SPECIAL: Singles' Days bei beyerdynamic - 11% auf ALLES!

Nicht nur für einsame Herzen hält beyerdynamic an den Singles' Days hochinteressante Produkte zu besonders attraktiven Preisen bereit. Denn in diesem Jahr winken die 11% Rabatt wirklich ausnahmslos für alle Produkte im beyerdynamic Online Shop. Inklusive bereits reduzierte Artikel, so z.B. das gesamte Sortiment an B-Ware Artikeln im beyerdynamic Outlet, das sich kaum von Neuware unterscheidet — alle Infos zum beyerdynamic Outlet-Qualitätsversprechen hier! Der Rabatt wird konsequent überall abgezogen, auch von allen bereits reduzierten Preisen im Online Shop. Darüber hinaus sind viele Neu-Produkte zum ersten Mal überhaupt günstiger zu haben. Die Singles' Days-Aktion läuft bis einschließlich Sonntag, allerdings sind die Stückzahlen der Aktionsprodukte begrenzt — also lieber nicht zu lange warten!

Singles' Days bei beyerdynamic — Facts:

11% auf alles — inklusive bereits reduzierte Artikel, inklusive Outlet

Aktionszeitraum: ab sofort bis einschließlich 13.11.2022

Rabatt-Code: SINGLE11

Hier geht es direkt zu den Angeboten (Klick!)

Alles heißt wirklich ALLES. Vom Gaming-Headset über Consumer-Kopfhörer bis hin zu Studio-Referenzkopfhörern, Mikrofonen und bereits sehr stark reduzierter Outlet-Ware! Der Rabatt wird nach Eingabe des Codes SINGLE11 im Warenkorb abgezogen.

Highlights und attraktive Angebote fasst der Hersteller auf der Übersichtsseite während des Aktionszeitraums zusammen, hier gelangt man direkt dorthin (Klick)! Wir haben uns dazu noch ein paar, unserer Meinung nach, ganz besondere Leckerbissen herausgepickt, die wir hier in einer kurzen Übersicht präsentieren:

Amiron wireless

beyerdynamic Amiron wireless

Nach wie vor zählt der Amiron wireless zu den stärksten Produkten im Kopfhörer-Portfolio des Herstellers und verkörpert Luxus "Made in Germany" wie kaum ein anderer. Hier geht beyerdynamic keine Kompromisse ein. Enorme Klangstärke, hoher Komfortfaktor, exzellente Verarbeitungs- und Materialqualität und eine intuitive Touchpad-Bedienung sorgen für absolute Zufriedenheit beim Kunden. Mit der MOSAYC Klangpersonalisierung mittels MIY App holt man auch das letzte Quäntchen Authentizität aus der immersiven Klangkulisse. Verantwortlich dafür sind wiederum u.a. die von beyerdynamic selbst entwickelten Tesla-Treiber, die jedes akustische Detail erfassen und präzise im virtuellen Raum platzieren. Ausgewogen, homogen und angenehm bleibt der Kopfhörer bis in höchste Pegel-Sphären und eignet sich für praktisch jedes Musikgenre.

Die drahtlose Signalübertragung erfolgt zuverlässig und stabil über Bluetooth. Für den qualitativ hochwertigen Wireless-Transport werden sowohl aptX HD, aptX Low Latency und AAC unterstützt. Mit aptX HD gelingt die Übertragung in hoher Qualität und aptX Low Latency sorgt dafür, dass auch beim Filmgenuss oder beim Gaming eine zeitsynchrone Klangabbildung erfolgt. Mit 30 Stunden erreicht der High-End-Kopfhörer auch hohe Akkulaufzeiten und ist ein treuer Begleiter unterwegs. Mit dem Kabel im Lieferumfang lässt er sich aber auch problemlos als kabelgebundener Kopfhörer verwenden und benötigt dabei keine Stromzufuhr. Praktisch beim Pendeln, Reisen oder im Home Office ist das exzellente Freisprechmikrofon.

Hier geht es direkt zum Amiron wireless bei beyerdynamic!

SPACE charcoal

beyerdynamic SPACE charcoal

Das beyerdynamic SPACE bietet perfekte Sprachverständlichkeit in jeder Situation! Das Speakerphone ist perfekter Begleiter bei jeglichen Calls und Meetings und bietet dabei nicht nur exzellente, klare Dialoge mit mehreren Gesprächspartnern, sondern überzeugt gleichzeitig auch mit innovativen Features und Funktionen, die den Bedienkomfort maximieren und das Handling der Bluetooth-Komponente extrem vereinfachen. Darüber hinaus ist es auch ein kompakter, überraschend gut klingender BT-Lautsprecher und bringt dafür ein eigenes EQ-Preset mit.

Je nach Anwendungsfall wechselt das Gerät automatisch in den Voice Mode oder den Music Mode. Selbst als Stereo-Setup kann man SPACE verwenden und koppelt dafür zwei Speakerphones mit der "True Wireless"-Funktion. Für die überdurchschnittlich reine und klare Sprachübertragung sorgt die 360° SMART MIC TECHNOLOGY. Dabei erkennen vier MEMS Mikrofone automatisch, ob es sich um Stimmen oder Störsignale handelt und blenden unerwünschten Hall, Echos und Rückkopplungen aus. Auch die Lautstärke der Stimme wird automatisch angepasst. Dank Full-Duplex-Audio können Anwender auch gleichzeitig sprechen und gehört werden. Ein Business Mode verhindert ein ungewolltes Verbinden mit umliegenden Bluetooth-Geräten. Eine Akkulaufzeit von 20 Stunden garantiert auch bei langen Meetings keine Erschöpfung — gilt natürlich nur für das Speakerphone!

Nicht nur technisch ist das Gerät exzellent bestückt, auch die gediegene und unaufdringliche Optik des flachen und kompakten SPACE in der hier angebotenen charcoal-Variante begeistert. Ein beleuchtetes Bedienpanel rundet den eleganten Gesamteindruck ab. Die Verbindung mit Laptops, Smartphones oder Tablets kann via Bluetooth oder auch via USB erfolgen, für erweiterte Remote-Kompatibilität sorgt der beyerdynamic USB Wireless Adapter. Nachhaltig und praktisch ist beim SPACE obendrein: Im Bedarfsfall können Kabel, Bedienkomponenten und Akku getauscht werden.

Hier geht es direkt zum beyerdynamic SPACE charcoal!

Amiron wireless copper (B-Ware)

beyerdynamic Amiron wireless copper

Nochmal der Amiron wireless? Ja, aber nicht irgendeiner! In der extraschicken copper-Edition entfaltet der Amiron wireless sein gesamtes optisches Potential und strahlt mit edlen Details, wie z.B. dem Zierring aus massivem Kupfer, besonders hohe Wertigkeit aus. Dank der hervorragenden Verarbeitungs- und Materialqualität insgesamt kann er das auch mit stolzer Brust tun. Natürlich gelten sämtliche, bereits im oberen Abschnitt genannten Vorteile des geschlossenen High-End Tesla Bluetooth-Kopfhörers mit Klangpersonalisierung auch für die copper-Variante, die ebenfalls in Deutschland handgefertigt wird. Als B-Ware kann man hier zudem ein ganz besonderes Schnäppchen ergattern, denn wie bereits erwähnt, gelten die 11% Rabatt auf das komplette Sortiment von beyerdynamic inklusive B-Ware Outlet!

Hier geht es direkt zum Amiron wireless copper (B-Ware) bei beyerdynamic!

T5

beyerdynamic T5

Luxus pur gibt es mit beyerdynamic T5 High-End-Kopfhörer. Schräg angeordnete Tesla-Treiber realisieren im HiRes-Audio-zertifizierten Kopfhörer ein weitläufiges, immersives Klangbild mit hoher Klarheit und Natürlichkeit. Mit höchster Präzision und Authentizität geht der T5 zu Werke und präsentiert besonders saubere obere Mitten. Auch die Differenzierung einzelner Instrumente und die gesamte Struktur der Bühne sind erstklassig und werden vom beyerdynamic T5 absolut transparent abgebildet. Die maßgeblich für den Klang verantwortlichen Tesla-Treiber werden natürlich am Heimatstandort in Heilbronn von Hand gefertigt und erreichen — nomen est omen — eine magnetische Flussdichte von über einem Tesla. Der T5 ist damit, auch wenn er perfekt mit hochklassigen Kopfhörerverstärkern harmoniert, auch mit Abspielgeräten kompatibel, die nicht über massive Leistungsfähigkeit verfügen.

Hochwertig verarbeitet und edel ist er ebenso und weist einen Gehäusedeckel aus fein gebürstetem und lackiertem Aluminium auf, der mit einer aufwändig ausgearbeiteten Strukturierung versehen ist. Auch die Gabeln, die die Hörerschalen halten, sind aus gebürstetem und eloxiertem Aluminium. Mit hochwertigen Kopfhörerpolstern, deren Füllung zum Teil aus Memory Foam besteht, und dem atmungsaktivem, weichem Velours-Deckmaterial ist der Tragekomfort über alle Zweifel erhaben. Auch das Kopfband aus Alcantara trägt hierzu bei und ermöglicht lange Hör-Sessions ohne störende Druckgefühle am Kopf. Die beidseitig geführten Kabel sind steckbar und verfügen über einen hochreinen OCC7N-Kupferleiter. Hier hat beyerdynamic an alles gedacht.

Hier geht es direkt zum T5 bei beyerdynamic!

DT 990 Manufaktur

beyerdynamic DT 990 Manufaktur

Der DT 990 in offener Bauweise realisiert eine sehr harmonische und ausgewogene Klangkulisse mit überdurchschnittlich guter räumlicher Wirkung. Ausführlicher Musikgenuss, gerne auch mit höherem Pegel, zählt somit zur Paradedisziplin des offenen Kopfhörers, der auch mit ausgeprägten Höhen, intensiven Bässen und authentischer Bühnenabbildung zu überzeugen weiß. Dabei zeigt sich der Kopfhörer absolut flexibel und gesteht jedem Musikgenre die identische Aufmerksamkeit zu. Sanfte Klassik-Klänge können die Ohren ebenso umschmeicheln wie harte, komplexe Rock-Hymnen oder experimenteller Jazz. Zu keinem Zeitpunkt wirkt der DT 990 überanstrengt, im Gegenteil agiert er durchweg souverän, präzise und mit tadelloser Dynamik.

Nicht nur die Akustik spricht für den Kopfhörer. Ein geschmeidiges Kopfband und die Ohrpolster aus atmungsaktivem, hautfreundlichem Velours garantieren hohen Tragekomfort. Die Hörergabeln aus Aluminium sind äußerst robust und vermitteln hohe Wertigkeit.

Als Variante DT 990 Manufaktur profitiert man von allen beschriebenen Features des Kopfhörers und kann das Produkt zudem noch individuell personalisieren. Am Gehäuse, der Aufhängung, den Ohrpolstern sowie der Akustikblende und am Schlussstück lassen sich verschiedene Farbtöne wählen, der Aluminiumring ist auch in verschiedenen Farben verfügbar. Zudem ist eine Gravur möglich und es gibt den DT 990 Manufaktur wahlweise mit einer Impedanz von 32, 250 und 600 Ohm.

Hier geht es direkt zum DT 990 Manufaktur bei beyerdynamic!

Die beyerdynamic Singles' Days-Aktion in 2022 läuft bis einschließlich Sonntag, 13.11. und umfasst ausnahmslos alle Produkte, die im beyerdynamic Online Shop gelistet sind. Dazu zählen Neu-Produkte, aber auch bereits reduzierte Artikel und das gesamte beyerdynamic Outlet! Der Rabatt wird nach Eingabe des Codes SINGLE11 vom Preis — also auch bei aktuell bereits reduzierten Preisen — abgezogen.

Special: Philipp Kind

Bilder: beyerdynamic

Datum: 11.11.2022

Tags: Beyerdynamic