VIDEO-PREVIEW: High End-Streaming-Vollverstärker NAD M33 - Alles...und noch viel mehr?

Als voll ausgestatteter Hightech-Streaming Vollverstärker muss der NAD M33 in vielen Bereichen Höchstleistungen erbringen. Mit dem BluOS-Streaming-Modul ist man multimedial zweifellos auf der sicheren Seite, Zukunftssicherheit gewährleistet die MDC-Modulerweiterbarkeit und bei Design und Material wurden weder Kosten noch Mühen gescheut. Wie ist es um die akustische Performance bestellt? Auch hier zieht NAD die Trumpfkarte: Die hochleistungsfähigen HybridDigital-Endstufen arbeiten beim M33 mit der Purifi Eigentakt-Technologie, die unabhängig der anliegenden Last verzerrungs- und rauschfrei arbeitet. Abseits des M33 kommt diese Technologie-Kombination unter anderem auch in den kraftvollen Endstufen M23 und M28 zum Einsatz. Ein exzellenter D/A-Signalwandler sowie hochwertigste Baugruppen für den Anschluss von Kopfhörern und Plattenspielern attestieren ebenfalls, dass der M33 modernste Anforderungen mit bewährter HiFi-Technik in Perfektion vereinen möchte. Im Video-Preview nehmen wir alle Seiten des BluOS-Streaming-Verstärkers genau unter die Lupe, den finalen Testbericht in Textform findet man bereits hier!

