SPECIAL: Monitor Audio präsentiert 6. Generation der Bronze-Serie

Heute, am 27.04.2020, präsentiert Monitor Audio die neue Bronze-Serie. Die beliebte und häufig ausgezeichnete Lautsprecher-Serie, die bereits vor zwei Jahrzehnten ihre Premiere feierte, geht 2020 in die 6. Generation und wurde laut Hersteller nicht nur optisch, sondern auch akustisch optimiert. Mit erstklassigem Klang, exzellenter Verarbeitung, bewährten internen Komponenten mit klaren Verbesserungen und einem eleganten, für Monitor Audio typischen Design, wollen die neuen Bronze-Komponenten überzeugen. Die neue Serie umfasst die Bronze 500 Standlautsprecher, Bronze 200 Standlautsprecher, Bronze C 150 Center, Bronze 100 und Bronze 50 Kompaktlautsprecher, den Bronze W10 Subwoofer, die Bronze FX Rear-Lautsprecher und die Bronze AMS Dolby Atmos Enabled Up-Firing-Speaker.

Monitor Audio Bronze Serie

Gänzlich neu bei der 6. Auflage der Bronze Serie ist der neue "Uniform Dispersion Waveguide". In Kombination mit dem bereits bekannten Monitor Audio C-CAM Gold-Hochtöner soll eine noch gleichmäßigere Abstrahlung, ein verbessertes Timing-Verhalten, optimierte Abstrahlcharakteristik sowie ein noch authentischeres Erlebnis realisiert werden.

Auch im Fokus stehen die akustisch transparenten, hexagonalen Dispersionsgitter auf den Hochtönerabdeckungen. Diese sollen den Lautsprechern eine einzigartige Haptik verleihen und natürlich auch optisch einiges her machen. Selbstverständlich setzt man auf vergoldete Terminals und Anschlüsse sowie eine interne Verkabelung aus versilbertem, sauerstofffreiem Pureflow-Kupfer. Eine absolut perfekte Signalführung von der Quelle bis zum Chassis verspricht Monitor Audio.

Bronze 200 in allen Varianten

Die neuen Komponenten sprechen eine klare, geradlinige Formensprache. In insgesamt vier Ausführungen sind die Lautsprecher erhältlich, die Schallwand ist stets kontrastierend gehalten. Die Lautsprechergitter werden magnetisch befestigt. Die erhältlichen Farbkombinationen sind:

Schwarz: Schwarzes Vinyl mit dunkelgrau lackierter Schallwand

Weiß: Weißes Vinyl mit hellgrau lackierter Schallwand

Walnuss: Walnuss-Holz-Vinyl mit dunkelgrau lackierter Schallwand

Urban Grey: Graues Holz-Vinyl mit hellgrau lackierter Schallwand

Acht verschiedene Modelle stehen zur Wahl, inklusive dem ersten Dolby Atmos enabled-Lautsprecher von Monitor Audio überhaupt. Allen gemein sind neben dem C-CAM Gold-Hochtöner mit neuem Uniform Dispersion (UD) Waveguide die Monitor Audio C-CAM Tief-/Mitteltöner mit der neuen Damped Concentric Mode (DCM) Technologie. Die Optik ist natürlich durchweg identisch inklusive der akustisch transparentn hexagonalen Abdeckung auf den Hochtönern.

Monitor Audio Bronze AMS

Hier als Aufsatzlautsprecher auf den Bronze 50

Das Gehäuse ist eine stabile 15 mm MDF-Konstruktion, die Schallwände sind 21 mm dick und seidenmatt lackiert. Für einen festen Stand sorgen stabile Auslegerfüße aus Stahl, sowohl Spikes als auch Gummifüße für Parkett, Fliesen und Laminat sind dabei.

Die großen Bronze 500 sowie die Bronze 200 Standlautsprecher sind als 2,5-Wege Konstruktionen ausgeführt. Die Bronze 500 bieten einen Wirkungsgrad von 90 dB sowie einen maximalen Schalldruck von 116 dB. Bestückt sind die Bronze 500 mit 2 x 8" C-CAM Tief-/Mitteltöner und 1 x 25 mm C-Cam Gold-Hochtöner mit UD Waveguide. Die Abmessungen betragen 974 x 294 x 364 mm inklusive Abdeckung, Füße und Terminals (HxBxT).

Monitor Audio Bronze 50

Bronze 100

Bronze FX

Die Bronze 200 kommt mit 2 x 5,5 Zoll Mitteltönern und, so wie alle Modelle der Bronze-Serie mit dem 25 mm C-Cam Gold-Hochtöner mit UD Waveguide daher. Aufgrund der identischen Bestückung spielen alle Modelle hinaus bis 25 kHz. Die Bronze 200 liefert immer noch satte 112 dB Schalldruck und einen Wirkungsgrad von 88 dB. Die Abmessungen lauten 909 x 229 x 304 mm.

Auch die Bronze 100 als 2-Wege-Lautsprecher bietet mit 110 dB noch enormes Pegel-Potential. Mit 1 x 8" Tief-/Mitteltöner und Abmessungen von 376 x 231 x 325 mm ist sie schon deutlich kompakter. Der Wirkungsgrad beträgt hier 88 dB.

Ebenfalls als 2-Wege-Konstruktion präsentiert sich der Bronze 50 mit einem 5,5 Zoll Tief-/Mitteltöner und Abmessungen von 281 x 166 x 265 mm. 107 dB werden hier erreicht, der Wirkungsgrad liegt bei 85 dB.

Bronze C150

Center-Lautsprecher in geschlossenem Gehäuse

Detail

Rückseite

Der Center-Lautsprecher Bronze C150 wartet mit 88 dB Wirkungsgrad auf. Hier handelt es sich, im Gegensatz zu den anderen Komponenten, um ein geschlossenes Gehäuse. Ausgestattet mit 2 x 5,5 Zoll Mitteltönern und dem 25 mm Gold-Hochtöner mit UD Waveguide kommt man auf Abmessungen von 166 x 451 x 225 mm.

Die Rear-Lautsprecher Bronze FX bieten einen Wirkungsgrad von 86 dB. Hier kommen neben einem 5,5 Zoll C-Cam Mitteltöner 2 x 25 mm Gold-Hochtöner zum Einsatz. Auch hier handelt es sich um ein geschlossenes Gehäuse, die Abmessungen lauten: 287 x 284 x 124 mm.

Bronze AMS ohne Abdeckung

Terminals an den Bronze AMS

Die ersten Dolby Atmos-enabled Lautsprecher von Monitor Audio sind die Bronze AMS. Die 2-Wege Konstruktion ist mit einem 4 Zoll C-Cam Mitteltöner und natürlich ebenfalls mit dem 25 mm Gold-Hochtöner mit UD Waveguide bestückt. Mit 152 x 166 x 242 mm können sie sehr gut auf Standlautsprechern platziert werden und passen natürlich perfekt auf die Standlautsprecher. Mit den Bronze 200 schließen sie sogar bündig ab.

Für den entsprechenden Tiefgang im Heimkino soll der Bronze W10 Subwoofer sorgen. Er ist mit einem langhubigen 10" C-Cam Treiber sowie einer 10" Passivmembran ausgestattet. Das MDF-Gehäuse ist 18 mm stark und innen versteift. 220 Watt liefert der Aktiv-Subwoofer mittels Class D-Verstärkung. Ein DSP mit 3 Modi (Music, Movie, Impact) ist an Bord. Die Abmessungen des Woofers lauten 366,5 x 321 x 364 mm (HxBxT).

Aktiv-Subwoofer Bronze W10

Unterseite

Logo und Standfuß

Rückseite

Detailansicht W10

Die Lautsprecher sind im Fachhandel voraussichtlich ab Juni 2020 zu folgenden UVPs verfügbar:

Bronze 50: 365 Euro/Paar

Bronze 100: 455 Euro/Paar

Bronze 200: 775 Euro/Paar

Bronze 500: 1095 Euro/Paar

Bronze C 150: 260 Euro/Stück

Bronze FX: 425 Euro/Paar

Bronze AMS: 425 Euro/Paar

Bronze W10: 675 Euro/Stück

Special: Philipp Kind

Bilder: Monitor Audio

Datum: 27.04.2020

