi Pilot ist für den Ernstfall gut gewappnet und kann viele Produkte schnellstmöglich liefern. Als erstes möchten wir das AperionAudio Novus Surround Set vorstellen, das mit folgenden Komponenten zum Käufer kommt : 2 x AperionAudio Novus T5 Tower, 1 x AperionAudio Novus C5 Center, 2 x AperionAudio Novus B5 Bookshelf, 1 x AperionAudio Bravus II 10D. Dieses Surround Set ist sofort verfügbar und wechselt für 2795 EUR anstatt 3195 EUR den Besitzer. Link zum Shop: AperionAudio-Novus-Surround-Set

SA3

Anzeige

PA3

Wer mit seinen Lautsprechern zufrieden ist, für dem bietet Hifi-Pilot natürlich auch "nur" Elektronik an. Hier haben die Herren ein interessante Paket aus dem Stereo-Vollverstärker IOTAVX SA3 und der Stereo Endstufe IOTAVX PA3 geschnürt. Dieses Package bekommt der Besteller für 798 EUR sofort geliefert. Als Gratis-Beilage gibt es den Bluetooth Adapter BT01 von IOTAVX sowie ein Cinch-Kabel mit 1 Meter dazu.

Link zum Test : IOTAVX SA3/PA3

Link zum Shop: IOTAVX-SA3-IOTAVX-PA3-IOTAVX-BT01-1-x-XTZ-Cinch-Audio-Kabel-Mono

Nubert

Auch beim schwäbischen Lautsprecher-Spezialisten läuft der Versand auf hochtouren und es sind sehr viele Produkte sofort verfügbar, wie z.B. der nuConnect ampX. Fürs investierte Geld gibt es eine hochwertige Verarbeitung, zwei leistungsfähig Endstufen, eine umfangreiche Anschlussbestückung, die Steuerung per Bluetooth-App, eine Einmessung des aus akustischer Sicht stets kritischen Bassbereichs, eine erstklassige Phono-Vorstufe und ein großes, bestens ablesbares Display.Link zum Test: Nubert nuConnect ampX. Link zum Shop: Nubert nuConnect ampX.

Auch die erst auf dem Markt gekommene nuBox A-125 ist in 1-3 Werktagen bei euch. Das kompakte Master-/Slave-Lautsprechersystem mit exzellentem Klang und sehr guter Ausstattung kommt für 385 EUR nach Hause.

Teufel

Lautsprecher Teufel in Berlin ist trotz schwieriger Rahmenbedingungen sehr gut ausgestellt und kann sowohl Bluetooth Lautsprecher sowie das große 5.1 System fürs Heimkino schnellstmöglich liefern. Anbei ein paar Anreize für alle Teufel-Fans und die, die es werden möchten. Als erstes starten wir mit dem Rockster Go, dieser ist wasserdicht nach IPX7 und das gummierte Gehäuse bietet Schutz vor Stößen. Installiert sind zwei 50 mm Vollbereichs-Treiber mit Aluminium-Membran sowie ein passiver Treiber.

Auch der neueste Cinebar Spross, die Cinebar Lux, ist bei Teufel sofort lieferbar. Die Cinebar Lux begeisterte uns im Test und spielte für ihre Größe sowie der schlanken Formensprache enorm kraftvoll und voluminös auf. Die Raumfeld-Integration ist absolut gelungen und lässt nichts zu wünschen übrig.

Anzeige

Wer mehr Platz zur Verfügung hat und vielleicht stolzer Besitzer eines Heimkinos ist, für den haben wir natürlich auf die passende und vor allem lieferbare Lösung. Ebenfalls bei Teufel lieferbar ist das Ultima 40 Surround Power Edition "5.1-Set" bestehend aus Center-Lautsprecher UL 40 C Mk3 18, Regal-Lautsprecher UL 20 Mk3 18, Stand-Lautsprecher UL 40 Mk3 18, Aktiv-Subwoofer S 6000 SW.

Link zum Shop : Teufel Ultima 40 Surround Power Edition "5.1-Set"

Denon

Auch bei Denon gibt es ein interessanten Paket, bestehend aus dem leistungsstarken 7-Kanal Verstärker AVR-X2600H und dem Polk 5.0 Surround System aus der T-Serie.

T15

T30 Center

T50 für vorn

Das Polk System besteht aus 2x Regallautsprecher T15, 2x Standlautsprecher T50 und 1x Center-Lautsprecher T30 - der Preis: Knapp 860 EUR. Der AVR-X2600H begeistert durch eine sehr gute Ausstattung, eine gewohnt routinierte Verarbeitung und ein sehr kräftiger Klang. Wer den AVR-X2600H einzeln sucht: Hier ist man mit knapp 470 EUR dabei.

Magnat

Bei Magnat sieht es mit den Lieferzeiten bestimmter Produkte ebenfalls sehr gut aus. So ist z.B. das Magnat Singnature Set, bestehend aus den 505 Standlautsprechern, den Bookshelf Speakern 503, den 53 Centerspeaker und Signature Sub 530A innerhalb von 3-5 Werktagen lieferbar.

Ebenfalls brandneu und in 3-5 Werktagen lieferbar ist Magnats High-Tech 4-Wege Standlautsprecher, die Signature 707. Für knapp 2.000 EUR Paarpreis überzeugte Magnats Standlautsprecher mit Doppelbass und zwei Bassreflex-Öffnungen durch feines Auflösungsvermögen, eine tolle Räumlichkeit, eine hohe Impulstreue und durch einen gleichermaßen kraftvollen wie exakten Bassbereich. Die richtig gute Verarbeitung und die klassisch-schöne Optik runden den gelungenen Auftritt ab.

Link zum Test : Magnat Signature 707

Link zum Shop : Magnature Signature 707

Saxx

Saxx ist ebenfalls sehr gut aufgestellt und kann sehr viele Produkte schnellstmöglich liefern. Außerdem haben die Mannen von Saxx viele interessante und reduzierte Pakete geschnürt, von denen wir zwei gerne kurz zeigen möchten. Das erste Package dem wir uns widmen möchten, ist der Regallautsprecher CX 30 kombiniert mit dem Marantz Melody X (M-CR 612) für sehr faire 999 EUR anstatt 1357 EUR.

Und wer sich bei den Balkonkonzerten mit einreihen möchten, für den hat Saxx dieses fette Paket am Start. Dieses Set besteht aus 2 x Saxx coolSOUND CX 90, 1 x Saxx coolSOUND CX 50 face, 2 x Saxx coolSOUND CX 25, 1 x Saxx deepSOUND DS 12 sowie den Marantz SR 6014 und wechselt für 2999 EUR anstatt 4153 EUR den Besitzer. Die Lieferzeiten werden mit 1-5 Werktagen angegeben.

Special: Sven Wunderlich

Datum: 26. März 2020

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.