SPECIAL: Sharp AQUOS MiniLED JP7000 - erschwingliche Smart-TVs mit hervorragender Gesamtqualität

Sharp Consumer Electronics präsentiert mit der neuen AQUOS MiniLED JP7000 Serie eine TV-Baureihe vor, die moderne visuelle Ttechnologien, eine hochwertige Klamngqualität und ein edles Design vereint. Die JP7000 Serie bringt zudem ein hohes Gesamt-Qualitätsniveau zu einem erstaunlich fairen Kaufpreis in di Wohnzimmer.

Die Modelle laufen unter Google TV

Die Modelle der Serie überzeugen durch ein elegantes, praktisch rahmenloses Design, das den Fokus ganz klar aufs Bild lenkt. Der zentral montierte Aluminium-Standfuß garantiert eine stets optimale Stabilität und fügt sich zugleich nahtlos ins moderne Wohnambiente ein - durch das minimalistisch-elegante Design stört der TV aber selbst im klassisch eingerichteten Wohnraum nicht.

Erstaunliche Bildqualität

Visuell hervorragend

Auch bezüglich der Bildqualität erreicht die JP7000 Serie ein enormes Niveau in ihrer Preiskategorie. Aufgrund von MiniLED-Backlight-Technologie mit hunderten extremkleinen LEDs und präzise definierter Dimmung.Zonen liefern die TVs der JP7000er Baureihe einen ausgezeichneten Kontrast und eine ebensolche maximale Helligkeit. Zusammen mit moderner QLED Quantum Dot-Technologie können zudem auch brillante, naturgetreue Farben umgesetzt werden, während AQUOS Smooth Motion schnelle Bewegungen nahtlos und nahezu ohne Schärfeverlust präsentiert. Die Fernseher sind bezüglich der Wiedergabe von Inhalten in HDR zu Dolby Vision® und HDR10 kompatibel

Passende Akustik

Auch aus klanglicher Perspektive kann die JP7000 Serie mit einer hohen Performance aufwarten. Das von Harman Kardon® abgestimmte und entsprechend zertifizierte Soundsystem punktet mit klarem und nachdrücklichen Sound und ist darüber hinaus zu Dolby Atmos kompatibel. Das 2-Wege-Lautsprechersystem bietet 2x12 Watt Leistung.

Anschlüsse

Anschlusssektion

Anzeige



Fazit

Mit der AQUOS MiniLED JP7000 Serie möchte Sharp neue Maßstäbe auf dem Gebiet erschwinglicher Bild- und Klangqualität im Wohnzimmer setzen. Aufgrund der hohen Spitzenhelligkeit eignet sich die Serie sowohl für abgedunkelte Szenarien als auch für die Verwendung bei deutlichem externem Lichteinfall.

„Mit der JP7000 Serie bringen wir die nächste Stufe von Bild- und Klangqualität in die Wohnzimmer unserer Kunden. MiniLED-Technologie, Dolby Vision und Dolby Atmos sorgen für ein erschwingliches Entertainment-Erlebnis, das Maßstäbe setzt“, so Sascha Lange, Vice President Sales and Marketing Sharp Consumer Electronics.

Die neue Sharp AQUOS MiniLED JP7000 Serie ist ab November in mehreren Bildschirmgrößen (50', 55'. 65', 75') erhältlich und definiert bei Preisen ab 699 Euro (50 Zoll) ein überraschend hohes Gesamtniveau, verspricht der Hersteller.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Sharp

Datum: 22. November 2025