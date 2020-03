SPECIAL: Samsung 2020er QLED Lifestyle-TVs The Frame, The Serif und The Sero in der Übersicht

Samsung bringt für das Modelljahr 2020 ein großes Sortiment an Lifestyle-TVs an den Start. Dieses Portfolio umfasst zahlreiche Varianten von "The Frame", zudem sind "The Serif" und als drittes "The Sero" in der Auswahl enthalten. Wir starten mit der Serie "The Frame". Hier gibt es mittlerweile eine große Vielfalt an Bildschirmdiagonalen, die wir hier präsentieren:

75 Zoll: QE75LS03T

65 Zoll: QE65LS03T

55 Zoll: QE55LS03T

49 Zoll: QE49LS03T

43 Zoll: QE43LS03T

The Frame in 75 Zoll

Schön integriert

Noch nicht finale Qualität beim Prototypen: Rahmen des 75-Zöllers

Fernbedienung der The Frame-Modelle

The Frame (2020) ist in vielen Bildschirmdiagonalen lieferbar

The Frame auf passendem Standfuß

Diese Modelle weisen alle folgende Merkmale auf:

4K Ultra HD-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel) plus 4K Upscaling mit Künstlicher Intelligenz, Quantum Prozessor 4K, 100 Prozent Farbvolumen dank Quantum DOT, Quantum HDR, weiter Betrachtungswinkel (Modelle mit 75/65/55 Zoll), Supreme UHD Dimming, Dual LED Backlight (kein Full Array LED Backlight!)

Helligkeitssensor, Bewegungssensor, Slideshow, einfache Auswahl der Favoriten

Art Modus+Ambient-Modus

Art Store mit mehr als 1.000 Kunstwerken, My Collection (Hochladen eigener Bilder), Samsung Collection (20 Kunstwerke sofort verfügbar), 7 mögliche Layouts

Intelligenter Programmführer

Anschlüsse/Konnektivität: Ethernet, WLAN, Mobile View, 4 x HDMI; 2 x USB, Tuner für DVB-C/DVB-S2/DVB-T2HD

Bixby und Alexa bulit-in, kompatibel zu Apple AirPlay 2, Samsung Smart Things App

Im Lieferumfang enthalten: One Connect Box, One Invisible Connection (5 Meter langes dünnes Kabel), lückenlose Wandhalterung, Statuettenfuß, weiße Smart Remote

Verfügbare individuelle Rahmen: Braun, Beige, Weiß, Schwarz

Optional One Invisible Cable in 15 Meter Länge

Staffelei-Standfuß für 55 und 65 Zoll Modell

Wo verbirgt sich der 32 Zoll The Frame? Oben rechts

Hier in Großaufnahme

Eleganter 32-Zöller

Rahmen in silberner Ausführung

Das The Frame 2020 Sortiment wird noch von einem 32 Zoll-Modell, dem QE32LS03T, ergänzt. Dieses unterscheidet sich durch folgende Merkmale von den anderen The Frame-TVs:

Full HD QLED-Display

Tuner nur DVB-C/DVB-T2HD

Anschlüsse: 2 x HDMI, 2 x USB

One Connect Box Mini, One Cable in Grau, Lean Back Stand

Der 32-Zöller kann wahlweise vertikal oder horizontal aufgestellt werden

Spezielle Rahmenfarben: Gelb, Rosé, Silber

An der Wand und oben auf dem Regal: The Frame in 32 Zoll, unten in der Ecke: The Serif

Kommen wir zum The Serif, der sich in überarbeiteter Form präsentiert. Im Wesentlichen treffen die technischen Merkmale von The Frame auch hier zu, im folgenden Text benennen wir die Differenzen zu den Ultra HD Modellen der "The Frame" Serie.

The Serif wurde technisch auf den neuesten Stand gebracht

Extravantes Design

Lieferbar: 55 Zoll als QE55LS01T, 49 Zoll als QE49LS01T, 43 Zoll als QE43LS01T

Design von Bouroullec

Weiter Betrachtungswinkel beim 55-Zöller

Kein "Art Modus"

Die The Serif Modelle vereinen den QLED Ambient-Modus (6 Kategorien, 93+ Inhalte) mit dem The Serif Ambient-Modus (6 Kategorien, 103+ Inhalte)

Universal Guide und NFC integriert

Eindrehbarer Rebenfuss und ebenfalls weiße Smart Remote

Stromkabel kann unauffällig im Standfuß versenkt werden

The Sero vertikal, ideal, um Smartphone-Inhalte darzustellen

So hoch wie ein 75 Zoll-TV

Horizontal ein 43 Zoll-TV

Soundsystem

Detail

Rahmen oben

Neu dazu kommt 2020 noch der The Sero (horizontal 43 Zoll, vertikal entspricht die Höhe einem 75-Zoll-Gerät). Dieser kann vertikal oder horizontal verwendet werden. Die Drehung von der vertikalen in die horizontale Ebene erfolgt motorisch. The Sero eignet sich aufgrund der Möglichkeit, ihn vertikal zu verwenden, besonders gut für die Spiegelung von Smartphone-Inhalten (Screen Mirroring). Das kraftvolle 4.1 Soundsystem untermalt die visuellen Qualitäten mit dem passenden Klangbild. Das verbaute Panel ist ein QLED Panel. Integriert sind auch hier Bixby und Alexa built-in, Apple AirPlay 2 ist ebenfalls vorhanden.

Special: Carsten Rampacher

Datum: 06. März 2020

