TEST: LG 65QNED93A6A - bildstarker, einfach zu handhabender QNED 4K-TV mit umfangreicher Ausstattung

Nun hat der erste 2025er LG QNED-4K-TV den Weg in unseren Testraum gefunden: Der 65QNED93A6A möchte beweisen, dass die Südkoreaner beileibe nicht nur hochklassige OLED-Fernseher bauen können, sondern auch bei LCD-basierten Modellen ganz vorne mitspielen. Der Preis fürs moderne High-Tech-Paket liegt in der hier getesteten 65 Zoll-Version bei 2.299 Euro (direkt auf der LG-Website), alternativ ist dieses Modell auch in 55 und 75" erhältlich. Es handelt sich laut LG um einen "4K QNED evo AI TV", der über ein "Dynamic QNED Color Pro-Display", Mini-LED-Backlight sowie "Precision Dimming Pro" verfügt, um eine ausgezeichnete Bildqualität sicherzustellen.

An Bord ist nicht der große alpha9 KI-Prozessor, sondern der alpha8 Gen2 4K AI-Chip mit geringfügig weniger maximaler Rechenleistung, der aber für sämtliche Aufgaben des Alltags defintiv ausreicht. Auch er bietet zahlreiche nützliche AI-Funktionen, die nicht nur das Bild, sondern ebenso den Klang betreffen. Typisch für einen G Smart-TV gehobener Klasse, befinden sich unter anderem der Filmmaker Mode, die Kompatibilität zu Dolby Vision sowie Dolvy Atmos und die Möglichkeit zum flüssigen, nahtlosen Gaming mit bis zu 4K@144Hz an Bord. Kompatibel ist unser Testkandidat auch zu AMD FreeSync.

Weitere Merkmale umfassen das aktuelle webOS mit 4 Jahren Upgrade-Garantie sowie eine für die aktuelle Generation neu gestaltete "AI Magic Remote-Fernbedienung" für ein problemloses Handling. Natürlich lässt sich der QNED-TV einfach sowie zügig einrichten, und auch ein Bildassistent für die Wahl der passenden Bilddarstellung in Relation zur Wahrnehmung des Anwenders gehört dazu. Der Video-EQ bietet viele, größtenteils absolut brauchbare Bildfelder, und eine Zwischenbildberechnung mit verschiedenen Modi fehlt ebenfalls nicht.

Verarbeitung

Leiste vorne mit LG QNED Logo

Standfuß vorne

Metallrahmen in Schwarz

Weitere Ansicht der seitlichen Kante

Rückseite

Standfuß von hinten

Der 65 Zoll QNED TV macht einen sehr hochwertigen und eleganten Eindruck. Die Kombination aus dem schmalen Metallrahmen in Schwarz und der anthrazitfarbenen Leiste im unteren Bereich, die aus Aluminium besteht und ein schickes geschliffenes Finish bietet, wirkt ebenso minimalistisch wie edel. Nur dezent ist im rechten vorderen Bereich das "LG QNED"-Logo integriert. Der Standfuß setzt den wertigen Eindruck nicht ganz konsequent fort: Er besteht aus Kunststoff und ist, bei groberer Handhabung, ein wenig empfindlich für Kratzer. Entfernt man sich ein wenig vom TV und achtet nicht ganz so penibel darauf, fällt die Kunststoffoberfläche aber nicht negativ ins Gewicht und die gesamte Optik des LG LCD-TVs ist zweifellos sehr stimmig.

Die Bautiefe des 65QNED93A6A ist mit 55mm nicht extrem dünn, aber für den TV mit MiniLED-Hintergrundbeleuchtungstechnologie absolut in Ordnung und wirkt selbst frei im Raum aufgestellt nicht zu aufdringlich. Die Oberfläche besteht zum größten Teil aus mattschwarzem Kunststoff, die äußere Umrandung aus Metall, ebenfalls in mattschwarz. Was dem 65QNED93A6A für eine cleane freie Aufstellung fehlt, sind Vorbereitungen für ein Kabelmanagement und Abdeckungen für die Anschlüsse. Insgesamt macht der Rücken aber einen aufgeräumten Eindruck und die seitlich sowie nach unten integrierten Schnittstellen sind gut integriert.

Fernbedienung

Fernbedienung im Lieferumfang

Spannend ist natürlich, dass LG auf eine neue Fernbedienung setzt. Die frühere Magic Remote mit kunstvoll geschwungener Formensprache und Hochglanzoberfläche wird durch eine klassischere, weniger auffällige Fernbedienung ersetzt. Uns gefällt das neue, dezentere Design besser und auch die strukturierte Kunststoffoberfläche macht einen hochwertigen Eindruck. Die Remote ist nicht zu groß und problemlos mit einer Hand bedienbar, trotzdem fallen die integrierten Tasten nicht zu klein aus. Das Anthrazit passt gut zur Designkombination des Fernsehers und auch der Druckpunkt ist ausgezeichnet. Zusätzlich zum Navigationskreuz mit mittigem Scrollrad gibt es einige Direktzugriffstasten für relevante Optionen (Einstellungen zur Barrierefreiheit, EPG, Startseiten-Hub, Menü, EPG, etc.) sowie die Streamingdienste Netflix, prime video, Disney+ und Rakuten TV. Auch auf LG Channels greift man zu und dem Sprachassistent Alexa wurde ebenso eine eigene Taste spendiert. Für den Betrieb werden zwei AAA-Batterien benötigt. Das Scrollrad dient im Übrigen auch als OK-Taste. Die Einstellung der Lautstärke sowie der Kanalwechsel sind als Wippschalter ausgeführt, wie man es inzwischen von vielen TV-Herstellern kennt. Die Wippschalter lassen sich aber nicht drücken, um den Fernseher stummzuschalten, hält man die Taste zur Verringerung der Lautstärke kurz gedrückt. Das ist etwas unpraktisch, wenn man schnell die Lautstärke verringern, aber nicht komplett stummschalten möchte, funktioniert sonst aber problemlos. Wie schon bisher kann man die 2025er Magic Remote wie eine "Air Mouse" nutzen, aber auch die klassische Bedienung mit der Navigationseinheit funktioniert ohne Probleme. Das Einzige, was wir vermissen, ist eine Beleuchtungsmöglichkeit.

Anschlüsse

Seitlich montierte Anschlüsse

Weitere Anschlüsse am LG QNED TV

Der LG 65QNED93A6A ist mit vier HDMI-Schnittstellen ausgestattet, die allesamt seitlich montiert sind. Alle vier sind als HDMI 2.1-Slot ausgeführt, einer unterstützt HDMI eARC. Auch seitlich sitzen ein optischer Digitalausgang sowie oberhalb der HDMI-Anschlüsse ein CI+ Slot sowie USB. Nach unten gibt es einen weiteren USB-Slot sowie die Anschlüsse für Kabel/Antenne und Satellit. Beide USB-Schnittstellen entsprechen dem Standard USB 2.0. Außerdem ist eine Ethernet-Schnittstelle integriert, wenn der TV kabelgebunden mit dem Heimnetzwerk verbunden werden soll. Alternativ ist natürlich die drahtlose WiFi-Integration problemlos möglich.

Einrichtung

Start der Ersteinrichtung

Sprachauswahl

Einstellungen zur Barrierefreiheit

Mit Fernbedienung oder Smartphone einrichten?

Internetverbindung herstellen

Vorbereitung für den Sendersuchlauf

Wandmontage oder auf Tischfuß platziert?

KI-Funktionen aktivieren/deaktivieren

Welche TV-Empfangsart wird genutzt?

Sendersuchlauf wird durchgeführt

Anmeldung mit LG-Konto

Weitere Apps und Dienste installieren

Bei der Ersteinrichtung nehmen sich die OLED- und QNED-Fernseher von LG nahezu nichts. In ausführlicher Manier wird man durch alle notwendigen Schritte für die Inbetriebnahme des 65QNED93A6A geführt. Hierbei unterstützen Grafiken sowie eine insgesamt gute Übersetzung der Hilfetexte. Nach der Wahl der Sprache und des Standorts werden direkt die möglichen Einstellungen bezüglich der Barrierefreiheit angeboten, danach kann man auswählen, ob man den LG MiniLED-TV mit dem Smartphone oder der Fernbedienung einrichten möchte.

Im Folgeschritt wird die Netzwerk- und Internetverbindung hergestellt, bereits angeschlossene Geräte eingerichtet und festgelegt, ob der Fernseher an der Wand montiert wird oder auf dem Standfuß auf einem Sideboard steht. Danach geht es an den TV-Tuner inklusive Sendersuchlauf. Wer über eine externe Set-Top-Box verfügt, kann diesen Schritt natürlich überspringen. Bevor man dann die ersten Bildinhalte genießt, lassen sich noch die KI-Funktionen "AI-Bild Pro" sowie "AI-Ton Pro" an- oder ausschalten.

Wer den LG TV auch im "ausgeschalteten" Zustand verwenden und dann vielleicht persönliche Fotos, Informationen, Kunstwerke oder KI-Bilder anzeigen bzw. Musik vom Smartphone hören möchte, muss "Stets bereit" aktivieren. Der Standby-Verbrauch steigt dann etwas an, dafür kann der Fernseher auch direkt auf Sprachbefehle reagieren.

Natürlich prüft der 65QNED93A6A, ob ein aktuelles Firmware-Update vorliegt, wenn er mit dem Internet verbunden ist und schlägt die Erstellung eines LG-Kontos vor, welches für die Nutzung aller Features, darunter z.B. auch die personalisierten Inhaltsempfehlungen am webOS-Homescreen, notwendig ist. Weiterhin lassen sich zusätzliche Apps und Dienste installieren.

Menü

Hauptmenü

Mit Übersicht und klarer Gliederung präsentiert sich der webOS Home-Screen. Linker Hand befinden sich vier Symbole. Ganz oben kann man sich beim LG-Konto anmelden, genießt personalisierte Empfehlungen und weitere Vorteile. Dann gibt es die Glocke mit Benachrichtigungen, wie z.B. Firmware-Updates. Das Zahnrad ist erwartungsgemäß für Einstellungen vorgesehen.

Schnellzugriffs-Menü, typisch für die aktuellen LG Smart-TVs

Hier gibt es zunächst mal ein kleines Menü für schnellen Zugriff auf relevante Optionen. Ganz oben wählt man zunächst das gewünschte Sub-Menü aus, darunter typische Einstellungen für Bild, Ton, etc., es gibt einen Chatbot für Anfragen per Sprache zu bestimmten Funktionen (Bildschirm, Ton, Verbindung, System, etc.) sowie die Barrierefreiheit-Übersicht, Netzwerkeinstellungen und die Möglichkeit, das Menü individuell anzupassen. Am wichtigsten sind hier aber die Einstellungmöglichkeiten für den Bilmodus, Tonmodus, die Panel-Helligkeit, die Audioausgabe, Schlummerfunktion, Augenschonender Modus, Datenschutz und Multi View. Auch kann man den Bildschirm ausschalten. Praktisch finden wir, dass wen man z.B. den Bildmodus auswählt, man auch mit lediglich einem Klick direkt in die erweiterten Einstellungen gelangt und dann sämtliche Parameter festlegen kann. Schließlich, das sind die letzten beiden Symbole links oben, kann man noch mit der Lupe die globale Suchfunktion auswählen und das EPG aufrufen.

Eigener Screen für aktuelle Aktionen

App-Store

Der Home-Screen ist, wie erwähnt, übersichtlich und klar gegliedert. Mit dem großen Werbebanner oben muss man leben, darunter befinden sich unterschiedliche Kategorien, u.a. LG Streaming Week, Sport, Gaming, Musik, Startseiten-Hub, Home-Office, Lernen, Barrierefreiheit und Shopping. Auch hier kann man unter "Bearbeiten" den Bildschirm individualisieren. Klickt man auf eines der Banner, wird man direkt zum jeweiligen Screen der Unterkategorie weitergeleitet. Unter Musik z.B. findet man zahlreiche Angebote von Spotify, YouTube und Apple Music (ggfs. Abo erforderlich), aber auch kostenlose Inhalte, die z.B. direkt von LG bereitgestellt werden.

Unterhalt der Kategorie-Banner befindet sich die bekannte App-Leiste. Hier lassen sich direkt Streamingdienste oder sonstige Apps aufrufen. Ganz am Ende lässt sich diese Liste auch bearbeiten, um nicht benötigte Applikationen zu entfernen oder andere hinzuzufügen bzw. weiter vorne zu platzieren. Wiederum darunter setzen sich eine ganze Weile Empfehlungen fort. Diese können von Streamingdiensten, oder auch aus Mediatheken oder Apps wie LG Channels stammen.

Klickt man im Menü der Schnelleinstellungen auf das Zahnrad ganz oben, erreicht man das Setup-Menü des LG 65QNED93A6A mit allen Einstellungsmöglichkeiten. Unter AI-Dienst lassen sich alle Funktionen der künstlichen Intelligenz ein- und ausschalten.

Auswahl des gewünschten Presets

Im Bildmenü kann man zunächst das gewünschte Preset auswählen. Hier stehen Personalisiertes Bild, Lebhaft, Standard, Basic, Kino, Sport, Spiele-Optimierer und FILMMAKER MODE zur Verfügung. Möchte man Personalisiertes Bild nutzen, führt man mit einem Klick auf "Personalisierter Bild-Assistent" diesen in acht Schritten durch. Hier folgen nun die Screenshots zum Bild-Assistenten:

Der Bikd-Assistent startet. Man bekommt mehrere Sets mit Bildern präsentiert, immer im Hinblick auf einen Parameter, und wählt je 2 Bilder aus

Los geht es mit der "Allgemeinen Präferenz": Welche beiden Bilder werden als besonders stimmig wahrgenommen?

Im nächsten Step geht es um die bevorzugte Schärfe des Bildes

Helles, sehr klares, oder lieber ein ausgewogen-natürliches Bild? Bezogen auf den Farbton, hat man in diesem Schritt die Wahl

Nüchtern und kalt oder rund und warm? Welche Farbtemperatur man bevorzugt, legt man hier fest und kann bis zu 2 Bilder aussuchen

Und nochmals geht es um die Bildschärfe zur Festlegung des richtigen personalisierten Bildes

Zum Schluss wird nochmals der korrekte Farbton abgefragt

Jetzt ist die Analyse abgeschlossen

Der LG QNED TV macht dann verschiedene Vorschläge mit unterschiedlicher Farbtemperatur, Kontrast und Schärfe. Der Anwender wählt jeweils zwei Bilder aus, die einem am besten gefallen und am Ende werden die Ergebnisse analysiert und vom Fernseher ein daraus resultierendes Bildpreset generiert. In den erweiterten Einstellungen lassen sich dann alle Bildparameter manuell justieren:

Bildeinstellungen

Unterpunkt "Helligkeit"

Helligkeit mit den Unterpunkten Panel-Helligkeit, Kontrast anpassen, Schwarzwert, Automatischer Dynamischer Kontrast, Gamma, Videobereich, LED Lok. Dimming, Autom. Helligkeitsregelung

Farbe mit den Unterpunkten Farbtiefe, Farbton, Farbumfang, Feineinstellung (Farbmanagement) und Weißabgleich

Klarheit mit den Unterpunkten Schärfe anpassen, Super Resolution, Rauschunterdrückung, MPEG-Rauschunterdrückung, Glatte Abstufung, Echtes Kino Tru Motion (weitere Informationen zur Zwischenbildberechnung im Abschnitt Bild)

Klangprogramme

Auch im Ton-Menü kann man verschiedene Presets auswählen und es gibt einen personalisierten Sound-Assistent. Ähnlich wie beim personalisierten Bildassistenten werden hier verschiedene Klangbeispiele wiedergegeben.

Wenden wir uns dem Sound-Assistenten zu.

Wie hört der Anwender am liebsten? Genau das soll mit Hilfe des personalisierten Sound-Assistenten herausgefunden werden

Bevorzugte Stimmfarbe - man kann, wie auch in den anderen Schritten, zwei Tonbeispiele aussuchen

Bevorzugte Bass-Höhen-Balance

Bevorzugter Raumklang

Bevorzugter Stimmklang in Relation zur Bass-Höhen-Balance

Bevorzugter Raumklang in Relation zur Stimmfarbe

Bevorzugter Raumklang in Verbindung mit der Bass-Höhen-Balance

Analyse abgeschlossen

Zunächst wählt man die gewünschte Stimmfarbe, dann die Balance zwischen Bässen und Höhen und schließlich die Abstimmung des Raumklangs, dann folgen Kombination der genannten Beispiele. Auch hier erfolgt eine Analyse und die Erstellung eines personalisierten Presets.

Erweiterte Toneinstellungen

Weitere Audioeinstellungen

Unter Audioausgabe kann man dann noch auswählen, ob man die TV-Lautsprecher oder einen kabelgebundenen Lautsprecher (per optischem Digitalausgang) oder auch einen kabellosen Lautsprecher verwenden möchte. Auch die Kombination zwischen TV-Lautsprecher und externem Gerät ist möglich. In den erweiterten Einstellungen aktiviert oder deaktiviert man Dolby Atmos, greift auf den Equalizer zu und schaltet den eARC ein.

Menü "Allgemein"

Wichtiges Submenü: AI-Dienst. Hier kann man sämtliche AI-Funktionen aktivieren und deaktivieren

Systemeinstellungen

Weitere zusätzliche Einstellungen

Support inklusive der Möglichkeit zum Software-Update, einer Benutzeranleitung, einer Schnellhilfe, sowie Selbstdiagnosen für Bildschirm & Ton

Wichtig bei einem modernen Smart-TV: Immer die Software auf dem neuesten Stand halten

Schließlich findet man in den unter Allgemein und Support weitere Systemeinstellungen sowie die Möglichkeit, manuell nach einem Firmware-Update zu suchen oder durchstöbert die elektronische Bedienungsanleitung.

Bild

4K Ultra HD Blu-ray, Mord im Orient-Express

Wir starten direkt mit einer bezüglich der Bewegungswiedergabe sehr schwierigen Szene, nämlich dem ersten Kapitel aus Hercule Poirots "Mord im Orient-Express". Bei 24p-Zuspielung mit unserem Ultra HD Blu-ray Player bietet der LG 65QNED93A6A auch gleich die Aktivierung des FILMMAKER MODE an, welcher wir auch direkt Folge leisten. Wer möchte, kann natürlich auf einen personalisierten Bildmodus wechseln oder ein anderes Preset gehen. Allerdings zeigt der Filmmaker Mode die natürlichsten Farben an und kommt bei einem abgedunkelten Raum (der Raum muss nicht völlig dunkel sein) am besten heraus. Auch die Kino-Modi sind ein wenig heller und kühler bezüglich der Farbtemperatur. Wir schauen uns die Szene also zunächst im Filmmaker Mode an und lassen auch die Frame-Interpolation ausgeschaltet, um die native 24p-Darstellung des 65QNED93A6A bewerten zu können. Der LG MiniLED-TV präsentiert hier ein wirklich gutes, aber nicht völlig perfektes Ergebnis. Der Schwenk gelingt grundsätzlich geschmeidig, bei genauem Hinsehen aber sieht man an der Klagemauer ein paar zitternde Kanten und kein 100% stabiles Bild. Man muss allerdings erwähnen, dass dies bei diesem Beispiel den wenigsten Fernsehern gelingt. Bei der Draufsicht auf die zahlreichen jüdischen Pilger hat der QNED TV keine Probleme bei der scharfen Erfassung aller Objekte im Bild. Auch hier zeigen sich aber ein paar zitternde Objektkanten. Das setzt sich fort in der folgenden Szene, als einige Personen vor der Kamera laufen, unter anderem auch der rennende Junge, der die Frühstückseier für Monsieur Poirot auf dem Tablett hat. Insgesamt ist das Bild angenehm, sehr natürlich bezüglich der Schärfe und Farbgebung, bei schnellen Bewegungen und Kameraschwenks aber nicht absolut perfekt.

Um den direkten Unterschied erkennen zu können, schalten wir direkt die Zwischenbildberechnung des alpha8 Gen2 4K AI Prozessors zu und starten das Kapitel erneut. In den erweiterten Bildeinstellungen findet man die Frame-Interpolation des LG QNED TVs unter dem Punkt "Klarheit" und dann "TruMotion". Es gibt hier die Auswahlmöglichkeiten Aus, Filmische Bewegung, Natürlich, Glatte Bewegung und Nutzerauswahl. Natürlich und Glatte Bewegung greifen erfahrungsgemäß etwas stark ein. Es gibt dann ein sehr geschmeidiges Bild, welches aber dann mit anderen Artefakten zu kämpfen hat und auch nicht mehr ganz kinogerecht wirkt. Dies stellt sich auch beim 2025er 65QNED93A6A so dar und ist unserer Meinung nach nicht zielführend. "Filmische Bewegung" hingegen ist ein gelungener Kompromiss. Der 24p-Judder wird hier weitgehend gänzlich ausgemerzt, das typische natürliche Kinobild bleibt aber erhalten. Darüber hinaus sind Kamerafahrten deutlich flüssiger, auch das Kantenzittern an den Fugen direkt zu Beginn der Sequenz bleibt fast vollständig aus und trotz der vielen umherlaufenden Personen bleibt das Bild auch bei der Ansicht der Menschenmenge vor der Klagemauer von oben sehr stabil. Vereinzelt kann man auch hier immer mal einen Fehler der Berechnung bei bewegten Objekten erkennen, die Ausprägung hält sich aber stark in Grenzen. Wer möchte, kann sich natürlich unter "Nutzerauswahl" noch mehr hineinfuchsen und mit "Entruckeln", "Schärfen" und "Motion Pro" die individuell optimale Einstellung finden.

Sehr gut gefallen uns die knackigen, aber nicht zu intensiven und sehr natürlichen Farben. Hauttöne gelingen authentisch und auch die unterschiedlichen Sandtöne des Bodens und der Architektur wirken stimmig. Der LG 65QNED93A6A bietet auch eine ausgeprägte Tiefenstaffelung mit sauber herausgearbeiteten Bildebenen und eine gute Objektplastizität. Mit einem OLED kann er in dieser Kategorie nicht ganz mithalten, was natürlich auch auf die höhere Kontraststärke und den praktisch unendlichen Schwarzwert zurückzuführen ist. Als MiniLED-Fernseher liefert aber auch der 65QNED93A6A ein ausgesprochen dynamisches Bild mit sehr gutem Schwarzwert. Bemerkenswert ist auch, dass hier die Zonensteuerung ausgesprochen präzise zu funktionieren scheint. Überstrahlungen in benachbarte dunkle Bereiche fallen in dieser Sequenz nicht auf.

Blu-ray Disc, Skyfall

Mit dem 23. Film der James Bond-Filmreihe spielen wir einen Klassiker in 1.080p-Auflösung zu. Beim Scaling macht man dem 65QNED93A6A und seinem alpha8 4K Gen2 AI-Prozessor nichts vor. Mit hoher Kanten- und Detailschärfe wird ein tadelloses Bild mit authentischer Farbgebung im Filmmaker Mode geboten. Während bei Mord im Orient-Express noch geringer Restlichteinfall herrschte, verdunkeln wir bei diesem Beispiel nahezu komplett und wir sind erstaunt, wie tief der Schwarzwert des 65QNED93A6A mit MiniLED-Hintergrundbeleuchtung doch ist. Ohne direkten Vergleich werden hier wenige Anwender kaum etwas vermissen. Das schlägt sich, dank der hohen Helligkeitsperformance, auch in einer hohen Kontraststärke nieder.

Was dann aber natürlich, unter diesen Umgebungsbedingungen, etwas deutlicher auffällt, ist das Überstrahlen von sehr hellen in sehr dunkle, benachbarte Bildbereiche. Die Zonensteuerung ist zwar, wie angesprochen, wirklich gut, aber natürlich nicht vergleichbar mit der OLED-Technologie, wo jeder einzelne Pixel zielgenau komplett ausgeschaltet werden kann. Im typischen Filmbetrieb fällt das nur an vereinzelten Stellen auf, wenn aber natürlich gerade ein schwarzer Bildschirm angezeigt wird und z.B. rechts unten der Hinweis des UHD Players "Ladevorgang" angezeigt wird, erkennt man eindeutig, dass eben dieser Bildschirmbereich dann gesamtheitlich aufgehellt wird. Dennoch, da es im Alltag zu diesen Extremsituationen in der Regel nicht häufig kommt, wird aber ein sehr attraktives und äußerst dynamisches Bild geboten. Selbst bei den schwarzen Balken, die bei Cinemascope-Filmen immer sichtbar sind, zeigt der 65QNED93A6A eine klare Kante und Abgrenzung hin zum hellen Bild.

In Kombination mit dem rechenstarken Upscaling des LG Fernsehers werden über alle Helligkeitsbereiche hinweg viele Details und Feinheiten herausgearbeitet. Etwas ausgeprägteres Rauschen an der Ebenholz-Wandvertäfelung und im gering beleuchteten Appartement, welches Bond im ersten Kapitel betritt, fällt auf. Manchmal scheint der TV etwas zu zögern, bevor er die Beleuchtungszonen nachjustiert und noch etwas nachdunkelt, was das Rauschen dann weiter reduziert. Die Kanten- und Detailschärfe ist auf enorm hohem Niveau, neben der feinen Gesichtskonturen werden auch Details am Maßanzug des 007-Agenten sichtbar. Die Farbgebung ist natürlich, mit passender Wärme und der Unterschied zwischen der künstlichen Beleuchtung im Raum und den einfallenden Sonnenstrahlen ist unverkennbar.

Der zusätzliche Rechenaufwand der Zwischenbildberechnung zum Upscaling bereitet keine Probleme. Die festgestellten Eigenschaften lassen sich auch auf das Material in 1080p-Auflösung übertragen. Filmische Bewegung zeigt sich erneut als sehr guter Kompromiss zwischen geringem 24p-Judder und wenig Kantenzittern bzw. Nachzieheffekte. Hier wirkt die native 24p-Wiedergabe noch etwas flüssiger als bei der UHD Blu-ray, selbst bei der Verfolgungsjagd über den Dächern Istanbuls wird hier ein durchweg stabiles Bild geboten. Mit guter Tiefenstaffelung und Objektplastizität realisiert der 65QNED93A6A ein sehr angenehmes, natürlich wirkendes Kino-Bild mit wenig Schwächen.

TV-Tuner, 720p und 1080i

Wer möchte, kann hier natürlich auf einen farblich etwas intensiveren, helleren Modus wechseln, wir bleiben allerdings auch beim TV-Tuner beim sehr natürlichen Filmmaker Mode und lassen zunächst auch die Zwischenbildberechnung deaktiviert. Der 65QNED93A6A ist mit seiner MiniLED-Hintergrundbeleuchtung mehr als ausreichend hell und zeigt auch im Tageslichtbetrieb ein dynamisches, kontrastreiches Bild. Mit Reflektionen hat er gegenüber einem OLED-Fernseher vergleichsweise wenig zu kämpfen, völlig frei von Spiegelungen ist aber auch das matte Display nicht. Probleme treten hier aber nahezu nur bei dunklen Bildinhalten und hoher Lichteinstrahlung auf, wenn der QNED-Fernseher z.B. direkt neben einem Fenster platziert wird. Schenkt man der Position des TVs ein wenig Aufmerksamkeit, kann man ohne Probleme im Alltag auch bei Tageslicht Inhalte genießen.

Hier spielt auch der Blickwinkel eine wichtige Rolle, da man ja häufiger ein wenig auf dem Sofa "lümmelt" oder mit der ganzen Familie davor sitzt. Hier ist der LG 65QNED93A6A gut aufgestellt und weist kaum Farbveränderungen oder Helligkeitseinbußen auf. Erst ab einem sehr stumpfen Winkel sehen wir klare negative Auswirkungen in Form weniger intensiver Farben. Grundsätzlich liefert der LG TV-Tuner ein sehr natürliches, nicht überscharfes Bild mit sehr guter Farbdarstellung und solider Kontraststärke ab. Bewegungen wirken auch ohne Zwischenbildberechnung geschmeidig und das Bild stabil. Die Kantenschärfe, z.B. bei Schriften im Bild am deutlichsten sichtbar, könnte für unsere Verhältnisse ein wenig prägnanter sein, leider gibt es auch vereinzelt ein paar Treppenstufen zu sehen. Die Detailschärfe aber gefällt uns ausgezeichnet, was z.B. charakteristische Gesichtszüge oder auch Feinheiten an der Kleidung der Schauspieler deutlich zeigen. Für das 720p-Bild ist die Tiefenstaffelung gut gelungen und durch die meist exakte Ansteuerung der Hintergrundbeleuchtung präsentiert der 65QNED93A6A auch verschiedene Helligkeitsbereiche differenziert. Die Frame-Interpolation kann genutzt werden und sorgt für nochmals geschmeidigere Bewegungsabläufe, zeigt dann aber auch die typischen Nachteile mit einem leicht künstlicheren Look und dem ein oder anderen Nachzieheffekt sowie nicht ganz stabilen Kanten.

Klang

Identisch zum Bild kann auch die Klangcharakteristik nach individuellen Vorlieben justiert werden. Für bessere Vergleichbarkeit bleiben wir aber bei den vorinstallierten Presets und wählen hier, nach einigem Durchprobieren, den Standard-Modus, der weitgehend ausgewogen klingt und auch bei hoher Lautstärke, die in größeren Wohnzimmern notwendig wird, nicht zu Verzerrungen neigt. Der 65QNED93A6A bietet dann ein angenehmes Klangbild, welches sich als typisch für einen Flachbildschirm bezeichnen lässt. Stimmen sind klar und charakteristisch, dröhnen auch bei sehr hohem Pegel nicht und kommen auch bei komplexerem Geschehen gut heraus. Im Alltags-TV-Betrieb offeriert der LG Fernseher auch eine gute Räumlichkeit und stellt Umgebungseffekte, wie z.B. Vögelzwitschern im Baum, während sich darunter zwei Schauspieler unterhalten, ansprechend dar. Komplexes Musikgeschehen ist natürlich nicht die Paradedisziplin, für die Berieselung nebenher aber kann man auch den 65QNED93A6A nutzen. Bei actionreicherer Filmwiedergabe macht der QNED-Fernseher ebenfalls einen guten Eindruck, muss aber den Tieftonbereich klar zurücknehmen, da hier einfach nicht ausreichend Leistung und Volumen zur Verfügung stehen. Für den gelegentlichen Filmgenuss bei nicht allzu hohem Anspruch ist das integrierte Audiosystem in Ordnung, gewaltige Dynamiksprünge, Nachdruck und eine ausgeprägte Differenzierung beim komplexen Actionspektakel gibt es aber erwartungsgemäß nicht.

Fazit

Der LG 65QNED93A6A präsentiert sich in allen Testreihen als visuell stark und punktet durch eine tadellose 24p-Stabilität, eine leistungsfähige Zwischenbildberechnung im Modus "Filmische Bewegung", erstaunlich authentische Farben, eine solide Tiefenstaffelung, einen wirklich guten Schwarzwert und präzise Zonensteuerung der Mini-LEDs. Die ausgeprägte Bilddynamik und die hohe Helligkeit gehören ebenfalls mit dazu. Als kleine Kritikpunkte führen wir das ganz leichte Rauschen an, das man bei der Zuspielung von 1.080p-Inhalten bemerkt - bei UHD-Content ist hingegegen praktisch nichts erkennbar.

Der TV-Tuner ist ordentlich, prpduziert natürliche Farben und eine soldie Bilddynamik, könnte aber - auch wenn das "Meckern auf hohem Niveau" ist - noch ein wenig schärfer agieren in der Grundeinstellung. Vergleichen wir den QNED-TV mit LGs OLEDs, so stellen wir erwartungsgemäß fest, dass diese ein nochmals plastischeres, von der Tiefenstaffelung her noch besser differenziertes Bild offerieren - aber der Abstand ist nicht so bedeutend, wie er vor einigen Generationen noch war, was beweist, dass LG es tatsächlich schafft, beide Technologien - die selbstleuchtenden OLED-Pixel, aber auch die LCD-basierten Modelle - gekonnt weiter zu entwickeln, so werden z.B. die OLEDs von LG immer heller und können daher mittlerweile auch in beinahe jeder Situation, auch bei externem Lichteinfall, verwendet werden.

Kommen wir zurück zum LG 65QNED93A6A, der durch sein attraktives Design und durch sein wohlüberlegtes Bedienkonzept ebenfalls positiv auffällt. Er agiert zuverlässig und recht flink im Menü, aber nicht ganz so schnell bei der Umsetzung von Eingabebefehlen wie z.B. der LG OLED C5 mit alpha9 Prozessor. Das fällt aber nur dann überhaupt auf, wenn man beide Modelle ausreichend kennt und mit ihnen im Alltag gearbeitet hat.

So bleibt ein insgesamt überzeugender Eindruck von unserem Testkandidaten zurück - aktuell sind alle 2025er LG 4K-TV Modelle natürlich, so kurz nach der Markteinführung, noch teuer, aber auch das wird sich einpendeln. Verglichen mit einem LG OLED der Serien B5 oder gar C5 ist der Preis des 65QNED93A6A mit 2.299 EUR (Preis direkt von der LG-Website) spürbar niedriger (Preise direkt bei LG: OLED65B59LA 2.799 EUR, OLED65C5ELB 3.099 EUR), und das Niveau, das der QNED-4K-TV offeriert, ist zweifelsohne sehr hoch. Wer zum Beispiel einen LCD-basierten 4K Smart-TV bereits mehrere Jahre nutzt und sich jetzt anschaut, was 2025er Modelle wie unser Test-Modell können, dem werden schon die Augen geöffnet - und ein Neukauf dürfte oft eine gute Entscheindung sein.

Sehr ausgewogener, optisch attraktiver, einfach bedienbarer und üppig ausgestatteter QNED 4K-TV



MiniLED-TV Obere Mittelklasse

Test 30. Mai 2025

Test: Philipp Kind

Fotos: Sven Wunderlich

Redaktion: Carsten Rampacher

Datum: 30. Mai 2025