SPECIAL: Nubert nuVero-Serie nun auch in roter Variante, Nubert nuBox AS-125 und nuBox AS-225 auch in weißer Version

Nubert vollzieht in der erfolgreichen nuVero-Serie einen "Farbwechsel". Rubinrot, bekannt von der nuJubilee 145, löst das nur noch in Restbeständen verfügbare Goldbraun ab. Ab sofort lieferbar sind der Wand- und Deckenlautsprecher nuVero 50 (oben im Bild) sowie die beiden Standlautsprecher nuVero 140 und 170. Die übrigen Modelle werden in den nächsten Wochen folgen. Während nuVero-Lautsprecher in Kristallweiß und Diamantschwarz rundum Ton in Ton ausgeführt sind, ist bei der rubinroten Variante das vordere Klangsegel in schickem Metallic-Rot lackiert, während der hintere Korpusteil mit samtschwarzem Nextel® veredelt ist. Das Abdeckgitter ist ebenfalls schwarz beschichtet.

Oberer Bereich nuVero 170

Wir haben zu den entsprechenden nuVero-Modellen bereits Specials beziehungsweise Tests im Angebot:

nuVero 140 in Rubinrot

Generell zeichnen sich alle nuVero-Lautsprecher durch Hightech in Verbindung mit erschwinglichen Preisen aus. So wird für die 3,5 Wege Bassreflex-Standbox nuVero 140 nach der Mehrwertsteuersenkung pro Stück 2.178 EUR fällig. Mehr als fair für einen großen, hoch belastbaren Standlautsprecher mit vier Basstreibern für enorme Dynamik und exzellenten Tiefgang. Speziell konstruierte Hochtöner sowie zwei vom Durchmesser bewusst recht kleine Mitteltöner (für perfekte Anbindung an den Hochonbereich) ergänzen das Sortiment.

nuVero 140 mit Gitter

Die aufwändige Frequenzweiche mit selbstrückstellenden Sicherungen, die bei drohender Belastung aktiviert werden, gehört auch mit dazu. Eine enorme Lebendigkeit, ein hohes Maß an Authentizität und eine erstklassige maximale Belastbarkeit (Nennbelastbarkeit 440, Musikbelastbarkeit 600 Watt) sind für die nuVero 140 kennzeichnend. Man mag kaum glauben, dass noch mehr geht. Noch mehr für Anwender, die einen sehr großen Hörraum haben und an Räumlichkeit, Tiefgang und maximale Belastbarkeit (480 Watt Nennbelastbarkeit, 650 Watt Musikbelastbarkeit) noch höhere Ansprüche haben.

The "Tower Of Power": Gerade, wenn man noch den Kaufpreis mit ins Kalkül zieht, ist die nuVero 170 eine der besten Lautsprecher auf dem deutschen Markt

nuVero 170, unterer Bereich mit Standfuß

Für diese Klientel ist die nuVero 170 geschaffen. Sie ist nochmals größer und bietet nochmals mehr Gehäusevolumen. Hochtöner, Hochmitteltöner, Tiefmitteltöner und Tieftöner - die aufwändige Bestückung der 4-Wege-Bassreflexbox setzt Maßstäbe. Mit 3.606 EUR/Stück ist die nuVero 170 sicherlich kein Schnäppchen, aber jeden Cent durch überwältigende Klangqualität wert.

Auch im Querformat überzeugen kann die nuVero 50

Ultraschick und ultraflexibel - das ist die nuVero 50. Man kann sie als Frontlautsprecher, als Center, als Rear-/Surround Back-Box oder sogar für Dolby Atmos/DTS:X Installationen als Deckenlautsprecher verwenden.

nuVero 50 im Hochformat. Das hochwertige Frontgitter ist typisch nuVero

Die geschlossene 2-Wege-Box weist satte Belastungswerte auf. 180 Watt Nennbelastbarkeit und 280 Watt Musikbelastbarkeit sind stattliche Kennziffern.

Anzeige

Nubert nuBox AS-225 und nuBox AS-125 nun in weißer Version verfügbar

nuBox AS-225 Soundplate in weißer Version mit weißem Gitter

Weiße nuBox AS-225 von hinten

Weiß wie die Unschuld präsentieren sich nun die nuBox-Aktivisten nuBox AS-225 (Sounddeck/Soundplate) für 365 EUR und das "Sound-Paar" Nubert nuBox AS-125 für 375 EUR. Beide Produkte hatten wir in der schwarzen Version schon im Test:

Test Nubert nuBox AS-225: Die kompakte Soundplate mit 2 sauber abgestimmten DSP-Modi für Film und Musik wird komplett mit einer kleinen Fernbedienung ausgeliefert. Schick an der neuen weißen Variante ist, dass auch das wahlweise montierbare, mitgelieferte Abdeckgitter in weißer Ausführung enthalten ist. Das ergibt eine komplett einheitliche Optik. Prima gerüstet mit Bluetooth und HDMI präsentiert sich die AS-225 Soundplate in jeder Ausführung. Ebenso hervorzuheben ist die gute Verarbeitung, mit 4 x 25 Watt Nennleistung/4 x 40 Watt Musikleistung werden auch höhere Pegel souverän gemeistert. Während in günstigen >Preisklassen viele Anbieter auf Breitbandchassis setzen, liefert Nubert bei der AS-225 ein echtes 2-Wege-System mit, das Breitband-Konkurrenten gerade bei der Brillanz im Hochtonbereich deutlich überlegen ist.

Nubert nuBox AS-125 Master-/Slave-Set

Test Nubert nuBox AS-125: Das schwäbische Sound-Paar legt ordentlich ab und kann als schlagfertige Lösung auch im hochwertigen PC-Setup punkten. 4 x 25 Watt Nennleistung und 4 x 40 Watt Musikleistung sind ausgezeichnete Werte, die sich auch in kraftvollem Klang niederschlagen. Die bewährten Chassis des 2-Wege-Systems sind hoch belastbar.

Fazit

Neue Farben braucht das Land: Wie wir schon von der nuJubilee 145 wissen, sieht Rubinrot einfach grandios aus, vor allem im Kontrast dazu das dunkle Nextel-Gehäuse. Bei den nuBox-Aktivisten bringt die weiße Variante deutlich flexiblere Einsatzmöglichkeiten, da sich Weiß in zahlreichen Wohnumgebungen besonders vorteilhaft macht.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.

Tags: Lautsprecher