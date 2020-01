SPECIAL: Nubert feiert das Jubiläum mit der Kompaktbox nuJubilee 45

Unseren History-Überblick der Firma Nubert können wir direkt mit einem Paukenschlag abschließen: zum 45. Jahrestag bringen die Schwaben nämlich eine leistungsstarke Kompaktbox auf den Markt, die den Namen nuJubilee 45 trägt. Hochwertige Technik, ein elegantes Design und ein verlockender Jubelpreis sollen anspruchsvolle Musikfans überzeugen. Der neue Lautsprecher ist natürlich, wie die Komponenten zum 35. und 40. Jahrestag, nur in limitierter Auflage verfügbar. Der extravagante Look und ein hervorragendes Preis/Leistungsverhältnis waren bislang stets Werte, für die die Jubiläumsboxen standen, auch zum 45. soll dies wieder so sein.

nuJubilee 45 in zwei Farbvarianten

Schwarzes Modell einzeln

Die Basis für die nuJubilee 45 ist die nuVero 4 - ein echter Klassiker des Herstellers. Vor über zehn Jahren begründete dieser kompakte Speaker die erfolgreiche nuVero-Baureihe. Original bleiben das exklusive Gehäuse und das leistungsfähige Tieftonchassis, im Hochtonbereich arbeitet der verfeinerte Kalottenhochtöner, der auch in den aktuellen nuVero-Modellen zum Einsatz kommt. Neben der überaus soliden Bassperformance stehen also auch eine hochauflösende Hochtonwiedergabe und prägnante Mitten im Fokus. Den Anspruch an ein exzellentes P/L-Verhältnis wird man ebenfalls direkt gerecht: zum Stückpreis von 445 Euro liegt man unter dem damaligen Preis der nuVero 4.

Rückseite des Modells mit rubinrot lackiertem Klangsegel, das Gehäuse ist mit mattschwarzer Nextel-Beschichtung versehen

Die Preisreduzierung konnten die Entwickler und Ingenieure ermöglichen, da man auf den Klangwahlschalter zur Anpassung der Basswiedergabe der nuVero 4 sowie die hierfür notwendigen Weichenschaltkreise bei der Jubiläumsbox verzichtet. Laut Hersteller ist die Tieftonwiedergabe ab Werk eher voluminös abgestimmt, dies soll der populärsten Wahl für die nuVero 4 entsprechen. Die nuJubilee 45 bringt dafür einen Hochtonschalter mit, der wahlweise eine neutrale, sanfte oder brillante Reproduktion der hohen Frequenzen realisiert. In der neutralen Einstellung liefert der Lautsprecher einen linearen Frequenzgang von 46 bis 25.000 Hz (jeweils -3 dB) - mehr geht mit diesem Volumen nicht. Die nuJubilee 45 soll sich so hervorragend bei der Musikwiedergabe mit anspruchsvollen wie kompakten Stereoanlagen schlagen, z.B. in Kombination Nuberts neuem digitalem Vollverstärker nuConnect ampX.

Einzelansicht der nuJubilee 45

Das MDF-Gehäuse ist aufwändig bedämpft und stammt von der nuVero 4, die Farbgebung ist aber ein wenig zeitgemäßer. Die Kompaktbox gibt es komplett in schwarz oder mit einem etwas auffallenderen rubinroten Klangsegel. Der hintere Gehäuseteil ist, wie üblich, mit mattschwarzer Nextel-Beschichtung versehen, die Vorderseite mit Metallic-Lack lackiert. Höhenverstellbare Tellerfüße sorgen für einen sauberen Stand und der Anschluss erfolgt über das gewohnt hochwertige Bi-Wiring-Anschlussterminal mit massiven, vergoldeten Schraubklemmen.

Ab heute, dem 10.01.2020 ist die nubert nuJubilee 45 wie üblich im Nubert Direktvertrieb zum Stückpreis von 445 Euro erhältlich, solange der Vorrat reicht. Sämtliche Infos gibt es direkt auf der Produktseite bei www.nubert.de.

nuJubilee 45 in schwarz

Technische Daten in der Kurz-Übersicht:

Bauweise: Kompaktlautsprecher, 2-Wege-System, Bassreflex

Bestückung: 1 x Hochtöner mit 26-mm-Seidengewebekalotte, 1 x 180-mm-Longstroke-Tieftöner mit glasfaserverstärkter Membran

Impedanz: 4 Ohm

Frequenzgang (± 3 dB): 46 – 25.000 Hz

Wirkungsgrad (1 W/1 m): 83 dB

Nennbelastbarkeit: 160 Watt

Musikbelastbarkeit: 220 Watt

Absicherung: Hoch-, Tieftöner und Weiche gegen Überlastung geschützt (selbstrückstellende Sicherungen)

Abmessungen (H x B x T): 40,5 x 23,4 x 35,5 cm (jeweils inklusive Klangsegel und Füßen)

Ausführungen: Klangsegel in Metallic-Lack schwarz mit Rückseite in Nextel schwarz Klangsegel in Metallic-Lack rubinrot mit Rückseite in Nextel schwarz

Gewicht: 11,5 kg

Special: Philipp Kind

Bilder: Nubert

Datum: 10.01.2020

