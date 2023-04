SPECIAL: Q Acoustics 5000 - neue Lautsprecherserie mit innovativen Technologien

Q Acoustics aus Großbritannien, in Deutschland im Vertrieb von IDC Klasssen, bereichert den Lautsprechermarkt mit der neuen 5000er-Serie, die für den Stereo- und Mehrkanal-Einsatz ausgelegt ist. Dabei kommen auch die Liebhaber technischer Innovationen nicht zu kurz. Die Einführung des innovativen C3 Continuous Curved Cone-Profils im Mittel-/Tieftöner stellt, so verspricht der Hersteller, einen echten Fortschritt im Treiberdesign dar und wird eine technische Plattform für die kommenden Jahre bilden. Die Serie übernimmt auch die hochwertige Gehäuse- und Treibertechnologie des Flaggschiffs der Concept-Reihe für eine außergewöhnliche klangliche Leistung.

Q Acoustics 5010

Q Acoutics 5020

Die neue Serie wurde zwischen der 3000i-Serie und den Modellen der Concept-Serie angesiedelt. Die 5000er-Familie besteht aus den Regallautsprechern 5010, 5020, den Standlautsprechern 5040 und den großen Standlautsprechern 5050, wobei der Center-Lautsprecher 5090 das Angebot für ein Heimkino-Setup vervollständigt.

Q Aocustics 5050

Q Acoustics 5040

Zu den Audio-Innovationen der 5000er Serie gehören:

C3 (ausgesprochen "C-cubed") Continuous Curved Cone-Design im Mittel-/Tieftöner. Dieses sorgt für eine sanftere Hochfrequenzintegration mit dem Hochtöner und für eine enorme Bassdynamik

Anspruchsvolles, klares und modernes Design mit dunklem Acryl-Schallwandmotiv spiegelt das minimalistische C3 Continuous Curved ConeTM Profil wider

Das Design stammt aus der Concept-Serie, ist aber in einem neuen Gehäuse untergebracht. Der Hochtontreiber ist vollständig hermetisch abgedichtet und mechanisch von der vorderen Schallwand isoliert, um den Gehäuseinnendruck und Resonanzen des Mittel-/Tieftöners zu vermeiden

Das neue Design des Mittel-/Tieftöners offeriert eine besonders hohe Belastbarkeit

Point-2-PointTM (P2P) interne Verstrebungen, eine weitere Q Acoustics-Innovation, versteifen das Gehäuse, um Schwingungen im unteren Frequenzbereich auf ein Minimum herabzusetzen und gleichzeitig die Stereoabbildung zu fokussieren und das Klangbild zu optimieren

Helmholtz Pressure Equalisers (HPETM) reduzieren internen Druck und stehende Wellen (betrifft die beiden Modelle 5040 und 5050)

Gehen wir nun näher auf einzelne technische Eigenschaften ein.

C3 Continuous Curved Cone Konstruktion

Das C3 Continuous Curved Cone-Profil ist ein wirklicher Fortschritt bezüglich der Konstruktion von Tiefmitteltönern. Das spezielle Merkmal ist das Ergebnis umfangreicher Forschung und entsprechend qualifizierter Entwicklung, um die Vorteile einer klassischen geraden Konusmembran im Bassbereich mit der Kontrolle der Hoch- und Mitteltonfrequenzen durch eine ausgestellte Membran zu kombinieren.

Tiefmitteltöner Technik, Bild 1

Tiefmitteltöner Technik, Bild 2

Mittels der Schaffung eines einzigen, glatten, kontinuierlichen Kurvenprofils finden sich mehrere Vorteile. Erstens ermöglicht das ausgezeichnete Abstrahlverhalten zusammen mit einem gut kontrollierten Frequenzgang ein praktisch nahtloses Zusammenspiel mit dem Hochtöner. Die Tiefbassdynamik ist zudem exzellent, was zusammen mit dem strafferen, gedämpften Tieftonbereich mehr Möglichkeiten hinsichtlich der Aufstellung der Lautsprecher in der Nähe der Wände des Hörraums garantiert. Die harmonischen Verzerrungen konnen reduziert werden, sodass die 5000er Serie mit ausgewogener Akustik und breitem Klangbild aufwarten kann, was sie zum Einsatz z.B. im heimischen Wohnzimmer prädestiniert.

Das C3 Continuous Curved Cone-Profil hat die Mängel in einem der grundlegenden geometrischen Elemente des Chassisdesigns erfolgreich behoben, um die besten Eigenschaften von geraden und gewölbten Membranen miteinander zu verbinden.

Durchdachte Konstruktion

Das reduzierte Erscheinungsbild des C3 Continuous Curved ConeTM spiegelt sich im gesamtem minimalistischen Design der 5000er Serie wider, dessen moderne, saubere Linienführung sich an die elegante Form der neuesten Concept-Lautsprecherserie anlehnt.

Die Schallwandfronten wurden mit einem Belag aus Butylkautschuk und schwarzem Acryl versehen, um nicht nur eine Dämpfungsschicht zur Unterdrückung von Vibrationen in der Schallwand sicherzustellen, sondern auch einen auffälligen Kontrastpunkt zu der kosmetisch sauberen, durch keinerlei Befestigungen unterbrochenen Frontpräsentation zu setzen.

Alle Lautsprechermodelle sind in vier modernen, zugleich zeitlosen Oberflächen erhältlich, die zu praktisch jedem Wohnraum passen, einschließlich der Einführung eines neuen, schicken hellen Holzfurniers. Zu den hochwertigen Oberflächen gehören ferner Satin Black, Satin White, Santos Rosewood und Holme Oak.

Die Standlautsprecher 5040 und 5050 sind mit optisch schönen, massiv verarbeiteten Aluminiumstabilisatoren ausgestattet, die mit verstellbaren Spikes für eine einfachere Nivellierung versehen sind, während hochwertige, zugleich flache Lautsprecheranschlüsse für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild sorgen und es ermöglichen, den Lautsprecher bei Bedarf näher an der Rückwand zu platzieren.

Hochwertige Gehäuse- und Treiberinnovationen

Gehäusequerschnitt

Sämtliche Modelle der 5000er Serie begeistern mit akustischen Gehäuseinnovationen: So mit dem erstmals im Flaggschiff, der Top-Serie Concept, eingeführtwm Hochtönerdesign, mit den Point-2-PointTM (P2P) Verstrebungen und mit der Helmholtz Pressure Equalisers (HPETM) Röhrentechnologie.

