TEST: Teufel Boomster 4 - klangstarkes, portables Stereo-Radio mit Bluetooth, DAB+ und UKW-Tuner

Vom Berliner Lautsprecher- und Elektronikspezialisten Teufel haben wir den Boomster der 4. Generation zum ausführlichen Test empfangen dürfen. Zuletzt wurde der Boomster im Jahre 2021 überarbeitet und wir sind gespannt, wie sich die aktuellste Version präsentiert.

Jetzt steht zunächst die Frage im Raum, was die Berliner Ingenieure bei der neuen Generation alles verändert haben. Boomster-Fans können wir zunächst beruhigen, denn das überzeugende Grundkonzept wurde beibehalten. Daher handelt es sich auch beim Teufel Boomster 4 um ein tragbares Stereo-Bluetooth-Radio mit DAB+ und UKW-Empfänger. Damit der Boomster 4 flexibel eingesetzt werden kann, verfügt er über einen integrierten Lithium-Ionen-Akkupack, der eine ausgezeichnete Wiedergabezeit von bis zu 23 Stunden ermöglicht, selbstredend nicht bei vollem Pegel. Ebenfalls ist eine Schnellladefunktion an Bord: So reichen 30 Minuten aus, um den Akku zu 25% zu laden. Geht dem Boomster 4 komplett "der Saft aus", braucht es jedoch 180 Minuten, um ihn vollständig zu laden. Der Akku ist fest integriert und kann in einem Servicecenter von Teufel ausgetauscht werden.

Akkurate Detailverarbeitung

An der Designsprache des Boomster 4 hat Lautsprecher Teufel erfreulicherweise nichts verändert. Auf den ersten Blick wird sofort klar, dass es sich um den Teufel Boomster handelt. Neu ist die erweiterte Farbauswahl: Es gibt es den Boomster 4 nun in den Farben Night Black, Sand White sowie Mint Green. Letzteres Farbfinish trägt unser Testsample. Noch eine erfreuliche Anmerkung. Gerne wird bei neuen Produkten die Preisschraube nach oben gedreht, nicht aber so bei Lautsprecher Teufel. Der neue Boomster 4 kostet rund 20 EUR weniger, wie das Vorgängermodell, nämlich 349,99 EUR. Erhältlich ist das neue Stereo-Bluetooth-Radio ab sofort in einem der zahlreichen Flagshipstores von Teufel oder im Onlinestore. Zum Launch des Boomster 4 hat sich Lautsprecher Teufel noch etwas besonders einfallen lassen. Mit den "WELCOME DEALS" ist der Boomster 4 zum reduzierten Preis von 299,99 Euro für kurze Zeit erhältlich.

Im Sinne einer weitläufigen und lebendigen Klangcharakteristik spendierte Teuifel dem Boomster 4 die Dynamore Klangtechnologie. Die Teufel-eigene Technik erweitert das Stereo-Panorama deutlich, und der Klang löst sich besser von den Lautsprechern. In unseren bisherigen Tests von Teufel-Produkten mit Dynamore konnte das Feature absolut überzeugen.

Für eine einfaches Musikstreaming vom Smartdevice verfügt der Boomster 4 über Bluetooth 5.0 mit aptX Codec. Außerdem besteht die Möglichkeit, zwei Boomster miteinander zu koppeln und als Stereopaar zu betreiben. Eine integrierte Netzwerkschnittstelle besitzt die neueste Generation des Boomster nicht. Was unserer Meinung nach für ein portables Stereo-Bluetooth-Radio auch nicht zwingend notwendig ist.

Tadellose Detailverarbeitung

Wie wir bereits eingangs erwähnt haben, ist das Grunddesign des Boomster erhalten geblieben, und so werden auch beim neuestes Modell die Treibereinheiten von einem Lautsprecherabdeckgitter aus Metall vor Fremdeinfluss geschützt. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff. Apropos Treiber: Der Teufel Boomster 4 bringt zwei 20 mm Hochtöner, zwei 65 mm messende Mitteltöner, einen 110 mm großen Tieftöner sowie über je einen passiven Bassradiator pro Seite mit und arbeitet nach dem geschlossenen 3-Wege-Prinzip. Die Treiber können einen Frequenzbereich von 44 Hz-20 kHz abbilden und werden von einem hochwertigen Class-D Verstärker versorgt, der eine RMS-Leistung von 42 Watt bereitstellt.

Einer der beiden seitlichen Bassrediatoren im Detail

Das Display befindet sich mittig zentriert im oberen Teil der Frontpartie

An der Front des Boomster 4 informiert ein LED-Display über den gewählten Eingang oder die gewählte Lautstärke via Laufschrift. Das Display löst zwar nicht besonders fein auf, ist aber sehr gut ablesbar und ist, was mittlerweile zum Markenzeichen von Teufel geworden ist, in einem roten Farbton gehalten.

Bedienelemente auf der Oberseite des Boomster 4, Teil 1

Für eine stationäre Bedienung direkt am Gerät wurden beim Teufel Boomster 4 zahlreiche Bedienelemente integriert, die sich auf der Geräteoberseite befinden und für ein besseres haptisches Empfinden gummiert sind. Jetzt erläutern wir diese Bedienelemente im Detail und gehen dabei von links nach rechts vor. Der erste Taster ist für das Ein- sowie Ausschalten des Boomsters 4 zuständig. Mittels des Buttons "Bass" können wir die Bassintensität in einem Bereich von -6 bis +6 dB verändern. Hierfür muss der Taster "Bass" betätigt werden, und mittels der Plus- und Minus-Taste wird die Intensität erhöht beziehungsweise verringert. Der nächste Knopf ist für den Bluetooth-Eingang beziehungsweise das Koppeln mit einem Smartdevice zuständig. Um den Kopplungsmodus zu starten, muss das Bedienelement einige Sekunden gedrückt werden. Neben dem Bluetooth-Taster befindet sich die Eingangswahl, hier können die Quellen DAB/UKW sowie AUX-In ausgewählt werden. Die darauf folgenden Pfeiltaster werden z.B. bei der Bluetooth Wiedergabe fürs Skippen vor- und rückwärts eingesetzt. Während der DAB-Wiedergabe übernehmen die Bedienelemente das Springen zum nächsten oder vorherigen Sender. Zwischen den beiden Pfeiltastern sitzt der Wiedergabe/Pause-Knopf. Danach folgen drei Favoriten-Bedienelemente, mit denen sich DAB/UKW-Sender abspeichern und aufrufen lassen. Den Abschluss bilden die drei frei belegbaren Stationstasten sowie die Plus- und Minus-Buttons, mit denen die Lautstärke erhöht bzw. verringert wird.

Teil 2 der Bedienelemente

Signalgeber im Scheckkartenformat

Für eine Bedienung des Boomster 4 aus der Ferne liegt im Lieferumfang ein sehr kompakt gehaltener Signalgeber bei, der aus schwarzem Kunststoff hergestellt ist. Mittels der Remote hat der Nutzer schnellen Zugriff auf die Eingangswahl, die Wiedergabesteuerung sowie auf die Stationstasten. Die Taster haben einen knackigen Druckpunkt, insgesamt ist die kompakte Fernbedienung kein qualitatives Meisterstück, erfüllt aber ihren Zweck.

Der Tragegriff des Boomster 4 im Detail

Um den Boomster 4 von Lautsprecher Teufel komfortabel transportieren zu können, wie z.B. im Schwimmbad oder bei der Grillparty, verfügt das Device auf der Geräteoberseite über einen massiven Tragegriff aus Metall. Die Unterseite des Bügels ist perforiert, dadurch kann er nur schwer aus der der Hand rutschen. Die gesamte Haptik wirkt hochwertig. Damit sich der Boomster 4 bei einem leichten Regenschauer nicht gleich in die "ewigen Jagdgründe" verabschiedet, verfügt er über eine IPX5-Klassifizierung. Das bedeutet, dass der Speaker gegen Strahlwasser aus allen Richtungen geschützt ist.

Die Rückansicht des Boomster 4

Sehen wir uns nun die Rückseite des Boomster 4 genauer an. Im Mittelteil befindet sich ein großer Boomster-Schriftzug und eine Etage darunter lokalisieren wir die Stabantenne, die für einen guten Empfang bei DAB+ und UKW-Sendern vorgesehen ist. Um die Anschlüsse auch effektiv vor Regen und Staub zu schützen, befindet sich über den Anschlüssen eine gummierte Kunststoffabdeckung.

Mittels einer gummierten Kunststoffkappe werden die Anschlüsse geschützt

Nachdem wir die Kunststoffabdeckung geöffnet haben, wird die Sicht frei auf die Anschlusssektion des Teufel Boomster 4. Hier untergebracht wurde ein AUX-In Anschluss, um z.B. ein analoges Quellgerät anzuschließen. Daneben befindet sich eine USB-C Buchse, mit der der Boomster 4 aufgeladen werden kann. Wie üblich, enthält der Lieferumfang ein passendes Ladekabel, ein Netzteil fehlt allerdings. Der Boomster 4 kann mittels eine USB-C Ladegerät mit 60 Watt geladen werden. Über eine Powerbank-Funktion, um z.B. das Smartdevice während der Wiedergabe zu laden, verfügt der Boomster 4 nicht.

Die ausziehbare Stabantenne in der Detailansicht



Auf der Unterseite sorgen gummierte Standfüsse für die notwenige Standfestigkeit

Im Lieferumfang enthaltenes USB-C Ladekabel

