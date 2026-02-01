SPECIAL: Perlisten Audio/Velodyne Acoustics/Magnetar 7.2-Setup bei Audio Reference auf den Norddeutschen HiFi-Tagen

Audio Reference führt auf den Nordeutschen HiFi-Tagen, die heute noch bis 16 Uhr gehen, auch ein 7.2-Setup mit Komponenten von Perlisten Audio, Velodyne Acoustics und Magentar vor. Als Beamer dient ein D-ILA-Modell aus dem Hause JVC.

Während letztes Jahr mit der Perlisten Audio S-Serie und demnach den Spitzenmodellen präsentiert wurde, hat man sich 2026 entschieden, mit der erst kürzlich eingeführten A-Serie vorzuführen.

Perlisten Audio A4t

Perlisten Audio A3m

Vorne arbeitet gleich dreimal der große A4t Standlautsprecher, seitlich steht zweimal der große Regallautsprecher A3m, den wir auch im Test hatten, während hinten der Standlautsprecher A3t seinen Dienst verrichtet.

Perlisten Audio A3t

Der A3t ist nicht kleiner als der A4t, bringt aber einen Basstreiber weniger mit und ist bezüglich der Abmessungen nicht so tief. Auch ein optisches Erkennungsmerkmal der A-Serie ist der komplett neu entwickelte Hochtöner mit 38 Millimeter großer Teteron-Kalotte, der in einen speziell geformten Waveguide arbeitet. Diese Kombination realisiert eine breitbandige, präzise Abstrahlung, die sowohl bei klassischen Stereo-Anwendungen als auch in Mehrkanalsystemen eine homogene und zugleich dynamische Klangverteilung ermöglicht. Für die Basswiedergabe setzt Perlisten Audio bei allen Modellen der Serie auf belastbare 215-Millimeter-Treiber mit Carbonfaser-Membran. Das niedrige Gewicht bei zugleich untadeliger Steifigkeit dieser Membranen garantiert eine präzisen, nachdrücklichen Klang. Die Preise:Perlisten A4t: 3.495,00 Euro, Perlisten A3t: 2.495,00 Euro. Perlisten A3m: 1.495,00 Euro und Perlisten A2s (nicht in der Vorführung dabei): 995,00 Euro (Stückpreise).

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Natürlich ist es in einem großen Saal in einem Hotel alles andere als einfach, einen überzeugenden Klang zu generieren, unter anderem deswegen, weil eine Front des Saals über große Glasflächen verfügt. Und unter diesen Rahmenbedingungen war es wirklich erstaunlich, was an Performance geboten werden konnte.

Velodyne Acoustics VI-Q15 - die VI-Q-Serie gibt es auch noch in 10 und 12 Zoll sowie in Schwarz oder Weiß

Das war natürlich auch Verdienst der fünf Velodyne Acousrics VI-Q15 für 2.499 EUR Stückpreis, die in einem DBA-Array für präzisen Bass unter speziellen Rahmenbedingungen arrangiert wurden. Mit 650 Watt Dauerleistung und 1,2 kW Impulsleistung pro aktivem Subwoofer ist die Souveränität im Bassbereich groß. Kern-Features aller VI-Q-Modelle umfassen eine leichte Kohlefasermembran in Verbindung mit der 3-Zoll-Schwingspule - für ein optimales Schwingungsverhalten mit niedrigen Verzerrungswerten - und, wie erwähnt, bis zu 650 W RMS Class-D-Verstärkung mit 1.200 W Maximalleistung. Verbaut ist ein hocheffizientes Schaltnetzteil mit 2 x 25 A/650V-MOSFET Transistoren für höchste Belastbarkeit. Die extrem vibrationsarme, massive Front besteht aus einer 21-lagigen Multiplex-Platte mit einer Materialstärke von satten 50 Millimetern. Anschlussseitig vorhanden sind XLR-Anschlüssen, Cinch-Eingangsbuchsen für den linken und rechten Kanal sowie Lautsprecherklemmen. Darüber hinaus besitzen die drei Modelle über die iWoofer™ App, die mit Raumanpassung, einem 25-Band parametrischen Equalizer sowie Presets, die man nach eigenem Bedarf konfigurieren kann.

Wenden wir uns wieder der Vorführung in Hamburg zu.

Es liefen und laufen beispielsweise "Radioaktivität" von Kraftwerk - sehr weitläufige Effektwiedergabe, satter, exakter Bass, sehr gute Auflösung bei den Synthesizer-Effekten, eine enorme vokale Präsenz, die Gänsehaut erzeugt auch bei Rebecca Fergusons großem Auftritt als "Swedish Nightingale" bei "The Greatest Showman".

Zwei weiße Velodyne Acoustics VI-Q15 hinten

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Bei Lady Gagas "Shallow" beeindrucken die Perlisten A Lautsprecher ein weiteres Mal, hier natürlich im Speziellen die A4t Standbox, mit der klaren, facettenreichen Stimmwiedergabe. Es wurde und wird schnell klar, dass die Perlisten A-Lautsprecher auch bei Musik voll da sind und bei musikalischem Material exzellent eingesetzt werden können - übrigens, wie wir aus eigener Erfahrung wissen, auch im Stereobetrieb. Beim schon legendären Ausschnitt des Queen-Films "Bohemien Rhapsody", der beim Live Aid-Konzert spielt, holt die Perlisten/Velodyne-Kombination eine enorm räumliche, dynamische Darstellung aus dem Quellmaterial, die Begeisterungsstürme der Menschen im vollbesetzten Stadion kommen mitreißend heraus - und das gilt kurze Zeit später auch für Freddie Mercurys Stimme. "He"s A Pirate" auf der Blu-ray "Hans Zimmer - Live in Prague" entfaltet einen enormen akustischen Effektreichtum im großen Vorführraum, gleichzeitig wirkt alles stets sehr exakt, mit genau definierten Konturen. Das Vor-/Endstufenkombination arbeite übrigens zwei Velodyne Acoustics-Prototypen.

Magnetar UDP900 MK II (links unten) und Prototpyen einer Velodyne Acoustics Vor-/Endstufenkombination mit 7-Kanal-Endverstärker

Velodyne Acoustics Surroundprozessor und Magnetar UDP900 MK II

Wer weiß, vielleicht bietet Audio Reference bald eine komplett "eigene Kette" an - inklusive Vor-/Endstufe. Wir lassen uns überraschen. Schon jetzt für rund 4.000 EUR zu haben ist der Universalplayer UDP900 MKII aus dem Hause Magnetar. Wir hatten die erste Generation im Test, bei der zweiten Generation hat man nun einiges optimiert. Nach wie vor spielt der Player natürlich praktisch jedes Dsic-Format ab: Unter anderem Audio-CD, SACD, DVD-Audio, DVD-Video, Blu-ray und Ultra HD Blu-ray. Zudem kann der UDP900 MK II ebenso wie die erste Generation auf Musikdateien aus dem Netzwerk zugreifen - natürlich inklusive Hi-Res-Audio -, und man kann USB-Medien mit Audio- und Hi-Res-Audio-Dateien anschließen. Neu beim MK II sind unter anderem noch bessere ESS-DAC-Chips (ES9038PRO anstatt ES9028PRO), ein hinsichtlich der Audioqualität optimiertes HDMI- und USB 3.0-Board und die Möglichkeit, über USB nun auch 768 kHz PCM und DSD512 wiedergeben zu können. Ein hochmoderner Videochip und ein umfangreich ausgestatteter Video-EQ plus umfangreiche HDR-KOmpatibilität gehört natürlich auch zum UDP900 MK II, ebenso ein ultrarobustes, aufwändig konstruiertes Gehäuse, ein gekapseltes, hochwertiges Laufwerk und sorgfältig ausgesuchte Bauteile in allen Sektionen.

Die VI-Q15 sind auch bei der Filmtonwiedergabe stets präsent und agieren präzise sowie nachdrücklich mit sehr gutem Tiefgang

Kommen wir nun zur Filmtonwiedergabe. Beim Ausschnitt aus "Midway" liefern die VI-Q15 einen unerbittlichen Nachdruck bei gleichzeitig enormer Präzision. Das spürt man auch bei weiteren Auschnitten aus "Top Gun Maverick" und "Creed". Gerade beim Top Gun-Auszug beeindrucken auch die Perlisten A Lautsprecher mit sehr gutem Auflösungsvermögen und einer hohen Impulstreue auch bei sehr schnellen, bidirektionalen Effekten. Die enorm harten Fausthiebe bei "Creed" wirken extrem kraftvoll, unmittelbar und direkt - und viele Besucher der Vorführungen zeigen sich verständlicherweise danach sehr angetan - dasselbe gilt auch für uns. Wir freuen uns schon auf die Norddeutschen HiFi-Tage 2027, bestimmt lässt sich Audio Reference wieder eine gelungene Mehrkanal-Vorführung einfallen. Wer sich jetzt für Perlisten Audio, Velodyne Acoustics und Magnetar interessiert: Bei Schüring High End in Reinbek vor den Toren Hamburgs ist nahezu alles vorführbereit. Nur bittet der renommierte Händler, vor dem Besuch telefonisch einen Termin zu vereinbaren.

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Special und Fotos: Carsten Rampacher

Redaktion: Philipp Kind

Datum: 01. Februar 2026