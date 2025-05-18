TEST: LG 2025er OLED evo C5 in 42 Zoll - OLED evo mit kleiner Diagonale und großer Bildqualität?

Der LG OLED evo C5 in 42 Zoll ist frisch zum Test eingetroffen. Aktuell ist der TV mit der kleinen Diagonale noch recht kostspielig (1.699 EUR), da es eine 2025er Neuheit ist. Die Serie ist alternativ noch in 48, 55, 65, 77 und 83 Zoll erhätlich. Kernmerkmale unseres Testgerätes umfassen den Brightness Booster für helle & brillante Bilder, der Alpha 9 Gen7 KI-Prozessor mit zahlreichen KI-Funktionen, die optimale Bildgüte und den passenden Sound betreffend, webOS 24 mit vier Jahren (webOS Re:New-Programm) Upgrade-Garantie sowie eine neu entwickelte Magic Remote-Fernbedienung.

Gerade in diesem kompakten Format ist der TV auch für Gamer sehr interessant, die sich über zahlreiche Funktionen wie flüssiges Gaming mit bis zu 4K@144 Hz und die Kompatibilität zu Nvidia G-Sync, AMD Free Sync und Variable Refresh rate (VRR) plus HGiG freuen können. Der Game Optimizer und das Game Dashboard erhöhen den Spielspass und halten ihn besonders komfortabel sowie übersichtlich. Der Game Optimizer stellt Funktionen wie das Game Genre oder einen Dark Mode bereit, und das Game Dashboard zeigt alle Informationen übersichtlicht in einer eigenen Leiste. Zudem kann man mit dem OLED evo C5 auf eine große Bibliothek an Cloud-Gaming-Titeln zugreifen und diese auf den TV streamen.

Integriert ist WOWCAST (kabellose Einbindung einer kompatiblen Soundbar), und auch WOW ORCHESTRA fürs perfekte Zusammenspiel von TV-Lautsprechersystem und entsprechend kompatibler LG-Soundbar fehlt nicht. Das WOW Interface steht für eine besonders einfache Steuerung von TV & Soundbar. Natürlich mit an Bord sind die Kompatibilität zu HDR10 und zu Dolby Vision, bei den Bild-Modi fehlt auch der Filmmaker Mode nicht. Das eingebaute Lautsprechersystem ist kompatibel zu Dolby Atmos, und es gibt einen Assistenten, mit dessen Hilfe man die bevorzugte Bild- und Tonqualität festlegen kann.

Gehen wir auf einige Funktionen gesondert ein.

Der Alpha 9 Prozessor der siebten Generation bietet die AI Brightness Control, das 4K AI Super Upscaling, das OLED Dynamic Tone Mapping Pro und 10 Bildmodi (mit eigener Auswahl für SDR, HDR).

Ins Betriebssystem webOS 24 sind AirPlay 2, eine Always-ready-Funktion, spezielle Familieneinstellungen, Amazon Alexa und ein Internet-Browser integriert. Natürlich ist der TV zu LGs eigenem ThinQ Ökosystem kompatibel und mit der ThinQ App steuerbar. Das wie schon erwähnt zu Dolby Atmos kompatible Soundsystem bietet Clear Voice Pro für optimierte Sprachverständlichkeit, eine automatische Lautstärkeanpassung, das AI Acoustic Tuning und 20 Watt aus einer 2.0-Konfiguration.

Verarbeitung

Eleganter, dünner Rahmen

Tadellose Materialqualität

Rückseite im cleanen Look

Kabelführung im Detail

Der kompakte 4K OLED-TV präsentiert sich elegant mit ultradünnem, exakt verarbeiteten Rahmen und einem schicken (aber leider nicht eben reflexionsarmen) Glare-Display. Die minimalistisch gestaltere Rückseite sorgt dafür, dass man den OLED evo C5 auch frei im Raum aufstellen kann. Zwei minimalistisch gestaltete, sauber verarbeitete Elemente ergeben den Standfuß. Der OLED weist eine gewisse Bautiefe auf, im "bauchigeren" Teil verstecken sich Anschlüsse, Elektronik und Lautsprechersystem.

Anschlüsse

Gesamtansicht der Anschlüsse

HDMI-Sektion

Ethernetbuchse und Tuneranschlüsse

Was die Anschlüsse angeht, gibt es 3 x USB 2.0, insgesamt 4 HDMI-Eingänge (eARC auf HDMI 2). Alle HDMI-Slots bieten Unterstützung für 4K@120 Hz, VRR, ALLM und QMS. Das WLAN-Modiul unterstützt WiFi 5/802.11ac, und Bluetooth in der Version 5.1 gehört ebenfalls zum Angebot. Eine RJ45 Ethernetschnittstelle, 3 Tuner-Antennenanschlüsse und ein optischer digitaler Audioanschluss vervollständigen das Angebot.

Neue Fernbedienung

Fernbedienung

Oberer Bereich

LG hat die Magic Remote für die 2025er Generation neu interpretiert. Uns gefällt der Ergebnis sehr gut. Die Oberfläche ist nun matt, die Rückseite aus strukturierem Kunststoff. Das Tool liegt ausgezeichnet in der Hand und weist oben von links nach rechts eine Standby-Taste (Rot) und das Fragezeichen-Symbol (Menü zur Barrierefreiheit: Sehfunktionen, Hörfunktionen, Steuerfunktionen, Kürzel bearbeiten, Fernbedienung erlernen, Tipps, Schnellhilfe, Chatbot) auf.

Startseiten-Hub

Darunter gruppieren sich der Startseiten-Hub (Haussymbol mit Kreis: Es taucht ein umfangreiches Schnellmenü auf, mit: Fernseher/Eingänge wie Live-TV, LG Channels, HDMI 2, dann die Rubrik "Mobile" mit AirPlay und Google Cast inklusive Anschlussmöglichkeit für Mobilgeräte, ebenso die Zugriffsmöglichkeit auf IoT-Funktionen mit LG ThinQ, Google Home sowie sinstigen IoT, bei Google Home können direkt Automatisierungen für den TV erstellt werden), unter dem Startseiten-Hub kann man aufs Hauptmenü mit dem normalen, bekannten Haus-Symbol zugreifen, schnell ist es möglich, mit dem zentriert untergebrachten Rädchen im Navigationskreuz nach unten im Menü zu scrollen. Drückt man dieses Rädchen, fungiert es als "Enter"-Geber. Zudem kann man die Magic Remote, wie auch bei der Vorgängergeneration, wie eine "Air Mouse" verwenden. Aber wieder zurück zu den oberen Bedienelementen. Neben dem Haus-Knopf, sitzt der Button zum Aufrufen des Chatbots, etwas nach oben versetzt. Rechts daneben folgen die Tasten für den Guide und die Optionen. An diese Bedienelemente schließt sich das Navigationskreuz mit dem eben beschriebenen Multifunktions-Bedienelement mittig an. Darunter angesiedelt sind die "Zurück" Taste und auch das Zahnrad fürs Gelangen ins Menü mit den Systemeinstellungen. Wipptasten für Lautstärkeeinstellung und Kanalwechsel folgen - gehen wir jetzt weiter nach unten. Dann kommen die Direktzugriffstasten für: Netflix, Prime Video, Disney+, Rakuten TV, LG Channels und Alexa. Wir sind bilanzierend sehr angetan vom IR-Signalgeber, der Druckpunkt der Tasten und die Gesamtgröße des Gehäuses sind hervorragend. Auch Arbeitswinkel und Reichweite sind zu loben. Nur ein Kritikpunkt bleibt, und das ist die fehlende Beleuchtung.

