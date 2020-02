SPECIAL: Neue Grundig TV-Baureihen zum 75-jähirgen Firmenjubiläum

1945 wurde das deutsche Traditionsunternehmen Grundig in Fürth gegründet und erzielte zunächst mit dem „Heinzelmann“, dann mit zahlreichen weiteren Innovationen im Bereich der Unterhaltungselektronik weltweite Erfolge. Mit der Erweiterung des Produktportfolios durch „Weiße Ware“ ist das Unternehmen seit 2013 laut eigenen Angaben der einzige europäische Vollsortimenter. Anlässlich des 75-jährigen Firmenjubiläums bringt Grundig nun eine Jubiläums-Range auf den Markt, die sich über alle Produktsegmente zieht. Im TV-Bereich wird der Grundig Vision 9 55 GUB 9075 – Fire TV Edition HF als Jubiläums-Modell vorgestellt. Zudem werden zwei neue Vision 8- und zwei neue Vision 7-Modelle vorgestellt.

Zwei neue Vision 7-Modelle als Mid-Entry-Fernseher

GUB 7040

Mit den Geräten Grundig Vision 7 GUB 7040 – Fire TV Edition und Grundig Vision 7 GUB 7050 – Fire TV Edition stellt Grundig zwei neue Fernseher in der Vision 7-Reihe vor. Damit bietet der Hersteller nun auch zwei Fernseher im Mid-Entry-Bereich, auf deutsch in der gehobenen Einsteigerklasse, an. Die integrierte Fire TV Plattform macht die Geräte einfach zu handhaben und bietet eine große Auswahl an smarten Features und Inhalten. Die TVs dieser Baureihe sind mit Ultra HD- IPS-Displays ausgestattet. Laut Firmen-Angaben sind die TVs kompatibel zu HDR 10 und HLG.

Der 3-Wege Magic Fidelity Sound-Algorithmus und 2x20 Watt RMS Ausgangsleistung sind für die passende Akustik zuständig. Die Geräte werden in vier Größen – 43 Zoll, 50 Zoll, 55 Zoll und 65 Zoll – und in den Farbvarianten Schwarz, Anthrazit und Weiß verfügbar sein. Während der GUB 7040 – Fire TV Edition mit zwei seitlichen Standfüßen kommt, hat der GUB 7050 – Fire TV Edition einen Mittelstandfuß.

Produktmerkmale Grundig Vision 7 GUB 7040 – Fire TV Edition

Vision 7-Fernseher mit zwei seitlichen Standfüßen

Fire TV-Plattform

Alexa-Sprachsteuerung über die Fernbedienung

HDR10 + HLG

3-Wege-Magic Fidelity-Soundsystem mit 2x20 Watt Ausgangsleistung

Integrierter Triple Tuner (DVB-T2 HD/-C/-S2)

Anschlüsse:

3 x HDMI 2.0

2 x USB 2.0

Produktmerkmale Grundig Vision 7 GUB 7050 – Fire TV Edition

Vision 7-Fernseher mit Mittelstandfuß

Fire TV

Alexa-Sprachsteuerung über die Fernbedienung

High Dynamic Range (HDR 10 - HLG) für beste Helligkeit und Luminanz

3-Wege-Magic Fidelity-Soundsystem mit 2x20 Watt Ausgangsleistung

Integrierter Triple Tuner (DVB-T2 HD/-C/-S2)

Anschlüsse:

3 x HDMI 2.0

2 x USB 2.0

Zwei neue Vision 8-Modelle

GUB 8040

Zudem ergänzt Grundig sein TV-Portfolio um zwei Vision 8-Modelle: Den Vision 8 GUB 8040 – Fire TV Edition HF und den Vision 8 GUB 8070 – Fire TV Edition HF. Auch in diese Geräte implementiert Grundig die erstmals auf der IFA 2019 als Bestandteil von Grundig TVs präsentierte Amazon Fire TV-Plattform und macht den Smart-TV zum Entertainment-Zentrum des Wohnzimmers. Die Amazon Alexa Sprachsteuerung lässt sich zudem auch ohne Fernbedienung und nur mit der eigenen Stimme dank entsprechender Mikrofone mit erweitertem Wirkungsbereich (Fernfeld-Mikrofone) steuern. Der Bildschirm der Fernseher ist von einem sehr schmalen Rahmen eingefasst und während der GUB 8040 – Fire TV Edition HF mit zwei seitlichen Standfüßen ausgeliefert wird, ruht der GUB 8070 – Fire TV Edition HF einen Mittelstandfuß. Die Geräte punkten mit gestochen scharfen und detailreichen Bildern dank UHD-Bildqualität in Verbindung mit HDR 10/HLG. Zudem tragen die Grundig Micro Dimming-Funktion und das Multi Colour Enrichment (WCG) zu einer idealen Kontrastaussteuerung und einem erweiterten Farbraum bei. Auch schnelle Sequenzen, wie sie in Sportübertragungen oder in Actionszenen vorkommen, werden dank MEMC (Motion Estimation Motion Compensation) überzeugend dargestellt. Guten Sound garantiert das 3-Wege-Magic Fidelity-Pro Soundsystem mit zwei Lautsprechern pro Kanal und 2x20 Watt RMS Ausgangsleistung. Die neuen Grundig Vision 8-Modelle kommen in drei Größen: 49 Zoll, 55 Zoll und 65 Zoll.

Produktmerkmale Grundig Vision 8 GUB 8040 – Fire TV Edition HF

Vision 8-Fernseher mit Rahmen, Kabel-Organisationssystem und zwei seitlichen Standfüßen

Fire TV Betriebssystem

Alexa Hands-free-Sprachsteuerung: Freihändige Amazon Alexa Sprachsteuerung, jederzeit zu- oder abschaltbar, alle Sprachaufnahmen jederzeit löschbar

Zusätzliche Alexa-Sprachsteuerung über die Fernbedienung

High Dynamic Range (HDR 10 - HLG)

Grundig Micro Dimming Engine sorgt für perfekte Aussteuerung der Kontraste

Erweiterter Farbraum dank Multi Color Enrichment (WCG)

Motion Estimation Motion Compensation (MEMC) für scharfe und klare Darstellung schneller Sequenzen

3-Wege-Magic Fidelity-Pro-Soundsystem mit 2x20 Watt Ausgangsleistung

Sound powered by ELAC, Front-Lautsprecher

Integrierter Triple Tuner (DVB-T2 HD/-C/-S2)

Anschlüsse:

3 x HDMI 2.0

2 x USB 2.0

Produktmerkmale Grundig Vision 8 GUB 8070 – Fire TV Edition HF

Vision 8-Fernseher mit Rahmen, Kabel-Organisationssystem und Mittelstandfuß

Fire TV-Plattform integriert

Alexa Hands-free-Sprachsteuerung: Freihändige Amazon Alexa Sprachsteuerung, jederzeit zu- oder abschaltbar, alle Sprachaufnahmen jederzeit löschbar

Zusätzliche Alexa-Sprachsteuerung über die Fernbedienung

High Dynamic Range (HDR 10 - HLG)

Grundig Micro Dimming Engine sorgt für perfekte Aussteuerung der Kontraste

Erweiterter Farbraum dank Multi Color Enrichment (WCG)

Motion Estimation Motion Compensation (MEMC) für scharfe und klare Darstellung schneller Sequenzen

3-Wege-Magic Fidelity-Pro-Soundsystem mit 2x20 Watt Ausgangsleistung

Sound powered by ELAC, Front-Lautsprecher

Integrierter Triple Tuner (DVB-T2 HD/-C/-S2)

Anschlüsse:

3 x HDMI 2.0

2 x USB 2.0

Der Grundig Vision 9 55 GUB 9075 - Fire TV Edition HF als Jubiläums-Modell

GUB 9075

Das Gerät besticht durch sein schickes, rahmenloses Design mit Mittelstandfuß und fügt sich damit perfekt in jedes Wohnzimmer ein. Ein Ordnungssystem an der Rückseite versteckt störende Kabel und sorgt für einen aufgeräumten Gesamteindruck. Im vergangenen Jahr hat Grundig als deutschlandweit erster Hersteller in Kooperation mit Amazon die Fire TV-Plattform, zur IFA 2019 erstmals gezeigt, in die eigenen Geräte implementiert.

Auch in dem Jubiläums-Modell lässt sich dieses "smarte Betriebssystem" finden. Der Grundig Vision 9 55 GUB 9075 – Fire TV Edition HF überzeugt laut Hersteller durch eine schnelle Reaktionszeit und lässt sich einfach und intuitiv bedienen - das wiederum können wir bezeugen, das Handling gibt keinerlei Rätsel auf. Den Nutzern stehen tausende Apps, Alexa Skills und Kanäle zur Verfügung, ebenso wie eine große Auswahl an Inhalten. Auch die Amazon Alexa Hands-Free Sprachsteuerung hält Einzug in den TV, womit er sich ohne Fernbedienung und nur via eigener Stimme steuern lässt. Dies ermöglichen acht Mikrofone am Gerät in Kombination mit Richtstrahltechnologie – sie machen den Smart TV zur Schaltzentrale des smarten Zuhauses.

Die Bilder auf dem 55‘‘-Ultra HD-Display sollen auch dank MEMC selbst in schnellen Sequenzen klar und scharf erscheinen. High Dynamic Range-Technologie (HDR 10 – HLG) ist ebenfalls an Bord. Die Grundig Micro Dimming-Funktion steuert die Kontraste ideal aus und das Multi Colour Enrichment (WCG) erweitert den Farbraum. Das 3-Wege-Magic Fidelity-Pro-Soundsystem mit 2 Lautsprechern pro Kanal und 2 x 20 Watt RMS Ausgangsleistung sorgt für tadellose Akustik. Das Gerät wird in den Farben Schwarz, Titan und Weiß erhältlich sein.

Produktmerkmale Grundig Vision 9 55 GUB 9075 – Fire TV Edition HF als Jubiläums-Modell:

Vision 9-Fernseher mit schickem, rahmenlosem Design, Kabel-Organisationssystem und Mittelstandfuß

Fire TV-Plattform

Alexa Hands-free-Sprachsteuerung: Freihändige Amazon Alexa Sprachsteuerung, jederzeit zu- oder abschaltbar, alle Sprachaufnahmen jederzeit löschbar

Zusätzliche Alexa-Sprachsteuerung über die Fernbedienung

High Dynamic Range (HDR 10 - HLG)

Grundig Micro Dimming Engine sorgt für überzeugende Aussteuerung der Kontraste

Erweiterter Farbraum dank Multi Color Enrichment (WCG)

Motion Estimation Motion Compensation (MEMC) für scharfe und klare Darstellung schneller Sequenzen

3-Wege-Magic Fidelity-Pro-Soundsystem mit 2x20 Watt Ausgangsleistung

Sound powered by ELAC, Front-Lautsprecher

Integrierter Triple Tuner (DVB-T2 HD/-C/-S2)

Anschlüsse:

3 x HDMI 2.0

2 x USB 2.0

Verfügbarkeiten

Grundig gewährt auf alle TV-Modelle zwei Jahre Garantie. Die neuen Grundig Fernseher Vision 7 GUB 7040 – Fire TV Edition, Vision 7 GUB 7050 – Fire TV Edition, Vision 8 GUB 8040 – Fire TV Edition HF und Vision 8 GUB 8070 – Fire TV Edition HF sind voraussichtlich ab Mai 2020 im Handel erhältlich. Der Grundig Vision 9 55 GUB 9075 – Fire TV Edition HF ist voraussichtlich ab Juni 2020 im Handel erhältlich.

