SPECIAL: Neue JVC True Wireless-Kopfhörer und neues DAB+ SmartRadio von Kenwood

Mit den Modellen HA-ET45T und HA-AE5T präsentiert JVC neue True Wireless-Kopfhörer. Beide Komponenten sollen absolut sport-tauglich und wasserbeständig sein. Bluetooth 5.0 ist an Bord und natürlich kommen die Kopfhörer mit einem für TWS-Headphones typischen Lade-Case für mehr Akkulaufzeit. Außerdem liegen den beiden Modellen halboffne Ohrstöpsel bei, so kann man z.B. beim Joggen noch Umgebungsgeräusche, wie ein sich näherndes Fahrzeug, wahrnehmen.

JVC HA-AE5T

Lieferumfang

Der JVC HA-AE5T ist mit nur 6,2g besonders leicht und unterstützt neben dem konventionellen SBC-Übertragungsstandard auch die höher auflösenden Codecs AAC und aptX. Dieses Modell verfügt auch über berührungsempfindliche Sensoren, mit denen sich pro Seite jeweils fünf Funktionen steuern lassen. Man kann die Kopfhörer ein- und ausschalten, die Wiedergabe starten und Pausieren sowie einen Titelsprung vor und zurück durchführen, außerdem die Lautstärke regeln und einen Bassboost zuschalten. Die Nutzung als Headsets für Telefonate und zur Kommunikation mit Sprachassistenten gelingt ebenfalls. Die HA-AE5T kommen im speziellen "Aero Slim Design" daher, sind IP 55 zertifiziert und somit wasserfest und staubgeschützt.

Erhältliche Farben HA-AE5T

Der Akku soll bis zu 9 Stunden halten, das Etui stellt weitere 18 Stunden bereit. In zwei Stunden sind die Kopfhörer vollständig geladen, 10 Minuten Schnellladung genügen für 1 Stunde Spielzeit. In blau, schwarz, gelb und grau-gelb sind die HA-AE5T für 179,95 Euro erhältlich.

JVC HA-ET45T

Schwarzes Modell

Auch in rosa erhältlich

Abnehmbare Ohrbügel beim HA-ET45T

Lieferumfang

Die günstigeren JVC HA-ET45T bieten 4 Stunden Akkulaufzeit und 10 weitere Stunden dank des Lade-Cases. Auch hier sind 2 Stunden für 100% Akku fällig und für eine Stunde Musik hören müssen die Komponenten 15 Minuten geladen werden. Sie sind IPX 5 zertifiziert und abwaschbar. Das Gewicht beträgt 7,4g pro Ohrhörer und die erhältlichen Farben sind schwarz, blau, grau und rosa. Die JVC True Wireless-Kopfhörer kosten 99,95 Euro.

Kenwood CR-ST100S

Ebenso neu ist das SmartRadio CR-ST100S von Kenwood. Die Entwickler aus Japan präsentieren in Zusammenarbeit mit der deutschen Niederlassung die neue Komponenten mit DAB+, UKW, Internetradio, Spotify Connect und Bluetooth. Das Gerät ist kompakt und orientiert sich optisch an den bereits bekannten Schwestermodellen, bietet aber diesen gegenüber einige Benefits. Allem voran ein zentral an der Frontseite platziertes 61 mm großes TFT-Farbdisplay. 2 x 10 Watt werden im Stereo-Bassreflexsystem realisiert.

Oberseite

Die Bedienung kann mit Tasten und Reglern auf der Oberseite des CR-ST100S erfolgen, aber auch eine konventionelle Fernbedienung liegt bei. Für iOS und Android gibt es darüber hinaus die Smartphone App "Undok". Zwanzig Speicherplätze stehen für DAB+ und UKW jeweils zur Verfügung, auch 20 Internetradio-Stationen und Podcasts sowie 10 Spotify-Presets kann man programmieren. An Bord ist auch eine Schlummerfunktion und ein Wecker.

Am 3,5 mm Klinkeneingang lassen sich zusätzliche analoge Quellen anschließen und per USB-Port gibt man Audio-Dateien von Flash-Speichern wieder. Auch ein Miniklinken-Ausgang ist an Bord, um das SmartRadio z.B. mit einer stationären Anlage zu verbinden.

Modell in Weiß

Das CR-ST100S mit Abmessungen von 245 x 145 x 115 mm ist in schwarz und weiß ab August zur UVP von 199 Euro im Fachhandel erhältlich.

Special: Philipp Kind

Fotos: JVCKenwood

Datum: 28.06.2020

