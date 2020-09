SPECIAL: ROAST AWARD 2020 - Die besten Produkte des Jahres

Wir – das sind die Test-Redaktionen von av-magazin.de, lite-magazin.de, modernhifi.de und areadvd.de – haben auch in diesem Jahr gemeinsam die besten und innovativsten Produkte ausgezeichnet. Mit dem ROAST-Award würdigen wir nicht nur die individuellen Klassenbesten, sondern ebenso Produkte, die sich nachhaltig auf die Entwicklung der Unterhaltungselektronik auswirken. Die Auswahl der Kandidaten erfolgte aus einem riesigen Fundus von uns getesteter Produkte. Prämiert wurden ausschließlich Geräte, die durch Leistung und Innovation in unseren Praxistests überzeugen konnten.

Unsere Produkt-Highlights und diesjährigen Gewinner stellen wir Ihnen, analog zum letzten Jahr, in einem eMagazin ausführlich vor:

Hier geht es direkt zu den Produkten des Jahres 2020/2021!

Auch wenn in 2020 vieles anders ist, haben uns die Unterhaltungselektronik-Hersteller mit zahlreichen Neuheiten, neuen innovativen Technologien und smarten Lösungen die Zeit zuhause versüßt. Die hohe Anzahl und Vielfalt an Produkten bricht auch in Zeiten der Pandemie nicht ab. Mit dem ROAST Award bringen wir Licht ins Dickicht und küren Produkte, die sämtliche Anforderungen im Praxistest erfüllen und unsere Erwartungen sogar übertreffen.

Hier geht es direkt zu den Produkten des Jahres 2020/2021

Auch im zweiten Jahr des ROAST-Awards konnten wir bei der Wahl der Produkte für unsere Bestenliste wieder auf einen großen Fundus von uns getesteter Geräte zurückgreifen. Neben einer konsistenten Leistung, Faszinationspotential, Zuverlässigkeit und exzellenten Gesamtperformance fließen auch die Punkte Nachhaltigkeit, Design, Bedienfreundlichkeit und Innovationskraft mit in die Entscheidung ein.

Die besten Komponenten aus 29 Kategorien haben wir in diesem Jahr prämiert. TVs, HiFi- und Heimkino-Komponenten, Zubehör sowie Netzwerk- und Multiroom-Löstungen zählen zu den Gewinnern. Aus über 130 Nominierten wurden in einer Video-Konferenz, nach ausführlicher Pro- und Contra-Diskussion, die Gewinner ausgewählt.

Genauere Informationen zu unserer Vorgehensweise und natürlich eine Auflistung sämtlicher Gewinner inklusive Fotos und Kurzbeschreibung finden Sie im eMagazin:

Hier geht es direkt zu den Produkten des Jahres 2020/2021!

Der ROAST Award wird präsentiert von av-magazin.de, lite-magazin.de, modernhifi.de und areadvd.de!

Special: Philipp Kind

Datum: 01.09.2020

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.

Tags: ROAST