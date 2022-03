SPECIAL: Yamaha TW-E5B True Wireless In-Ear-Kopfhörer mit Listening Care, aptX Adaptive und IPX5

Yamaha hat kürzlich mit dem TW-E5B neue True Wireless In-Ear-Kopfhörer vorgestellt, die besonders mit hoher Flexibilität und Vielseitigkeit überzeugen sollen. So steht nicht nur die hohe akustische Performance beim neuen Yamaha TWS im Fokus, sondern auch eine exzellente Sprachqualität und eine intuitive Steuerung. Die genannten Eigenschaften sollen den Yamaha TW-E5B zum perfekten Begleiter im Alltag machen, der den Anwender in allen Belangen überzeugt. Die Earbuds sind IPX5-zertifiziert und mit dem leicht gebogenen Design soll sich der Kopfhörer ergonomisch ans Ohr schmiegen. Das garantiert nicht nur einen hohen Tragekomfort, sondern auch die optimalen Voraussetzungen für guten Sound.

Yamaha TW-E5B mit Case

TWS In-Ears in schwarz

Braune Variante

Herzstück der neuen Kopfhörer sind dynamische Treiber mit 7 mm Durchmesser. Zusammen mit dem akustisch abgestimmten Raum und dem optimierten Luftstrom im Gehäuse soll ein authentischer und beeindruckender Klang realisiert werden. Für eine stabile und qualitativ hochwertige Signalübertragung setzt der Hersteller auf Bluetooth in der Version 5.2 mit dem Codec Qualcomm aptX Adaptive Audio. SBC und AAC werden ebenfalls unterstützt. Sportler und Pendler, die viel unterwegs sind, profitieren von der hohen Akkulaufzeit von ca. 8,5 Stunden. Weitere 21,5 Stunden stecken im Case, in der die TWS-Kopfhörer auch sicher verstaut werden kann. Die Ladebox verfügt über einen USB-C-Anschluss. Wie erwähnt sorgt das IPX5-Zertifikat für Schutz gegen Schweiß und Spritzwasser.

Case in schwarz

Case in weiß

Bei Kopfhörern ist das Achten auf einen angemessenen, nicht zu hohen und damit den Ohren schädigenden Pegel, besonders wichtig. In der Regel führt ein niedriger Lautstärkepegel allerdings dazu, dass bestimmte Frequenzen vom menschlichen Gehör weniger stark wahrgenommen werden, was die authentische Klangreproduktion zumindest subjektiv negativ beeinflusst. Yamaha hat daher die Listening Care-Technologie integriert. Die hauseigene Technologie nutzt eine intelligente EQ-Einstellung, um auch bei geringer Lautstärke den bestmöglichen Frequenzbereich abzudecken und schont so das Gehör der In-Ear-Nutzer, ohne die Klangqualität zu mindern. Yamaha greift hier auf den Erfahrungsschatz mit verschiedenen Audioprodukten zurück. Listening Care beispielsweise baut auf YPAO Volume auf, mit dem Yamaha bereits seit Jahren den Heimkino-Sound beeinflusst.

Bedienelemente

Explosionsansicht

Abseits der perfekten Musikwiedergabe ist, gerade in der aktuellen Situation, gute Sprachverständlichkeit bei Telefonaten und Video-Calls gefragt. Dafür wurden im TW-E5B die Mikrofone optimiert und mit der Qualcomm cVc (Clear Voice Capture)-Technologie kombiniert. Diese Technologie unterdrückt Nebengeräusche und Echos und soll für eine glasklare Sprachverständlichkeit sorgen. Ebenfalls integriert ist ein Gaming-Modus, der für eine geringe Latenz sorgt. Das bietet nicht nur Vorteile beim Zocken, sondern auch bei der Wiedergabe von Videos und Serien, da so eine synchrone Wiedergabe von Bild und Ton möglich ist. "Ambient Sound" ist ein weiteres Merkmal der Yamaha TW-E5B. Hier werden wichtige Umgebungsgeräusche nicht nur durchgeleitet, sondern in den Fokus gerückt, um nicht vollständig von der Umwelt abgekapselt zu sein, wenn gerade ein favorisiertes Musikalbum wiedergegeben wird.

Lieferumfang

Yamaha TW-E5B in weiß

Die Yamaha TW-E5B sind mit der kostenlos verfügbaren App "Headphone Control" des Herstellers kompatibel, die sowohl für iOS- als auch Android-Geräte erhältlich ist. Integriert sind hier ein Equalizer, schnelle Einstellungen für Ambient Sound und Listening Care sowie Hinweise auf Firmware-Updates. Unterstützt werden auch die Sprachassistenten Siri und Google Assistant. Fühlbare Tasten, direkt an den In-Ear-Kopfhörern, ermöglichen die Steuerung der Musikwiedergabe und das Entgegennehmen bzw. Beenden von Anrufen.

Farbauswahl

Der TW-E5B wird in den Farben Schwarz, Grau, Blau und Braun ab April erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive 19% Mehrwertsteuer liegt bei 159,00 Euro.

Special: Philipp Kind

Bilder: Yamaha

Datum: 25.03.2022

