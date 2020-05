SPECIAL: Sony True Wireless In-Ears WF-SP800N und WF-XB700

Sony präsentiert zwei neue komplett kabellose In-Ear-Modelle als perfekte Begleiter für den sportlichen Alltag. Der WF-SP800N soll besonders durch Noise Cancelling und IP55 Zertifizierung überzeugen, der WF-XB700 liefert laut Hersteller die "Extraportion Bass".

Sony WF-SP800N in Weiß

Schwarzes Modell im Case

Die WF-SP800N sollen als echte Allrounder fungieren und vom Weg zur Arbeit bis hin zum abendlichen Workout problemlos durchhalten. Dank IP55 können den Kopfhörern Spritzwasser nichts anhaben und auch gegenüber Schweiß und Staub sind sie resistent. Nach dem Training kann man die Kopfhörer sogar komplett abwaschen und reinigen.

Für angenehmen und gleichzeitig festen Sitz sollen weich gepolsterte Ohrbügel und die Tri-Hold-Struktur Sorge tragen. Das mitgelieferte Case ermöglicht eine zweite vollständige Ladung des Akkus, bei aktivierter Geräuschunterdrückung liegt damit die kombinierte Akkulaufzeit des WF-SP800N laut Sony bei insgesamt 18 Stunden. Ohne Noise Cancelling schaffen die True Wireless In-Ears 26 Stunden. Auch eine Schnellladefunktion ist integriert, zehn Minuten im Case sollen 60 Minuten Musikgenuss liefern. Der Bluetooth-Chip wurde von den Sony WF-1000XM3 übernommen, das Antennendesign wurde aber optimiert.

Neben der Geräuschminimierungstechnologie, die sch gegenüber Straßenlärm ebenso effektiv zeigen soll wie gegenüber störenden Geräuschen im Fitness-Studio ist auch die Funktion EXTRA BASS Teil der Ausstattung. Noch mehr Eingriffsmöglichkeiten in die Klangcharakteristik verspricht die kostenlose App Sony Headphones Connect inklusive Equalizer.

Die Komponenten sind spritzwassergeschützt

Ein besonderes Highlight der WF-SP800N ist der Support von 360° Reality Audio. Mit Streaming-Diensten, die entsprechenden Content liefern, soll so ein sehr immersives Klangerlebnis möglich sein.

Mit dem Ambient Sound Modus kann man individuell steuern, welche Geräusche der Sony-Kopfhörer durchlassen und welche er ausblenden soll, die Einstellungen für Umgebungsgeräusche lassen sich in der App von Stufe 0 bis Stufe 20 festlegen. Die In-Ears sind mit Advance Adaptive Sound Control ausgestattet. Die adaptive Geräuschsteuerung erkennt laut Sony automatisch, was der Benutzer gerade tut und wo er sch befindet. Darauf basierend passt er die Einstellungne für Umgebungsgeräusche an, auch individuelle Einstellungen kann man via Sony Headphones Connect App vornehmen. Beim Joggen kann man beispielsweise Geräusche aus der Umgebung einblenden, im Büro Hintergrundgeräusche reduzieren und beim Workout die Bässe hochziehen.

Gesteuert werden kann das Alles laut Sony mit nur einem Finger. Über den rechten Ohrhörer geführt, werden Musiktitel abgespielt, pausiert oder übersprungen, außerdem die Lautstärke angepasst. Auf dem linken Ohrhörer wird die Quick Attention-Funktion aktiviert. Dabei wird die Lautstärke sofort reduziert, so dass man sich mit einer Person unterhalten kann, ohne die In-Ears herauszunehmen. Nimmt man einen Ohrhörer aus dem Ohr, hält die Trageerkennung die Musikwiedergabe an und setzt sie auch wieder fort, wenn der Ohrhörer wieder eingesetzt wird. Beim Musikhören oder Annehmen eines Telefongesprächs kann man über beide Hörer Stereo hören und telefonieren oder auch nur einen Ohrhörer verwenden. Auch Google Assistant und Amazon Alexa werden unterstützt.

Sony WF-XB700 in Schwarz

Im Case

Die True Wireless-Kopfhörer WF-XB700 sind mit EXTRA BASS Technologie ausgestattet und sollen einen besonders kräftigen, aber auch präzisen Bass realisieren. Auch hier kommt die Tri-Hold-Struktur zum Einsatz und soll für einen bequemen Sitz sorgen. Das Lade-Etui ermöglicht auch bei den WF-XB700 18 Stunden Hörgenuss und binnen zehn Minuten Schnellladung kann man 60 Minuten Musik hören. Die WF-XB700 sind IPX4-zertifiziert und vor Spritzwasser und Schweiß geschützt.

Unverbindliche Preisempfehlungen und Verfügbarkeit

WF-SP800N von Sony: 199,90 Euro

Verfügbarkeit: ab Juli 2020

Farben: Schwarz, Weiß, Blau

WF-XB700 von Sony: 149,90 Euro

Verfügbarkeit: ab sofort

Farben: Schwarz, Blau

Datum: 23.05.2020

