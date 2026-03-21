Teufel Brand Weekend - CINEBAR 22: Die Soundbar für alle Fälle

Vor einiger Zeit war Teufels CINEBAR 22 bei uns im großen Test. Da nun bei vielen der klassische Frühjahrsputz ansteht, Altes geht und Neues kommt, ist es der perfekte Zeitpunkt, um in diesem Special nochmals auf die zahlreichen Qualitäten der Berliner Soundbar im 5.1-Layout hinzuweisen. Teufel hat bei der CINEBAR 22 nichts dem Zufall überlassen und packt den kompakten, flachen und flexibel unterzubringenden T 6 Wireless-Aktivsubwoofer gleich mit dazu. Die Berliner Sound-Brand offeriert zusätzlich zum Basic-Paket aus Soundbar und aktivem Subwoofer (599,99 EUR) auch noch andere Sets - alle, wie auch das Basic-Paket, in weißer oder schwarzer Variante lieferbar:

Perfekt für den größeren Hörraum oder für Bass-Liebhaber eignet sich das Set "CINEBAR 22 Power Edition" für 699,99 EUR, denn hier liefert Teufel den deutlich größeren (aber immer noch angenehm kompakten) T 10 Aktivsubwoofer mit. Der T 10 ist ein wahrer Dauerbrenner im Teufel-Portfolio und wurde damals bei seiner Markteinführung von uns getestet. Man kann auch diesen Bassexperten flexibel aufstellen und als Front- oder Downfire-Subwoofer verwenden. Mit Unterstützung des T10 entzündet sich bei Actionfilmen oder bassstarker Musik dann ein echtes tieffrequentes Feuerwerk. Für uns sind die 100 EUR, die dieses Paket mehr kostet, definitiv gut angelegt.

Wer das Thema "Surround" Ernst nimmt, kann das Set aus CINEBAR 22 und T 6 Aktivsubwoofer um die Wireless Rear-Lautsprecher EFFEKT 2 bereichern und zahlt dann 899,99 EUR fürs CINEBAR 22 Dolby Atmos 7.1-Paket (5.1 Subwoofer/Soundbar, plus 2 Surround-Kanäle).

Und natürlich gibt es auch das "CINEBAR 22 Power Edition für Dolby Atmos 7.1 Set" mit dem T 10 Aktivsubwoofer - für faire 999,99 EUR.

Wenden wir uns wieder der Basis zu, also der CINEBAR 22 mit dem T 6 Aktivsubwoofer. Die CINEBAR 22 besitzt eine saubere Verarbeitung und optisch einen hohen Wiedererkennungswert, da Teufel hier ein eigenständiges Design, das Bauhaus-Elemente aufgreift, fokussiert. Auch der aktive Subwoofer wirkt in Bezug aufs Finish und die Materialqualität tadelos.

Koaxiales Chassis für den Centerkanal

Bestückt ist die CINEBAR 22 mit zwei Sidefiring-Treibern, zwei Treibern für Front L/R und einem besonders aufwändig realisierten, dedizierten Centerkanal (Koaxial-Chassis). Das merkt man akustisch umgehend, denn die Darstellung von Stimmen bei der Wiedergabe von Filmtonen ist klar, markant und stimmig. Obwohl die CINEBAR 22 Dolby Atmos "nur" virtuell wiedergibt - das Gleiche gilt für DTS Virtual:X - können Überkopf-Effekte tadellos wahrgenommen werden. Dank 175 Watt Gesamtleistung erweist sich die Berliner Soundbar darüber hinaus als pegelfest, und der T 6 Aktivsubwoofer steuert weitere 60 Watt für den Bassbereich bei.

T 6 Aktivsubwoofer

Der sehr kompakte aktive Subwoofer, der stehend oder liegend aufgestellt werden kann, überrascht im Praxisbetrieb - er liefert soliden Nachdruck und einen tadellosen Tiefgang. Die CINEBAR 222 und der T 6 haben noch einen weiteren großen Vorteil gegenüber vielen anderen Soundbar-/Subwoofer-Systemen: Man kann damit auch in wirklich ordentlicher Qualität Musik hören. Das Auflösungsvermögen der CINEBAR 22 ist für eine Soundbar dieser Preisklasse ausgezeichnet, und die Trennung etwaiger Stimmen der jeweiligen Sängerinnen und Sänger vom instrumentalen Teil gelingt richtig gut. Teufels hauseigenes Dynamore-System für eine effektive räumliche Weitung des Klangbilds ist ebenfals Bestandteil der Ausstattung.

Sehr gut ablesbares Display und verschiedene Klangmodi (z.B. Sprache, Musik oder Nacht)

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Von vielen Konkurrenten erfolgreich ab grenzt sich die CINEBAR 22 auch durch das große, sehr gut ablesbare Display und durch die gut verarbeitete sowie praxisgerecht bedienbare, mitgelieferte Fernbedienung. Natürlich fehlen bei den Verbindungsmöglichkeiten der CINEBAR 22 weder Bluetooth noch HDMI-eARC.

Fernbedienung

Wandhalterung integriert

Netzwerk-Streaming gibt es nicht, aber, Hand aufs Herz: Wer braucht das dringend? Vom Smartphone kann man via Bluetooth bequem streamen, und wer auf Spotify & co. auf dem Smart-TV zugreift, kann via HDMI-eARC das akustische Ergebnis auf die CINEBAR 22 befördern. Praktisch ist, dass auf der Rückseite der Soundbar gleich Wandhalter integriert wurden. Mit Abmessungen von 1.000 mm Breite, einer Höhe von 78 mm und einer Tiefe von 150 mm kann man die CINEBAR 22 mit Smart-TVs ab 48 Zoll Bildschirmdiagonale nutzen.

Wir sind insgesamt nach wie vor begeistert von der CINEBAR 22 - vor allem die hochwertigen Treiber und die gekonnte akustische Auslegung sorgen hier für maximale Zufriedenheit. Nicht umsonst wurde die CINEBAR 22 bei uns auch zum "Gerät des Jahres" 2025 in ihrer Kategorie gekürt.

Die CINEBAR 22 wurde 2025 unser "Gerät des Jahres" in ihrer Kategorie

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Das Design mit dem dezentralen Display (dadurch konnte das koaxiale Chassis für den Centerkanal zentral untergebracht werden) ist markant, und der Preis Teufel-typisch ausgesprochen fair.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Sven Wunderlich, Teufel PR

Datum: 21. März 2026