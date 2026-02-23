SPECIAL: Panasonic kooperiert mit Shenzen Skyworth Display Technology und stellt neue Smart-TVs für 2026 vor

Viel Neues tut sich bei Panasonic: Es hatte sich schon länger angekündigt, dass im Panasonic-TV-Business sich einiges ändern wird - und heute kündigt der japanische Konzern eine strategische Partnerschaft mit Shenzhen Skyworth Display Technology Co Ltd und seinen Konzerngesellschaften an. Im Rahmen der Vereinbarung wird der neue Partner Vertrieb, Marketing und Logistik in der gesamten Region verantwortlich leiten, während Panasonic Fachwissen und Qualitätssicherung bietet, um die hohen audiovisuellen Standards mit einer vollständigen gemeinsamen Entwicklung von Top-End-OLED-Modellen aufrechtzuerhalten.

Darüber hinaus wird sich die Unterhaltungsabteilung von Panasonic ab dem 1. April 2026 wieder in die Panasonic Corporation integrieren. "Europa bleibt eine wichtige strategische Region für Panasonic, wobei die Verbraucher konsequent die außergewöhnliche Qualität und den Wert unserer Produkte anerkennen", sagte PEAC-CEO Akira Toyoshima. "Die Änderung des neuen Geschäftsmodells wird die Kraft der technischen Kernleistung von Panasonic in den Bereichen AV-Verarbeitung, Qualität und Servicestandards mit der globalen Maßstabswirtschaft des Produktionsvolumens und der Geschwindigkeit der Shenzhen Skyworth Display Technology Company nutzen, um eine erfolgreiche Formel für das Kunden-Wertversprechen zu bieten."

In einem Kommentar von der Holdinggesellschaft des Partners, Shenzhen Chuangwei-RGB Electronics Co., Ltd, sagte CEO Peter Zhang: "Die beiden Firmen teilen ein Engagement für Innovation und Exzellenz. Als Top-Fünf-TV-Marke werden wir erstklassige Produktinnovationen einbringen, die durch umfangreiche F&E-Investitionen unterstützt werden, zusammen mit einer schnell wachsenden internationalen Präsenz und einem etablierten Vertriebsnetz. Es wird erwartet, dass diese strategische Ausrichtung das Wachstum von Panasonic-Markenfernsehern in ganz Europa beschleunigen wird.“

Beide Firmen fühlen sich weiterhin zum umfangreichen Kundenservice verpflichtet. In Europa wurde vereinbart, dass Panasonic weiterhin After-Sales-Support für alle bis März 2026 verkauften Panasonic-Fernseher und alle ab April verfügbaren Fernseher bieten wird.

Panasonic TV Line-up 2026

Nun beschäftigt uns natürlich als nächster Punkt die Frage: Kommen neue TVs unter dem Namen Panasonic hierzulande auf den Markt? Panasonic hat dazu im Rahmen eines Events neue OLED- und QD Mini-Smart-TVs fürs Modelljahr 2026 präsentiert. Das gesamte Lineup 2026 umfasst OLED, QD Mini-LED, QLED, 4K LED und 2K LED – und bringt als technische Schwerpunkte Glare Free Technology für hellere Räume, Größen bis 86” sowie Smart‑TV‑Plattformen mit integriertem Fire TV, Google TV, Roku und TiVo – für hohe Flexibilität.

Das TV‑Line‑up 2026 in Linien ausgedrückt umfasst verschiedene Display-Technologien mit den folgenden Modellreihen: OLED (Z95B, Z90B wie bisher, neu kommen Z85C/Z86C); die neuen QD Mini-LED (W97C/W95C, W94C, W92C, W91C, W90C) die QLED-Modelle (wie bisher/W85B, neu W83C/W80C); die 4K LED-Serie W60C und die 2K LED-Serien S65C sowie S45C/S40C.

Die Bildschirmgrößen gehen über die gesamte Range bis hoch auf 86 Zoll, mit kompakten Optionen bis zu 32 Zoll. Welche Größen lieferbar sind, richtet sich natürlich nach der jeweiligen Baureihe. Der FILMMAKER MODE™, Dolby Vision® und Dolby Atmos® werden in den neuen OLED‑ und QD Mini-LED‑Ranges unterstützt; Dolby Atmos kommt zudem bei ausgewählten LED‑Serien hinzu.

Glare Free-Demo auf dem Panasonic Experience Event 2026

Die QD Mini-LED‑Highlights umfassen Bildwiederholraten bis zu 144Hz, Glare Free Ultra und bei W97C/W95C mehr als 1.000 Local Dimming Zonen, rund 1.500 nits maximale Helligkeit und 105% Darstellung des DCI-P3-Farbraums. Die Glare Free Technology steht laut Panasonic für beste Bildqualität in hellen Räumen. Es finden sich verschiedene Abstufungen: Glare Free Ultra, Glare Free Max und Glare Free (Verfügbarkeit je nach Modell und Größe).

Wir befassen uns im Special mit der neuen 2026er OLED-Baureihe, den neuen QD Mini-LEDs und den neuen QLED-TV-Baureihen.

Der neue Panasonic Z85B

Mit drehbarem Standfuß

Rückseite

Subwoofer auf der Rückseite

Seitliche Ansicht mit Anschlüssen

Panasonic Z85B

Wir starten mit der neuen OLED-TV-Serie durch. Neu für 2026 erweitert der Z85C (erhältlich in 55” und 65”) Panasonics OLED‑Line‑up für Kontinentaleuropa und führt ein neues OLED‑Panel mit 120Hz Bildwiederholrate ein. Wie die fortgeführten OLED‑Modelle der B-Serien (Z95B/Z90B) unterstützt auch der Z85C den FILMMAKER MODE™, Dolby Vision® sowie HDR10+ und HLG. Audioseitig findet sich Support für Dolby Atmos.

Angetrieben vom Betriebssystem Google TV unterscheidet sich der Z85C von anderen Panasonic OLED-Modellen, die unter Fire TV laufen. Der Z85C soll auch Gamer ansprechen: Er kombiniert ein 120Hz‑Panel mit moderner Gaming‑Konnektivität wie zum Beispiel HDMI 2.1, VRR und niedriger Latenz. HDMI 2.1‑Support ermöglicht die Nutzung leistungsstarker Gaming‑Hardware, VRR hält Bewegungen flüssiger, indem es Tearing und Stutter reduziert, und niedrige Latenz sorgt für schnelle Controller‑Reaktion.

Kommen wir zu den QD Mini-LEDs.

Panasonic W97C

Die QD Mini-LED‑TVs der Serien W97C/W95C QD stehen an der Spitze des Portfolios. Sie sind erhältlich in 55”, 65”, 75” und 86” und sollen für leistungsstarke QD Mini-LED Performance bei hoher Helligkeit mit einem 144Hz‑Panel und Google TV stehen. W97C und W95C werden in unterschiedlichen Farbvarianten angeboten. Mit einer Mini-LED‑Hintergrundbeleuchtung mit mehr als 1.000 Local Dimming Zonen ist die Serie darauf ausgelegt, präzise Kontraststeuerung und helle HDR‑Highlights zu liefern – auch dank der rund 1.500 nits max. Helligkeit und einer überzeugenden Farbraumwiedergabe von bis zu 105% DCI-P3.

Detail rechts am Panasonic W97C

Standfuß des W97C

von der anderen Seite fotografiert

Panasonic W97C

Die Rückseite des W97C seitlich

Für eine deutlich verbesserte Bilddarstellung in hellen Räumen verfügen beide Modelle über Glare Free Ultra-Das Ausstattungsmerkmal wurde entwickelt, um störende Reflexionen und Blendeffekte zu reduzieren, sowie um verwaschene Farben und schlechte Kontraste zu verhindern. Zugleich steht ein weiter Betrachtungswinkel im Fokus. Die Konkurrenz insbesondere von Samsung hat beim Thema Glare Free bereits vorgelegt.

Wie die TVs aus Panasonics OLED‑Line‑up sind die neuen Serien mit dem FILMMAKER MODE™ ausgestattet. Für HDR unterstützt die Serie beispielsweise Dolby Vision, akustisch gibt es Dolby Atmos-Support. Die Modelle der Baureihen W97C/W95C sind außerdem fürs Gaming gebaut: Sie kombinieren ein 144Hz‑Panel mit moderner Gaming‑Konnektivität wie HDMI 2.1, VRR und niedriger Latenz.

Zur Sprachsteuerung verfügt die Mini-LED‑Range außerdem über ein Far Field Mikrofon, ausgelegt für freihändige Nutzung eines Sprachassistenten – selbst vom anderen Ende des Raums, verspricht Panasonic.

Panasonic W94C

W94C seitlich

Es folgt die W94C QD Mini-LED‑Serie. Direkt unterhalb der Flaggschiff‑Mini-LED‑Serie erweitert der W94C (erhältlich in 55”, 65” und 75”) Panasonics QD Mini-LED‑Range und kombiniert ein 144Hz‑Panel mit integriertem Fire TV. Für helle Wohnräume entwickelt, bietet der W94C außerdem Glare Free Ultra für hochklassigen TV-Genuss auch am Tag.

Wie die Flaggschiff‑Serie besitzt auch der W94C den FILMMAKER MODE™ und ist kompatibel zu Dolby Vision und zu Dolby Atmos. Für Gamer interessant ist, dass der W94C außerdem HDMI 2.1, VRR und niedrige Latenz unterstützt. Zur Sprachsteuerung verfügt der W94C außerdem über ein Far Field Mikrofon für freihändige Nutzung eines Sprachassistenten.

Panasonic W92C

Rückseite

Nächste neue Baureihe ist die W92C QD Mini-LED‑Serie. Der W92C (erhältlich in 55”, 65” und 75”) erweitert Panasonics QD Mini-LED‑Line‑up und offeriert unter anderem ein 144Hz‑Panel, Google TV und Glare Free Ultra – und bringt Mini-LED‑Kontrast und gute Nutzbarkeit in hellen Räumen über viele Größen hinweg. Zu den Kino‑Features zählen FILMMAKER MODE™, Dolby Vision und Dolby Atmos. Für Gaming unterstützt der W92C außerdem HDMI 2.1, VRR sowie niedrige Latenz. Ein Far Field Mikrofon unterstützt die freihändige Nutzung eines Sprachassistenten.

Panasonic W90C

Als Abschluss von Panasonics QD Mini-LED‑Line‑up bietet der W90C (erhältlich in 55”, 65” und 75”) Mini-LED‑Bildperformance mit Google TV, einem 60Hz‑Panel und Glare Free Ultra. Er ist ausgestattet mit FILMMAKER MODE™, Dolby Vision und Dolby Atmos. Für Gaming unterstützt der W90C außerdem HDMI 2.1, VRR und niedrige Latenz. Zudem ist ein Far Field Mikrofon für die Nutzung eines Sprachassistenten enthalten.

Panasonic W83C

Es folgen QLED‑TVs der W83C/W80C-Serie. Die TVs sind erhältlich in 43”, 50”, 55”, 65” und 75”) Panasonics QLED‑Line‑up mit integriertem Fire TV bietet eine breite Auswahl an Bildschirmgrößen hinweg; W83C und W80C werden zudem in unterschiedlichen Farbvarianten angeboten. Sozusagen fürs tägliche Fernsehen entwickelt, kombiniert die Serie QLED‑Farbleistung mit einem 60Hz‑Panel. Zum Betrachten von Inhalten in hellen Räumen verfügen die größeren Größen über Glare Free Max, während das 43”-Modell Glare Free bietet. Für Filme und Premium‑Content unterstützt die Serie eine breite Palette an HDR‑Formaten, darunter Dolby Vision, HDR10+ und HLG. W83C/W80C außerdem den FILMMAKER MODE™. Beim Sound sorgt der Dolby Atmos Support für die akustische Kompatibilität zu modernen Inhalten.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Panasonic, Philipp Kind

