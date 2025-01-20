SPECIAL: Samsung präsentiert neue 2025er Top-Soundbars HW-Q995F und HW-QS710F

Samsung sieht nach wie vor gute Chancen im Businss hochwertige Soudbars betreffend und kündigte kürzlich im Rahmen der CES zwei neue Spitzenmodelle an: Das HW-Q995F Paket (oben im Bild) mit Hightech-Soundbar, ultrakompaktem aktiven Wireless-Subwoofer sowie Wireless rears und das neue Modell HW-QS710F, ebenfalls mit kleinem, leistungsfähigen aktiven Wireless-Subwoofer. DTS:X und Dolby Atmos gehören bei den Soundbars natürlich auch zum "guten Ton".

HW-QS710F

Die Unterstützung durch Künstliche Intelligenz, das hochwertige Design und die enorme akustische Kompetenz verdichten sich zu einem starken Angebot in der gehobenen Soundbar-Liga. In den letzten Jahren, das haben wir anhand unserer Testberichte nachvollziehen können, hat sich das gesamte Niveau von Samsungs Top-Soundbars stetig verbessern können. Dabei ist es ganz gleich, ob es um Optik/Verarbeitung oder aber um die akustischen Qualitäten geht, mittlerweile muss Samsung hier keinen Konkurrenten mehr fürchten.

HW-Q995F Komplett-System

Das HW-Q995F Soundbar-System, Nachfolger-Offerte des erfolgreichen Samsung HW-Q995D-Systems, bringt, so die Südkoreaner, "frischen Wind in die Samsung Soundbars mit kraftvollem Sound und smarter Technik."

Ultrakompakte "Dual Subwoofer" für klare, kraftvolle Basswiedergabe

Die neu entwickelten Dual-Subwoofer sollen, so verspricht es Samsung, mit nachdrücklicher Basswiedergabe und einem überraschend ausgeprägten Tiefgang aufwarten können, trotz der äußerst kompakten Abmessungen. Auch haben es sich die Samsung Audio-Entwickler zur Aufgabe gemacht, die Darstellung tiefer Frequenzen sauber und akkurat zu gestalten, sodass Vibrationen kaum noch störenden Einfluss nehmen können.

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Samsung Q995F im Detail

Dank der hochwertigen Oberfläche im geriffelten Layout fügt sich die Soundbar nahtlos in moderne Wohnräume ein. Des Weiteren nutzt die HW-Q995F die Neural Processing Unit (NPU) der Samsung TVs und bietet mit Q-Symphony klare Dialoge und eine raumfüllende Audio-Wiedergabe. Bei Q Symphony arbeitet das im Samsung Smart-TV integrierte Soundsystem im Sinne eines räumlich dichten Klangbildes mit der Soundbar zusammen. Das alles läuft völlig reibungslos und homogen ab.

Die modernen AI-Funktionen im Überblick:

Dynamic Bass Control: Kontrolliert permanent die Akusik im Sinne einer klaren, verzerrungsarmen Basswiedergabe

Erweitertes Q-Symphony: Sorgt für 3D-Surround-Sound, indem es die Position der kabellosen Lautsprecher erkennt, Entfernung und Winkel berücksichtigt, und Audioeffekte automatisch daran anpasst.

Active Voice Amplifier Pro: Hebt die Lautstärke von Dialogen hervor und reduziert Hintergrundgeräusche in Echtzeit.

Kurz noch zur HW-QS710F.

HW-QS710F an der Wand

Mittels eingebautem Giro-Sensor richtet sich die Soundbar akustisch korrekt aus, je nach dem wie und wo sie aufgestellt/montiert ist

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Die HW-QS710F überzeugt durch ihr schlankes, modernes Design und ihre hohe Flexibilität. Dank des neuen Gyro-Sensors passt sich der Klang automatisch an, je nachdem, ob die Soundbar vertikal oder horizontal, an der Wand montiert oder auf einer Oberfläche untergebracht wird. Durch das flexible Design fügt sich die Soundbar harmonisch in jeden Raum ein und wirkt dabei stets attraktiv und stilvoll.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Samsung PR

Datum: Januar 2025