TEST: Teufel Airy Sports TWS 2 - die zweite Generation mit App-Steuerung

Teufel ersetzt das bisherige Modell der Airy Sports TWS nun durch die Airy Sports TWS 2 In-Ear-Sportkopfhörer. Das neue Modell, in vier Farben für exakt 119,99 EUR bei Teufel online oder in den Stores zu erwerben, ist mit Bluetooth 5.3 und AAC-Codec ausgestattet. Hinzu kommen Hybrid-ANC, Transparenzmodus sowie insgesamt sechs Mikrofone für eine verbesserte Sprachverständlichkeit.

Kurz ein paar Worte zum Mikrofon Set-up. Wie schon angesprochen, befinden sich drei Mikrofone pro Seite: Sprache (Anrufe), Feedforward (ANC+Anrufe) plus Feedback (ANC). Sogenannte „Mikrofon-Beruhigungskammern” wurden speziell gestaltet und akustisch optimiert, um Windgeräusche zu minimieren und die Sprachqualität bei Anrufen zu verbessern. Zudem reduzieren Gitter vor den äußeren Mikrofonen zusätzlich störende Windgeräusche.

Earbud mit Ohrstöpsel in der Größe M

10 mm Treiber (Frequenzgang 20 Hz bis 20 kHz) mit sehr geringen Verzerrungswerten und die Earhooks im Detail

Die 10-mm-Treiber, die neu entwickelten, laut Teufel und auch unserem Eindruck nach sehr hautsymphatischen Earhooks und Ohrstöpsel in gleich fünf unterschiedlichen Größen (XS, S, M, L, XL) ermöglichen eine ausgezeichnete Kombination von Tragekomfort und tadelloser akustischer Leistungsfähigkeit. Natürlich sind die neuen Sportkopfhörer spritzwasserfest nach IPX4-Norm und bieten unserer Meinung nach ansprechende Akkulaufzeiten mit einer einzigen Ladung.

Außenseite eines Earbuds

Satte 13 Stunden bei ausgeschaltetem ANC und immer noch gute 8 Stunden bei aktivierter Geräuschunterdrückung sind überzeugende Werte – da schafft man gleich mehrere Workouts oder morgendliche Jogging-Runden mit nur einer Ladung. Natürlich wird über USB-C aufgeladen, hinten im Case befindet sich der Anschluss. Die Airy Sports TWS 2 sind kompatibel zu Multipoint und Swift Pair, und sind im Vergleich zu den Vorgänger-TWS nun auch mittels der Teufel Go-App zu bedienen.

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USB-C-Ladeanschluss am Case

Case und mitgeliefertes USB-C-Kabel. Das Case ist recht ausladend

Case von innen mit den Halterungen und den kleinen Magnetkontakten für die Ohrpasstücke

Öffnungsmechanismus und Case-Innenraum im Detail

Teufel hat die neuen Sport-TWS-Modelle in zahlreichen Punkten gegenüber dem Vorgänger verbessert. Earhooks und Earbuds sind ergonomischer geformt, dabei hatten die alten TWS auch keinen schlechten Komfort. Zudem ist das Case kompakter – aber unserer Ansicht nach immer noch deutlich zu groß. Das ist ein Nachteil – so einfach verstauen wie normale, sehr kompakte TWS-Cases lassen sich die Airy Sports TWS 2 nicht. Auch, dass das Case nun hochwertiger ist, können wir nicht unbedingt nachvollziehen. Besser hätte uns eine leichte, haptisch angenehme und optisch elegante Gummierung gefallen. Der Auf- und Zuklapp-Mechanismus wirkt auch nicht sonderlich solide, das ist bei fast allen Konkurrenten aber defintiv nicht besser. Da wir gerade bei den Kritikpunkten sind: Man kann nur schwer erkennen, welcher Earbud fürs linke und welcher fürs rechte Ohr gedacht ist: Die Bezeichnungen sind zu klein.

App

Der Teufel Airy Sports TWS 2 ist nun im Gegensatz zum Vorgänger mittels der schon gut bekannten Teugel Go App zu steuern. Die App steht für iOS- und Android-Devices in den jeweiligen App Stores kostenlos zum Download bereit. Damit der TWS In-Ear von der App erkannt wird, muss er sich im Paring-Modus befinden (Ohrstücke im Case, Deckel des Cases offen, Knopf vorn am Case solange drücken, bis die LED blau blinkt). Innerhalb der App bekommt man den aktuellen Ladezustand beider Ohrelemente angezeigt, zudem kann man zwischen den Modi für die aktive Geräuschunterdrückung und dem Transparenzmodus, der bewusst wichtige akustische Elemente zum Hörer durchlässt, umschalten. Natürlich ist es ebenso möglich, den Airy Sports TWS 2 ohne ANC oder Transparenzmodus zu nutzen - beides wird in diesem Fall einfach ausgeschaltet. Wer maximal lange mit einer Akku-Ladiung hören möchte, kann dies z.B. tun, dann sind bis zu 13 Stunden möglich. Auch Einstellungen das Device und die App betreffend können vorgenommen werden, und es stehen zahlreiche EQ-Modi bereit. Zudem kann der User auch ein eigenes EQ-Preset anlegen.

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Haupt-Screen der App

Alles deaktivieren, Transparenz- oder ANC-Modus

In neutraler Einstellung - hier hört man den Airy Sports TWS 2 "pur", so wie er abgestimmt wurde

EQ "Bassverstärkung"

Modus "Podcast"

Bertriebsart "Techno"

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Hier das "Pop"-EQ-Kennfeld

Eine Höhen-Anhebung ist ebenfalls möglich

"Rock" EQ-Kurve

Und hier die EQ-Einstellung für "Klassik"

Der Hörer kann sich auch ein eigenes Preset erstellen

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Einstellungen "Produkt"

Einstellungen "App"

Die App ist optisch modern und relativ schlicht gehalten, was uns gut gefällt. Sie arbeitet zuverlässig - so wurde derAiry Sports TWS 2 auch nach längerem Nichtgebrauch stets wieder sofort und ohne Probleme mit der App verbunden.

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