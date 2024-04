SPECIAL: Unsere Favoriten bei den Bluetooth-Lautsprechern von 50 bis 700 EUR

In diesem Special stellen wir die Bluetooth-Lautsprecher vor, die uns in der letzten Teit besonders überzeugt haben.

Lamax Sounder2 Play

Für 50 EUR macht man hier nichts falsch

Lamax Sounder2 Play: Für 50 EUR ist der Bluetooth-Lautsprecher der tschechischen Elektronik-Spezialisten von Lamax richtig gut geworden, was sich auch in der ordentlichen Verarbeitung zeigt.

Hochkant

Er klingt rechr kräftig und ausgeweogen, die Ausstattung erweist sich als praxisgerecht. 2 x 12 Watt Leistung, 260 Grad Sound-Architektur und beleuchtete Passivradiatoren sind hier Beispiele.

Lichteffekte

Verarbeitung

Bluetooth ist in der Version 5.2 an Bord. Eingebaut ist ein Akku mit 3.600 mAH, der maximale Betriebszeiten von bis zu 24 Stunden sicherstellen. Eine Powerbank-Funktion gibt es leider nicht, das ist in Anbetracht der Preisklasse aber zu verschmerzen.

HAMA X CANTON Glow Pro

Für den Kaufpreis richtig gut

HAMA X CANTON Glow Pro: Für knapp 90 EUR bietet der kleinere der beiden BT-Speaker aus der HAMA/CANTON-Kooperation eine echte Zweiwege-Konstruktion und einen 30 Watt-Verstärker.

Kooperation zwischen Hama und Canton

Ebenfalls können zwei der kompakten aktiven Lautsprecheer wireless gekoppelt werden, im Sinne eines echten Stereoklangs.

Auch für den Wireless-Stereo-Betrieb geeignet

Licht-Element im Detail

Als Bluetooth-Version setzt man auf 5.0, das Finish ist prima und der Klang überraschend komplett und exakt. Der eingebaute Lithium-Ionen-Akku mit 2.000 mAH ist leider nur für aus heutiger Sicht bescheidene 12 Stunden Betriebszeit gut.

Yamaha WS-B1A

Kompakt und praktisch

Yamaha WS-B1A: Auf dem Markt für knapp 110 EUR zu haben, ist der attraktive, sauber verarbeitete Yamaha BT-Lautsprecher ein gutes Angebot, wenngleich man leider auf einen Freisprecheinrichtung verzichten muss.

Oberseite

Finish im Detail

Mit IP67-Zertifikat, sauberer Verarbeitung und Clear Voice-Funktion nimmt der Yamaha die Mission, Kunden von sich zu überzeugen, in Angriff. 12 Stunden Akkulaufzeit sind nicht mehr optimal, hier geht mehr.

Ready für die passende Ladestation

Der WS-B1A klingt lebendig und ist gegen einen Aufpreis von 29 EZR zm die Ladestation CC-T1A erweiterbar.

LG XBOOM Go DXG7Q

Elegantes Design

LG XBOOM Go DXG7Q: Für 119 EUR präsentiert sich der LG als IP67-geschützt, ausgezeichnet verarbeitet und sehr kompakt. Um den Bassbereich zu optimieren, sind an den Außenseiten zwei passive Radiatoren zu finden.

Seitliche Ansicht

Der eingebaute Akku hat 3.900 mAh Kapazität und sichert dem BT-Speaker Wiedergabezeiten von bis tu 24 Stunden, das ist ausgezeichnet. Auch eine Powerbank-Funktion ist mit an Bord, allerdings fällt die Ladezeit des komplett leeren Akkus mit bis zu 5 Stunden zu lang aus.

Bedienelemente

Anschlüsse

BT findet sich in der Version 5.1, und der Klang überzeugt durch Homogenität und Facettenreichtum. Enorme Pegel liegen dem LG dagegen nicht so sehr.

Die vier nächsten Kandidaten folgen auf Seite 2.

