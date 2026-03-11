SPECIAL: Panasonic SC-BMAX30 - Neuer Party-Lautsprecher mit 320 Watt RMS, Akku und Lichtshow

In Ergänzung zu SC-BMAX5 und SC-BMAX10 präsentiert Panasonic den neuen SC-BMAX30 Party-Lautsprecher. Kraftvolle Klangperformance und eine spektakuläre Lichtshow stehen im Fokus. Außerdem ist ein Akku integriert und der BMAX30 ist IPX4-zertifiziert. Dazu gibt es einen Teleskopgriff und Rollen für den einfachen Transport im neuen Flaggschiff der Party-Lautsprecher im Panasonic-Sortiment.

Highlights in der Übersicht

320 Watt RMS

Integrierter wiederaufladbarer Akku für bis zu 14 Stunden Betriebsdauer

2 x 7” (18 cm) Tieftöner, 2 x 2,5” (6,3 cm) Hochtöner und großzügige Bassreflexöffnung

Flexibel einsetzbar dank Rollen, Teleskopgriff und IPX4-Staub-/Spritzwasserschutz

Bluetooth® 5.3, AUX-Eingang, USB-A, 1 x Mikrofon-Eingang und 1 x umschaltbarer Mikrofon-/Gitarren-Eingang

Kabelloses Zusammenschalten kompatibler BMAX-Modelle möglich

Lichtshow mit 7 leuchtenden Farben, 3 Beleuchtungsmustern und 8 Stroboskopen

Panasonic SC-BMAX30

Schon allein aufgrund seiner Größe soll der BMAX30 klanglich nochmals kraftvoller und untenrum satter unterwegs sein als seine kompakten Geschwister. Die Optik entstammt typischen Live-Performance-Lautsprechern, was sich auch positiv auf den Bedienkomfort auswirken soll. Starker Sound, tolle Lichtshow, relevante Anschlüsse (kabelgebunden und kabellos) plus weitere Annehmlichkeiten (Teleskopgriff, Staub- und Spritzwasserschutz, Transportrollen) sollen den Party-Lautsprecher als gern gesehenen Gast bei Indoor- wie Outdoor-Veranstaltungen auszeichnen.

Der Akku soll, wie erwähnt, bis zu 14 Stunden halten (bei vollständig geladenem Akku, mit Bluetooth®-Quelle, Lautstärke bei 25% und ausgeschalteter Beleuchtung). Anhand der integrierten Anzeige oben am Gerät kann man sehen, wann der BMAX30 wieder geladen werden muss. Zwei Tieftöner mit 18cm Durchmesser und zwei 6,3cm-Hochtöner werden mit 320 Watt Dauerleistung angetrieben. Die groß dimensionierte Bassreflexöffnung soll im Tieftonbereich weiter unterstützen. Aber nicht nur untenrum kraftvoll, sondern auch detailliert und mit guter Auflösung in den Höhen will der Party-Speaker überzeugen. Bass-Enthusiasten können zudem den "Bass Boost" zuschalten".

Rechts der neue BMAX30, links daneben BMAX10 und BMAX5

Die drei Modelle von der Seite

Bedienelemente oben

Detailansicht Metallgitter und LED-Lightshow

Bluetooth ist für die drahtlose Audiosignalübertragung an Bord, der BMAX30 verfügt über Bluetooth Multipoint. Die Verbindung mit zwei kompatiblen Geräten ist also gleichzeitig möglich. Zusätzlich gibt es einen AUX-Eingang, Musikwiedergabe über die USB-A-Schnittstelle, die auch zum Laden von Mobilgeräten dienen kann sowie Mikrofon- und Gitarrenbuchsen. Damit ist der BMAX30 auch für Live-Musik geeignet, der Gitarreneingang kann für ein zweites Mikrofon umgeschalten werden. Jeder Eingang verfügt über einen Lautstärkeregler, für den Mikrofoneingang gibt es noch eine Echo-Taste, die beim Karaoke-Einsatz für mehr Stimmung und Atmosphäre sorgen soll. Auch ein "DJ-Soundboard", das über 3 spezielle Tasten auf dem BMAX-Bedienfeld ausgewählt werden kann, bringt der Panasonic SC-BMAX30 Partylautsprecher mit.

Die Lichtshow bietet insgesamt sieben Farben, drei Beleuchtungsmuster und acht Stroboskopeffekte hinter dem Metallgitter an der Gerätefront. Wer möchte, kann mehrere kompatible BMAX-Lautsprecher miteinander drahtlos verbinden und im Stereomodus betreiben. Es gibt hier, laut Panasonic, keine Begrenzung der koppelbaren BMAX30.

Große Tasten, große Lautstärkeregler und farbcodierte LEDs bei den Bedienelementen sollen das Handling intuitiv gestalten und sorgen auch auf der ausgelassenen Party dafür, dass man den Panasonic SC-BMAX30 problemos steuern kann.

Panasonic SC-BMAX30 mit Teleskopgriff und Rollen

Test, Preis und Verfügbarkeit

Der Panasonic SC-BMAX30 ist kürzlich bei uns eingetroffen und ein Testbericht dazu wird zeitnah erscheinen. Erhältlich ist der Lautsprecher ab März 2026 zur UVP von 449 Euro direkt bei Panasonic, Amazon und im Fachhandel.

Special: Philipp Kind

Datum: 11.03.2026