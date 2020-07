SPECIAL: Polk Audio MagniFi 2 - Soundbar mit virtuellem 3D-Audiomodus und Chromecast

Polk Audio präsentiert mit der MagniFi 2 einen neue Soundbar, die mit Polk SDA-Technologie virtuelle Höhenkanäle erzeugen und somit ein besonders immersives Hörerlebnis im Wohnzimmer realisieren soll. Der Klangriegel ist mit drei HDMI 2.0-Eingängen ausgestattet, bringt das HDMI-Kabel im Lieferumfang gleich mit und hat Chromecast für Musik-Streaming an Bord. Auch Bluetooth ist integriert.

SDA steht für Stereo Dimensional Array und ist eine patentierte Technologie von Polk Audio. Mit vier Breitbandtreibern in 1 x 3 Zoll sowie 0,75 Zoll-Hochtönern und dem 8 Zoll Subwoofer soll der Klangeindruck lebendig und kraftvoll gestaltet werden. Der 3D-Audiomodus generiert virtuelle Höheneffekte. Dekodiert werden Dolby Digital und DTS, außerdem soll die VoiceAdjust-Technologie für klar verständliche Stimmen und Dialoge.

„Viele Soundbars verbessern zwar den TV-Sound deutlich, doch nur wenige liefern ein überzeugendes, immersives Surround-Sound-Erlebnis“, sagt Michael McCole, Senior Product Marketing Manager für Soundbars bei Polk Audio. „Dank Tools wie der patentierten Polk SDA-Technologie, dem 3D-Audiomodus für virtuelle Höheneffekte sowie Dolby-Digital- und DTS-Dekodierung kommt die Soundbar MagniFi 2 einem Mehrkanal-System einen bedeutenden Schritt näher – zu einem wesentlich günstigeren Preis.“

Natürlich kann die Bedienung der MagniFi 2 auch via HDMI CEC mit der TV-Remote erfolgen. Streaming von Amazon Music HD, Apple Music, YouTube Music, Spotify, TIDAL, Deezer, etc. gelingt über Google Chromecast. Per Sprachbefehl kann der Pegel eingestellt oder Informationen über den aktuell abgespielten Titel abgerufen werden.

Die MagniFi 2 ist mit verschiedenen EQ-Presets versehen, darunter Voreinstellungen für Filme, Musik und Sport. Ein Nachtmodus reduziert den Tieftonbereich und verstärkt Sttimmen, ohne die Gesamtlautstärke zu erhöhen. Die Dialoglautstärke und die Basseinstellungen können darüber hinaus auch manuell geändert werden.

Die Bauhöhe der Polk Soundbar beträgt lediglich 5,6 cm, so dass weder Teile des Bildes noch der IR-Sensor des verwendeten Fernsehers verdeckt werden sollten. Neben drei HDMI-Eingängen (HDMI 2.0, HDCP 2.2) und einem HDMI-Ausgang mit ARC ist noch ein optischer Eingang verbaut.

Die MagniFi 2 ist das neueste Mitglied der MagniFi Soundbar-Serie von Polk. Ab Ende Juli soll das Gerät zur UVP von 499 Euro im Fachhandel erhältlich sein.

