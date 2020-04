Unser aktueller Testfahrplan April 2020

Liebe Leser, nun können wir unsere Übersicht, was in der nächsten Zeit getestet wird, wieder aktualisieren. Wir bitten, wegen der aktuellen Situation Verzögerungen zu entschuldigen.

AperionAudio

Der kompakte AperionAudio Bravus II 10D ist schon in der Redaktion eingetroffen und wird in Kürze getestet. Ein kleiner Hightech-Subwoofer für schmale 699 EUR.

Denon

Home 150

Home 350

My Home is my Castle" - bitteschön: Die zwei Klang-Burgen Denon Home 150 und Denon Home 350 sind schon im Testraum und warten.

Fishhead Audio

Die "kompakte Revolution der Resolution"? Dieser Frage gehen wir im Test der schicken Fishhead Audio Resolution 1.6 BS nach. Komplettpreis: 799 EUR.

JBL

"Welcome To The Club": Der brandneue JBL CLUB 700BT für knapp 150 EUR ist schon beinahe durch im Testraum, der Test des Over-Ear-Headphones mit HiRes-Audio-Zertifikat und vielen EQ-Presets legendärer DJs kommt in Kürze.

Harman/Kardon

Günstig streamen für unter 200 EUR? Geht - und auch noch akustisch kraftvoll und optisch elegant. Unser "lebender Beweis": Der Harman/Kardon Citation One Mk2. Test folgt sehr bald.

Marantz

SR6014

AV7705

MM8077

Von den edlen japanischen Komponenten nehmen wir uns den schicken 2019er AVR SR6014 und die schon klassische Mehrkanal-Vor/Endstufenkombination AV7705/MM8077 vor.

NAD

Das Video ist schon online, bald folgt das extra umfassende Preview zum 7.1 AV-Receiver NAD T 753 V3 mit externem BluOS-Dongle und Decoder für Dolby Atmos.

Nubert

Großer, leistungsstarker Standlautsprecher - die Nubert nuLine 334 (1.255 EUR/Stück) kommt in den Test und es wird sich zeigen, ob er den Reigen beeindruckender Testerfolge für den Hersteller aus Schwäbisch-Gmünd fortsetzen wird.

Das Finale:Nach dem Preview folgt der Test der exzellenten nuPro X-4000. Schon im preview überzeugte sie durch kraftvolles Aufspielen und ein homogenes Klangbild.

Noch kein Finale: Erst, wenn das gigantische Soundboard wieder vollumfänglich lieferbar ist, folgt ein XXL-Test des nuPro XS-7500.

Panasonic

Rund geht es mit Panasonic-TVs. Wir "schulden" Ihnen noch den Test des TX-55GZW954, das wird nachgeholt - schon Ende kommender Woche. Versprochen.

Doch auch der brandneue 2020er LCD TX-55HXW904 trifft in Kürze bei uns ein. Mit Quattro-Tuner und im schicken Design.

Da fehlt noch ein 2020er OLED mit Filmmaker Mode und Dolby Vision IQ: Auch der TX-55HZW1004 ist schon bestellt und wird getestet.

Philips

Der noch beinahe überall erhältliche 2019er Ultra HD-OLED 854 stellt sich im beliebten 55-Zoll-Format im großen Test. Mit Ambilight, zweiseitiger Fernbedienung und feinem Design kann er begeistern - auch mit tollem Bild?

Quad

Der Quad Vena 2 Play ist ein veritabler, edler Verstärker mit vielen attraktiven Funktionen - z.B. DTS Play-Fi. Mit knapp 1.000 EUR ist das Ganze nicht einmal zu teuer bezahlt. Der Test ist praktisch fertig und kommt bald.

Quadral

Wird sie die "Königin" aller aktiven Boxen? Es geht um Quadrats Meisterwerk "Aurum Alpha" - schon das Preview war vielversprechend.

Und wie geht es passiv weiter mit den Hannoveranern? Der finale Test der attraktiven, edlen Quadral Aurum Montan 9 wird es klären.

Saxx

Der Saxx DeepSOUND DS 150 DSP ist der größere der beiden Hightech-Aktivbässe von Saxx. Er liegt preislich bei derzeit knapp 1.440 EUR.

Teufel

Es wird auch wieder teuflisch in unseren Testräumen. Denn das brandneue "CAGE" Gaming-Headset wird uns aus Berlin erreichen. Im robusten, coolen Design, soll es durch enorme Klanggüte brillieren.

Und wir streamen fleißig mit den Teufel Stereo L Streaming-Stereo-Lautsprechern mit starken Endstufen und Raumfeld-Modul. Aktueller Preis sind knapp 800 EUR.

Special: Carsten Rampacher

Datum: 17. April 2020

